Члены правительственной делегации Украины продолжают вести переговоры с Россией, что, несомненно, большое достижение, однако делают это с нарушением делового протокола, позволяя себе хамское поведение и вместо стремления к скорейшему достижению договорённостей только затягивают процесс. Почему? Этому есть объяснения

Четвертый раунд российско-украинских переговоров растянулся как минимум на два дня — 14 марта стороны объявили, что взяли техническую паузу и продолжат работу 15-го числа.

На этот раз для оперативности консультации решили провести в видеоформате, что более чем оправданно. Предыдущие три встречи, как сказал помощник президента РФ Владимира Мединского, возглавляющий делегацию РФ, дипломатической традицией стало то, что российской стороне приходилось ждать своих опаздывающих визави, добиравшихся до переговорной площадки через Польшу, тем самым в несколько раз увеличивая время в пути, хотя президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспечивал прямой транспортный коридор и вертолёты. И это не единственный аспект, абсолютно не соответствующий деловому протоколу, хотя в состав украинской делегации входят чиновники самого высокого ранга. Нынешние переговоры не должны повторить судьбу Минских соглашений - Лавров © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Для начала давайте познакомимся с каждым из них поближе.

Кто все эти люди?

Возглавляет делегацию советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он выступает как связующее звено с главой государства Владимиром Зеленским, всё-таки последнее слово и последняя подпись за ним.

Белоруссия занимает особое место в биографии Подоляка. В 17 лет он переехал из Западной Украины в Минск для учёбы в медицинском университете, однако его профессиональный путь сложился иначе — стал журналистом, причём оппозиционных изданий. В 2002 году суд оштрафовал Подоляка за статью в газете «Наша свобода» о том, что Лукашенко тормозит развитие российско-белорусского экономического сотрудничества, а в 2004-м КГБ Белоруссии депортировал его на Украину, запретив посещать Белоруссию в течение 5 лет за деятельность, противоречащую интересам государственной безопасности.

На Украине Подоляк продолжил заниматься журналистикой, в 2006 году открыл консалтинговую компанию, специализирующуюся на репутационном менеджменте и работой с конфликтами. Как раз в роли антикризисного менеджера он и пришёл в Офис президента Украины в 2020-м, в том же году журнал «Фокус» поместил Подоляка на 3-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев.

Любые международные переговоры высокого уровня требуют присутствия представителей внешнеполитического ведомства. На консультациях с российской стороной эта роль отведена заместителю министра иностранных дел Украины Николаю Точицкому. Это кадровый дипломат, юрист-международник по специальности.

Примечательно, что его дипломная работа посвящена легитимности применения ядерного оружия, а сам он в 1990-е годы работал в Управлении контроля над вооружениями и разоружения МИД Украины и, будучи послом в Бельгии, по совместительству представлял страну в Организации по запрещению химического оружия. А ведь именно из-за ставшей реальной угрозы появления ядерного оружия на Украине Путин и принял решение о начале спецоперации в 2022 году. Ядерная война, астероид и переворот: астролог дал прогноз для Украины © pixabay

Министр обороны Украины Алексей Резников. Страна охвачена боевыми действиями на протяжении 8 лет, а сейчас на её территории проходит российская военная спецоперация, направленная на демилитаризацию, поэтому присутствие главы оборонного ведомства более чем оправданно. Но при этом надо помнить, что Резников не профессиональный военный, он юрист, и к тому же оголтелый националист, патентованный русофоб.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что зачисткой Украины от националистов занимаются исключительно профессиональные военные, люди, выбравшие защиту Родины делом всей жизни (именно профессионализм помогает им моментально ориентироваться в форс-мажорных ситуациях и выходить без потерь из окружения превосходящего по численности окружения противника). В отличие от них в активе министра обороны Украины только 2 года срочной службы в Советской армии — в Военно-воздушных силах СССР — 163 прыжка с парашютом и воинское звание сержанта запаса. Для сравнения, его российский коллега Сергей Шойгу — генерал армии, которому присвоено звание Героя России за участие в миротворческих операциях в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье в 1990-х годах.

