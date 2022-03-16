Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ежедневной минуте молчания. США предоставили Украине советские системы ПВО. Служба безопасности Украины ищет лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар обратился с призывом к общественности

О новой ежедневной минуте молчания сообщил во время своего дневного обращения Зеленский. Никаких «хороших россиян», «Буки» для Украины, шведский нейтралитет. Хроника событий на Украине на 15:00 16 марта © РИА Новости, Вячеслав Афонин / Перейти в фотобанк

«Сегодня я подписал важный указ: об общенациональной минуте молчания для чествования памяти всех украинцев, которые погибли в нашей отечественной войне», — заявил Зеленский.

Он заявил, что теперь эта минута будет проводиться каждое утро в 09:00 утра (10:00 по Москве. — Ред.).

Позже президент России Владимир Путин заявил: Украина могла избежать кровопролития.

«В самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение», — сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

При этом Путин отметил: Запад продолжает толкать Украину к дальнейшей эскалации.

«Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие. Им поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведанными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наёмников», — указал президент России.

Тем временем обстановка на Украине может ухудшиться: США предоставили стране новые вооружения, сообщили СМИ. Стратегическое задание ВСУ, Каховская ГЭС взята, переговоры с Россией, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 13:00 16 марта © Facebook, Валерий Залужный

«Советское — значит, отличное!»

Издание CNN ещё вчера сообщавшее о колоссальном давлении на администрацию президента Джо Байдена по поводу предоставления Украине истребителей МиГ-29 и комплексов С-300, уже сегодня сообщило: советские системы ПВО Украина всё же получит.

«США и партнеры по НАТО уже отправляют несколько зенитно-ракетных комплексов на Украину для оборонной помощи», — сообщило издание.

По данным CNN, дополнительные системы включают в себя «мобильные системы ПВО советской эпохи». Среди них комплекс «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14).

Как уточнило издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника, системы отправлены из страны — партнера по НАТО и «находятся в пути». Миллиарды России для Украины, коридор из Изюма, разочарование наёмников. Хроника событий на Украине на 11:00 16 марта © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В тот же день, 16 марта, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес перед экстренной встречей министров обороны стран НАТО заявил, что его страна продолжит поставлять оружие Украине.

«Оружие поставляется на фронт, мы продолжим поставлять его на Украину по самым разным направлениям», — заявил Уоллес.

До него в этот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны продолжат поставлять на Украину оружие и оказывать ей гуманитарную и финансовую помощь.

При этом ранее Минобороны РФ предупреждало, что продолжит уничтожать оружие на территории Украины.

Таким образом, поставками оружия Запад лишь ухудшит и без того непростую обстановку на Украине. Призывы убивать русских детей, живой щит Зеленского, взрыв в Макеевке, скандалы с оружием для Украины. Хроника событий на Украине на утро 16 марта © пресс-служба президента Украины

«Азов» взывает о помощи

Полк Национальной гвардии Украины «Азов» попросил о помощи.

«Призываю всех, кому небезразлична судьба Мариуполя — тех, кто выехал из города и чьи близкие и друзья остались тут. Кто родился в этой приморской крепости <…>: если не в ваших силах держать оружие в руках или вы не сражаетесь на остальных фронтах Украины — выходите, в каком бы городе или в какой бы стране вы бы ни находились — выходите на улицы с месседжем "Мариуполь — это Украина!" — заявил замкомандира полка «Азов» Святослав Паламар под позывным Калина.

Он призывал обращаться ко всевозможным знакомым, писать плакаты, обращаться к СМИ и писать в интернете. Киев готовят к зачистке и обороне, Украина променяла НАТО на Британию. Итоги 15 марта на Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Паламар призвал сделать всё, чтобы Мариуполь был на устах у всего мира, «чтобы его не похоронили под руинами и не смирились с его уничтожением».

Это заявление многие, в том числе и в Донбассе, восприняли как «лебединую песню» «Азова».

«Песенка нацистов из полка "Азов", их хуторянский "Хорст Вессель", выдавливает из себя последние жалобные нотки. На интернет-площадках подразделения опубликован текст, который вполне сойдёт за прощальный. Недобитые пока еще нацисты призывают сочувствующих бросить все и выйти на улицы городов с плакатами поддержки и гневными лицами. Жалкая концовка отвратительного явления в новейшей украинской истории», — прокомментировал Τelegram-канал «Донбасс решает» обращение «азовцев».

При этом канал отметил, что ещё несколько часов назад настрой у бойцов полка был другим.

«Занятно, что еще 3-4 часа тому назад пропагандисты "Азова" публиковали бодрые победные статьи и угрожали противнику страшными карами», — отметили авторы канала.

Пока «азовцы» готовятся к последним боям, в Службе безопасности Украины помимо задержания всех, кого подозревают в нелояльности украинским властям или тех, кто в разное время критиковал политику властей и Майдан, занялись самым «важным» вопросом: поиском лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Удар по Белоруссии, обыск у нардепов, украинские срочники, признание Зеленского. Хроника событий на Украине на 17:00 15 марта © REUTERS, Umit Bektas

«Ищут пожарные, ищет милиция»

В среду, 16 марта, издание «Украинская правда» сообщило о том, что Служба безопасности Украины разыскивает народного депутата Виктора Медведчука.

С просьбой проверить наличие Медведчука дома Офис генпрокурора обратился к правоохранителям ещё 26 февраля. При этом адвокат Медведчука Лариса Чередниченко в комментарии изданию «Суспільне» заявила, что её клиент «находится в безопасном месте в Киеве».

Как сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в ведущем расследование дел в отношении лидера ОПЗЖ правоохранительном органе, по состоянию на 11 марта у следователей была информация, что Медведчук покинул свой дом ориентировочно 24 февраля, выключив телефон.

«По оперативной информации, Медведчук находится на территории Украины и прячется у коллег по "Оппозиционной платформе — За жизнь" и других соратников. Сейчас поиском Медведчука занимается специальная группа, в которую входят сотрудники СБУ и Офиса генпрокуора. Оперативно-розыскные мероприятия, по словам источников, проводятся по всей стране, в частности в западных областях», — указывалось в сообщении «Украинской правды». Киев закрывают, Кличко вспомнил о мужчинах, истерия СБУ, в Закарпатье захотели отделиться. Хроника событий на Украине на 15:00 15 марта © Facebook, Віталій Кличко

Как сообщило издание, среди адресов, по которым искали политика, отрабатывался и адрес его однопартийца Нестора Шуфрича на Закарпатье.

«Но оперативные мероприятия и отработка возможных мест укрытия сейчас результатов не дали. Также, по словам собеседников УП, усиленно мониторится приграничная зона. Розыск продолжается. В поисках задействовано значительное количество личного состава», — сообщило издание.

Пока СБУшники и полицейские расширенным составом ищут Медведчука, на Украине продолжают мобилизовать всех, до кого могут дотянуться.

Обстановка на Украине и в Донбассе остаётся напряжённой.