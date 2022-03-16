США пытаются использовать тайваньский фактор, чтобы переманить Китай на свою сторону, но тщетно. Провалилась и попытка Польши убедить партнёров по НАТО ввести миссию на Украину. Над самой Украиной тем временем нависла угроза тотальной нищеты

Миссия не выполнима

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением направить на Украину вооружённую миссию НАТО или миссию более широкого состава для несения мира и гуманитарной помощи. Однако его инициатива не получила широкой поддержки у партнёров по альянсу.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что очень сложно представить себе миротворческую миссию НАТО на Украине, пока там всё ещё ведутся боевые действия. По её словам, перед принятием подобного решения необходимо добиться прекращения огня на Украине, вывода оттуда российских войск, а также заключения соглашения между Россией и Украиной.

Высказался на эту тему также официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт: «Канцлер много раз, как и французский президент, и американский президент, четко говорил — никакой персонал НАТО, солдат НАТО не будет высылаться за пределы НАТО или на Украину. Это ясно. Это должно быть красной линией, потому что тогда сложно будет различать — то, что вы говорите, гуманитарную, спасательную миссию или военную миссию».

Неприемлем такой вариант и для России, подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор назвал эту идею абсурдом и политической провокацией — таким образом польские политики лишь распространяют конфронтацию и способствуют продвижению НАТО на Восток, пытаются вовлечь Россию в противостояние.

Тайвань берёт пример с Украины

Как пишет китайское издание Global Times, США попытались заставить КНР перейти на их сторону по украинскому вопросу, но, по словам китайских экспертов, при стратегическом хладнокровии Пекин не попал в эту ловушку.

В преддверии переговоров советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Яна Цзечи, прошедшей 14 марта в Риме, Вашингтон распространял недостоверные сообщения, например, о том, что «РФ попросила КНР предоставить ей военную технику и поддержку в войне». Более того, генерал ВВС США Кеннет Уилсбах открыто пригрозил преподать Китаю урок из ситуации на Украине, который можно применить к тайваньскому вопросу, хотя это две совершенно разные истории. Синолог Малявин рассказал, в каком случае Китай нападёт на Тайвань © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

«Тайваньский и украинский вопросы имеют существенные различия, и самое принципиальное заключается в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос — исключительно внутреннее дело Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства», — заявила официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

Ранее внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило о намерении пожертвовать $11,5 млн правительствам Польши, Литвы Словакии, Венгрии и Чехии для дальнейшего распределения через неправительственные организации на помощь беженцам с Украины.

Комментируя эту информацию, Фэнлянь сказала, что правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия использует украинский вопрос для оправдания своего существования, в полной мере пользуется чужой бедой в попытке добиться независимости.

Вопрос жизни и смерти

Кризис на Украине и введённые из-за него санкции против РФ влекут за собой множество негативных последствий для всего мира, в том числе риск дефицита продовольствия, поскольку обе страны входят в число крупнейших поставщиков зерна и маслиничных культур.

Под угрозой оказалась и сама Украина, а если военные действия на территории страны затянутся на длительный срок, то ситуация будет катастрофической.

«Очевидно, что крайним концом сценария станет крах экономики в целом, и это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску бедности», — заявил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер. Нищета, безработица, голод. Новые угрозы режиму Зеленского в 2022 году © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Под чертой бедности он имеет ввиду покупательную способность на уровне $5,50-13 на человека в день. По последним сведениям, ниже отметки $5,50 жили 2% украинцев.

Российские военные сообщают об ухудшающейся гуманитарной ситуации на Украине и стараются доставить продукты и товары первой необходимости местному населению, однако украинские националисты часто блокируют гуманитарную помощь.