Дипломированный юрист Резников всю жизнь занимался правовыми вопросами, благодаря этому он и попал в политику: в «оранжевый» 2004 году стал адвокатом Виктора Ющенко, требовавшего от Верховного суда пересмотреть результаты 2-го тура президентских выборов, победителем которого объявили Виктора Януковича.

В 2008 году Резников прошёл в Киевский городской совет, а в 2016-м стал заместителем мэра по вопросам производства самоуправляющихся полномочий, в этом статусе отвечал за проведение в столице «Евровидения» и финального матча Лиги чемпионов УЕФА. В 2020 году он занял пост вице-премьера — министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Украины и — первого заместителя руководителя делегации Киева в Контактной группе, а Министерство обороны возглавил недавно, 4 ноября 2021 года.

В переговорах с Россией принимает участие преемник Резникова — первый заместитель руководителя делегации Киева в Контактной группе Андрей Костин. Что тоже понятно — Донбасс по-прежнему занимает центральное место во всей этой истории: народные республики, согласно Минским соглашениям, выступают стороной вооружённого конфликта, а также РФ теперь требует от украинских властей признать их независимость, раз по-хорошему не дали местному населению права разговаривать по-русски и жить не по бандеровским законам.

Дипломированный юрист Костин (в чём тоже схож с Резниковым) в 2010 году избран депутатом Одесского городского совета, а в 2019 — депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа», назначен заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики. Жизнь замечательных людишек. Арахамия как лицо украинской независимости

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, участвующего в переговорах со стороны РФ, некоторые договорённости Москвы и Киева для вступления в силу потребуют усилий парламентов, в частности ратификации законов. В связи с этим включение в состав украинской правительственной делегации лидера фракции «Слуга народа» — которой принадлежит 241 из 450 мандатов — Давида Арахамии более чем оправданно.

На Украине этнический грузин оказался волею судеб: родившись в Сочи, жил с родителями в Гагре, в Николаев семья переехала, спасаясь от войны в Абхазии. Экономический факультет Арахамия окончил в одном из первых частных вузов — филиале Украино-финского института финансов, информационных систем, менеджмента и бизнеса, открытого в здании НИИ автоматизированных систем судостроения «Центр», в 1999 году переименованном в Европейский университет. Во время учёбы он освоил программирование, подрабатывая лаборантом компьютерного класса, благодаря чему впоследствии смог стать соучредителем нескольких IT-компаний, а это, в свою очередь, привело к должности советником министра обороны Украины в 2014 году — его волонтёрские усилия в поддержку армии заметили в ведомстве.

Любопытно, что украинское гражданство Арахамия получил только в 2015-м.

Ещё один представитель Верховной Рады в переговорном процессе — депутат Рустем Умеров. Крымский татарин родился в Узбекской ССР, куда его предков в 1944 году депортировали из Алушты, но в 1980-х они вернулись на полуостров.

Степень бакалавра экономика и магистра финансов Умеров получил в киевской Национальной академии государственного управления при президенте Украины. С 2007 года он занялся общественной деятельностью, направленной на продвижение интересов крымских татар. В 2019-м избран депутатом Верховной Рады от партии «Голос», назначен секретарём парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

В отличие от российской делегации, состав украинской за три раунда претерпел изменения, причём не только по административным соображениям. 5 марта появилась информация об убийстве средь бела дня в центре Киева у Печерского суда при задержании сотрудниками СБУ подозреваемого в государственной измене Дениса Киреева, участвовавшего в первых переговорах в Гомельской области. Двумя неделями ранее на Пятом канале вышло расследование о том, что банкир активно сотрудничал с российскими спецслужбами, по факту чего в 2020 году было возбуждено уголовное дело, а для наглядности зрителям продемонстрировали сделанную уже в 2022-м фотографию Киреева рядом с Красной площадью. Корнилов: отстрел участников украинской делегации начался? © РИА Новости, Владимир Трефилов

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский задаётся вопросом: как вообще такой человек вошёл в состав правительственной делегации?

«По моим данным, а они всегда подтверждаются, непосредственным организатором его убийства и человеком, принимающим участие в его задержании и последующем убийстве, был начальник департамента контрразведки СБУ Александр Поклад. Именно он причастен к похищениям и убийствам, исчезновениям инакомыслящих украинцев. Джангирова, Василия Волги. Братьев Кононовичей. Олега Панкратьева, помощника депутата Кивы и многих других. Источник в Киеве, близкий к военной разведке, рассказал мне эту информацию», — сказал политолог Юрий Воскресенский.

