Переговоры между делегациями России и Украины могут не принести результатов, Зеленский продолжает своё видеотурне перед политиками мира, а у украинцев вскоре спадёт пелена с глаз

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 16 марта.

Переговоры только вредят?

Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.

При этом он уточнил, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация, на что Киев пока не соглашается.

Однако обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко отмечает, что не знает, почему российское руководство вообще держит двери переговоров открытыми. По словам политолога, если надо было продемонстрировать добрую волю, то добрую волю уже продемонстрировали: переговоры уже ведутся долго, но без какого-либо смысла и без какого-либо продвижения. Ростислав Ищенко: Переговоры России с Украиной несут только вред, их нужно прекратить © РИА Новости, Нина Зотина

«Если же есть опасения, что операцию не удастся довести до конца и надо будет заканчивать дело на полпути, то переговоры можно начать заново. Тем более, что если операция не будет доведена до конца, то требования Украины будут увеличиваться. Если она сейчас наглеет, то потом она вообще на шею сядет и ноги свесит. Поэтому можно переговоры и не вести.

Можно зафиксировать новую линию разграничения там, где нам удобно, и ждать следующего удобного повода для следующего удара», — заявил Ищенко.

Самим фактом переговоров, продолжил эксперт, Россия вносит диссонанс в свое собственное общество: многие люди опасаются, что в результате Москва отступит от своих требований и пойдет на уступки Украине. И многие на Украине, глядя на то, что переговоры продолжаются, опасаются, что Москва откажется от части своих требований и потом к ним вернутся нацисты, которые их убьют за сотрудничество с создаваемыми Россией местными администрациями. Это затрудняет освоение уже занятых территорий.

Зеленский в Конгрессе США — но по видеосвязи

В среду, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США по видеосвязи. Зеленский заявил, что Украина переживает то же самое, что пережила Америка во время Перл-Харбора и теракта 11 сентября.

Глава государства призвал Вашингтон ввести над Украиной гуманитарную бесполетную зону, предоставить Украине системы ПВО и самолеты. Он также попросил США ввести более жесткие санкции против российской экономики и олигархов, закрыть американские порты для российских судов и убрать американские компании с российского рынка.

Политолог, обозреватель «РИА Новости» Петр Акопов считает, что апелляции к Западу и выступления перед американскими, британскими и израильскими парламентами — одна большая пиар-акция, а Зеленский может только требовать и упрекать. Наконец-то. Зеленский понял, что договариваться нужно не с НАТО, а с Россией © president.gov.ua

«Он же на днях говорил, что люди гибнут из-за вас, потому что вы не закрыли небо, но требования о бесполетной гуманитарной зоне бессмысленны. Он фактически призывает сбивать российские самолеты в небе над Украиной, а Запад сто раз сказал, что делать этого не будет. Поставки самолетов тоже невозможны, и об этом уже было сказано.

Что касается закрытия портов, то Америка и так уже прекратила торговлю с Россией. Если же речь идет о том, что США могут заблокировать российские порты, то это тоже миф. При всей их военной мощи у них нет для этого ни воли, ни желания, потому что это приведет к столкновению российского и американского флота в мировом океане, а это никому не нужно», — заявил Акопов.

«Когда спадёт пелена с глаз»

То, что сейчас происходит на Украине, — это во многом акт излечения, говорит политолог Владимир Корнилов. Денацификация в Германии тоже происходила очень болезненно, напоминает он, и вдруг 9 мая 1945 года выяснилось, что в Германии нет и не было нацистов, вдруг все заговорили: «Какой нацизм, что вы, мы всегда его осуждали». Вдруг выяснилось, что там все сплошь антифашисты.

«Не исключаю, что на Украине тоже такое произойдет, когда пелена спадет с глаз.

За что сейчас борются в первую очередь на освобожденных от украинских нацистов территориях? За то, чтобы быстрей появился телесигнал из России. Представляете, какая вдруг альтернатива вчерашней иррациональной реальности появляется?

Когда ты узнаешь об этих обстрелах Донецка, когда ты видишь эти растерзанные тела, когда ты видишь «Аллею ангелов», о которой ты ничего совершенно до недавнего времени не знал на Украине», — рассказал Корнилов. Владимир Корнилов: То, что сейчас происходит на Украине, – это во многом акт излечения © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он уверен, что в скором времени на Украине захотят порядка, прекращения анархии, прекращения грабежей, прекращения расстрелов машин за то, что они едут по улицам, прекращения раздачи оружия всем кому ни попадя.

«Спецоперация быстрой не будет»

Нельзя говорить, что спецоперация России на Украине затянулась, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Он перечислил: громадные горы оружия у ВСУ, куча западных сотрудников из частных военных компаний, натовские инструкторы, генералы. Запад всячески помогает Вооруженным силам Украины: и оружием, и боеприпасами, и методикой, и даже людскими ресурсами под видом западных ЧВК.

Александр Перенджиев: Уже в апреле мы будем понимать, что дальше будет происходить на Украине © из личного архива

Вспомним нашу Чечню, забыли, что ли? Там тоже помогал Запад, и арабский Восток помогал, чего там только не было. Все международные террористы тоже были там, и в Сирии была такая же история. Так что быстро не будет», — сказал Перенджиев.

По его мнению, полное освобождение Донбасса вряд ли наступит раньше конца марта, а более-менее окончание спецоперации начнет прослеживаться только в начале июня, то есть ничего быстро не будет.