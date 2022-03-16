Израиль фактически закрывает границы для украинцев. Об этом вчера сообщило посольство Украины в Израиле. Речь идет об ограничениях для въезда в страну для граждан. В частности, Израиль примет не более 5 тысяч украинцев и только по спецприглашению. И это при количестве беженцев в 2 миллиона человек

«Мерзкий Израиль». Украинские власти критикуют позицию Тель-Авива © РИА Новости, Михаил Маркив / Перейти в фотобанк Андрей Ермак. В соцсетях развернулась дискуссия по этому поводу.

Украинский журналист Соня Кошкина написала яростный пост в своем ФБ: «В последние несколько лет в моем кругу общения (я самонадеянно называю этот круг "интеллектуальной элитой") царил определенный культ всего, что связано со становлением государства Израиль. Мы читали/обсуждали автобиографию и биографии Голды Меир, мемуары Шимона Переса — про "робкие мечты, которым здесь не место", описание создания израильских спецслужб и их подвигов.

В Израиле раскрыли подробности переговоров премьера Беннета с Зеленским © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На третьей неделе Израиль отменяет безвизовый режим и официально объявляет об отказе приема беженцев. Даже с родственниками, гарантиями финансовыми и т. д. (При этом «либеральные» русские валят туда толпою и им никаких ограничений нет).

И знаете что?

У меня больше нет каких пиететов.

В воспоминаниях Голды Меир очень хорошо описано, как она буквально гастролировала по всему миру, выбивая (в прямом смысле) помощь для своей страны. Чтоб ее страна жила. Чтоб имела оружие. Чтоб она процветала.

Мне казалось, после такого опыта Израиль безусловно поддержит аналогичные начинания нации, в числе которой едва ли не больше всего Праведников Мира (спасавших евреев во время второй мировой).

Но нет.

Увы.

Локальная конъюнктура оказалось важнее.

У меня лично, у очень многих моих друзей не осталось больше никаких вообще сомнений насчёт государства Израиль.

Разве боль. Глубокая боль и непонимание — как же так?!?? Вы!!! Кто угодно, но вы же не могли так поступить!!! А поступили. И вряд ли что сможет это впечатление исправить».

Позицию Израиля разъяснил лектор Академического колледжа Тель-Хай Арье Ольман: «Отвечаю на вопрос. Почему Израиль отменил безвиз для украинцев и не принимает беженцев?

1) Израиль создавался как "убежище для евреев всего мира". И уже семьдесят пять лет таким убежищем работает. Евреи и их родственники (обратите внимание) изо всех стран, приезжая в Израиль, с первых шагов получают гражданство, медстраховку, деньги на первые полгода жизни и льготы на последующие. Это тоже, согласитесь, приём беженцев.

2) Вот уже тридцать лет Израиль страдает от наплыва нелегалов — из Эритреи, Палестинской автономии… и Украины! Именно из Украины. Они приезжают по безвизу и идут работать. Но Израиль не хочет, чтобы люди работали в нём без права на работу и минуя налоговое управление. А ведь украинские беженцы, вполне естественно, захотят зарабатывать себе на жизнь. Вот Израиль, посмотрев, что украинских беженцев принимают уже многие страны, и решил, что без него эта миссия не пострадает.

3) "А посмотрите, что сделала Польша! Всем беженцам дала право на работу!" — Посмотрите, что делает Израиль уже 75 лет (см. п. 1), никакая Польша такого не делает».

Простые обыватели из Израиля тоже пишут в своих соцсетях отношение к этому вопросу: «У меня есть один вопрос: какое право имеет посол Украины (не гражданин Израиля!) указывать нашим министрам? Мы что, вассальное государство Украины? Или мы чем-то обязаны Украине, которая в ООН была против Израиля? Зачем нам беженцы украинцы, чтобы слышать (как наш сосед сказал: сожалеет, что в войну не решили еврейский вопрос до конца) такое? Надо принимать только ЕВРЕЕВ, т. к. их потом обвинят во всех бедах, к тому же у них есть право не репатриацию. А украинские "патриоты" пусть защищают свою Украину. Почитайте отзывы об этих беженцах — из Молдавии, из Польши… Израиль ничем не обязан Украине, которая ставит памятники убийцам евреев. (Хмельницкий, Бандера и др.)», — написала Нехама Шустеров.

