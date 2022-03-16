Некоторые отставные испанские военные уже находятся на Украине, другие готовятся к отъезду в эту страну. Об этом говорится в статье, опубликованной 16 марта в испанской газете ABC

Правая газета, придерживающаяся крайне антироссийской линии, утверждает, что мотивацией, движущей желающими повоевать на стороне киевского режима, является желание защитить украинских детей и отразить «агрессию» России.

«Мы не можем позволить России вторгнуться в страну у границ Европы прямо в 2022 году и ничего не делать. Потому что это не закончится на Украине, [Владимир] Путин этим не удовлетворится, мы должны чётко это понимать», — заявляет газете отставной военный-галисиец.

«У меня разрывается душа, когда я вижу этих мёртвых детей на улицах, у нас есть сердце, и мы собираемся помочь на линии фронта», — говорит бывшая военная из города Ла-Корунья. El Espectador: Колумбийские наёмники едут воевать на Украину © AFP, Raul ARBOLEDA

Издание особо отмечает, что испанские законы разрешают участвовать в военных действиях в других странах, и рассказывает, что несколько дней назад это подтвердила лично министр юстиции страны Пилар Льоп.

«Для других стран, таких как США или Великобритания, это незаконная практика, которая может наказываться тюремным заключением на срок до трёх лет, но в таких случаях, как испанский или немецкий, это не запрещено», — говорится в статье.

На Украину можно отправится двумя путями. Первый — пойти в посольство Украины в Мадриде и подать заявление о добровольном зачислении в «иностранный легион», для этого уже есть адрес электронной почты. Его также можно подать в консульства в Барселоне или Малаге, однако газета утверждает, что эти каналы «уже немного перегружены» и отвечают автоматическими электронными письмами.

«Так что с каждым днём ​​становится всё больше добровольцев, которые выбирают альтернативный маршрут, оплачивая поездку на личном автомобиле, а это около сорока часов в пути», — рассказывает издание.

Несколько человек уже уехали таким образом, а выезд организованной группы намечен на 26 марта, сообщает газета, цитируя уже упоминавшегося отставного военного-галисийца.

Испанское правительство заявило, что ему известно только о двоих своих гражданах, уехавших воевать на Украину, однако на самом деле их гораздо больше, пишет газета со ссылкой на свои источники. Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«Некоторые из них уже побывали в Сирии и Афганистане, есть среди них и фельдшеры. Они также нашли переводчиков, которые помогают им интегрироваться, потому что язык по-прежнему является барьером. Когда приезжаешь, ты проходишь небольшую подготовку с базовым словарным запасом украинского и русского языков, но этого недостаточно», — рассказывает газета.

В статье рассказывается, что многие из отправившихся на Украину испанцев оставили завещание. Но страха у них нет, утверждает издание.

«Для многих это не первая война… Ты не чувствуешь страха… Это то, чему нас учили», — цитирует газета своих собеседников.

Статья, больше похожая на пропагандистскую агитку, завершается выражением восхищения «удивительной практичностью, которую можно объяснить только призванием» высказываний испанцев, желающих воевать на стороне киевского режима.