Премьер Израиля посоветовал Зеленскому послушаться Путина и остановить войну © president.gov.ua Евгений Брегман подробно описал, как складывается ситуация с беженцами. Она неутешительная: «Про беженцев из Украины вообще, безвиз и ситуацию конкретно сейчас. Начнем с нелегалов — по данным Израильского МВД в стране находится около 20 000 украинцев, оставшихся здесь нелегально. В отличии от части европейских стран (Португалии и Испании, например), у них нет и не будет возможности легализоваться здесь — это не предусмотрено законом. Единственная "серая" лазейка — способ подачи на статус беженца и работа в Израиле до отказа и депортации. Так было до войны, и Украина лидировала по количеству "нелегальных мигрантов" в Израиле. С началом войны таких украинских мигрантов перестали депортировать и решили оставить в стране и разрешить работать до того, как они смогут безопасно вернуться в Украину. Также продлили визы всем украинским туристам и легальным работникам. А вот после этого израильтяне запутались в разных мотивациях и бюрократических сложностях — сколько пускать граждан Украины без права на репатриацию, каких, как. За эти три недели правила, квоты, инструкции поменялись раз 10 уже. Для всех — туристов из Украины, родственников граждан Израиля из Украины и т. д. В этом было очень много неопределенности, неорганизованности и просто свинства на государственном уровне. Пишу это все после недели качелей в попытке привезти сюда наших родственников (попытка удалась в итоге).

И наконец, о безвизе и его отмене. Я понимаю, что вне контекста это выглядит как свинство. И свинства тут много — но оно не связанно с безвизом. Израиль принял или примет (у меня нет точных данных) 5+ тысяч украинских граждан без родственников в Израиле и принимает сверх этого людей, у которых здесь родственники. Израиль планирует принять до 100 000 человек с правом на репатриацию из Украины, и это тоже украинские граждане.

Вдобавок, хотя это украинцев во время войны и не волнует, но Израиль принимает новую волну репатриантов и из России тоже.

Свинство, на мой взгляд, в том как принимают украинских граждан в аэропорту Бен Гурион, в отношении к ним в МВД, в каждый день меняющихся правилах, возможно, в недостаточной квоте для украинцев (говорят, что ее будут пересматривать еще). В недостаточной помощи (тут можно спорить, но Израиль как государство пока не спешит помогать деньгами или работой тем, у кого нет права на репатриацию).

И учитывая все это, безвиз стал вреден для украинцев прежде всего. Люди, надеявшиеся на помощь и прилетавшие по безвизу, получали попытки депортации и жесткое отношение в аэропорту.

Так что приостановка безвиза — это свинское решение, но честное и сейчас даже спасительное для украинцев. И рожденное всем, что ему предшествовало (МВД Израиля плохо вело себя по отношению к Украинцам, грузинам, русским и т. д. задолго до войны, подозревая каждого из них в попытке нелегальной иммиграции).

Вдобавок нужно сказать, что дополнительная сложность во внутриполитической ситуации в Израиле, что влияет и на вопрос беженцев.

Сегодняшнее правительство — это сложная и шаткая коалиция из большого числа очень разных сил.

В него входят очень правые, национальные, партии для которых важнее всего принять еврейских беженцев и как можно меньше принимать не евреев на как можно более короткий срок. Министр МВД и премьер-министр Беннет — представители одной из таких партий. Входят в коалицию и 2 левые партии (по сути, лейбористы и социал-демократы), для которых важна гуманитарная часть вопроса, и они настаивают на принятии беженцев из Украины, независимо от их еврейства и прочего.

Близко к этой позиции находится центристская партия "Еш Атид" ("Есть будущее"), имеющая самую большую из фракций в коалиции. Ее лидер — министр МИДа и имеет также статус "сменного премьер-министра". Они, если я понимаю правильно, способствовали решению принимать родственников израильтян вне квоты, как и решению принять хоть какое-то количество украинцев без права репатриации вообще».