Он утверждает, что между военной разведкой и СБУ серьёзный конфликт из-за Киреева, поскольку убитый переговорщик был кадровым разведчиком ГУР Министерства обороны Украины.

Свято место пусто не бывает, как известно. В четвертом раунде переговоров к украинской делегации присоединился министр юстиции страны Денис Малюська, по словам Подоляка, в связи с необходимостью уделить скрупулёзное внимание юридическим деталям.

Что не так с украинской делегацией?

После второго раунда Песков говорил, что делегация Украины старается затянуть переговорный процесс. Однако Путин предупредил, что в таком случае Киев сделает хуже только себе — список требований российской стороны будет расширяться.

«Наверняка они получают указания из Вашингтона. У меня сомнений нет, что эта страна совершенно несамостоятельна. Тем не менее должны состояться переговоры», — заявлял Лавров.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров даже назвал имя шпиона США, задача которого заключается в том, чтобы не дать Москве и Киеву быстро договориться, а также максимально информировать руководителей американских спецслужб, — это его однофамилец Рустем Умеров, проходивший учёбу по линии тех самых спецслужб в США. Большие и маленькие хитрости украинской делегации на переговорах с Россией © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Помимо него, те или иные связи с Соединёнными Штатами имеют и другие члены правительственной делегации Украины: Николай Точицкий в 2005-2008 годах был генеральным консулом Украины в Сан-Франциско, а Арахамия обладал статусом юридического и налогового резидента США.

«Я бы не удивился, если бы в составе переговорщиков были бы какие-нибудь Яценюки и Аваковы, их приспешники и помощники. Если они не сами, то их представители. У Украины нет специалистов. Нет специалистов-международников. Грызлов — опытный политик, представитель комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий. Но кто может быть им противопоставлен? Таких на Украине нет. И поэтому, естественно, Украине нужны уши, которые оперативно донесут обстановку США их сателлитам, их партнёрам из Евросоюза для того, чтобы они могли предопределить дальнейшие наши шаги», — заявил политолог Виталий Вышкварцев.

По его словам, это продемонстрировал эпизод, когда украинские переговорщики не могли организационно собраться, прибыть вовремя к месту встречи, — наверняка маршрут был проложен через входящую в НАТО Польшу неслучайно, — проявить интерес и уважение к визави из России и, в конце концов, к собственным согражданам.

Эксперт подчеркнул, что непрофессионализм украинской стороны виден даже по манере поведения и внешнему виду ее представителей. В отличие от российских делегатов, которые за столом переговоров всегда были в костюмах, белых рубашках и галстуках, переговорщики от Киева одевались кто во что горазд: футболки, толстовки, кофты, притом что они за стол переговоров садились прямиком с трапа вертолёта, не ожидая несколько часов опаздывающих собеседников. Арахамия и вовсе сидел в бейсболке, хотя, согласно деловому протоколу, оставаться в головном уборе в помещении могут только женщины, а также те, кому это положено по должности — представители духовенства и военные, ни к числу первых, ни к числу вторых лидер фракции «Слуга народа» явно не относится.

Позже он объяснил, в чём дело: «В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определённому протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране. И я не перестану её использовать, пока мы не добьёмся мира в соответствии с интересами Украины». Ядерно-биологический отстойник. США лишают Украину остатков суверенитета © скриншот видео

«Ведут они себя крайне по-хамски. Сутки добираются к месту встречи, затем требуют отдыха… Сложно представить, чтобы кто-нибудь из российских переговорщиков на любом уровне требовал время на сон и завтрак, когда от результатов переговоров зависят очень многие жизни», — заявил эксперт института стран СНГ Александр Дудчак.

По мнению министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, главным препятствием в разрешении нынешней конфликтной ситуации выступает позиция Запада, который «пытается напичкать Украину самым современным вооружением, посылает туда наёмников вопреки всяким международным правилам и тем самым подливает масла в огонь этого конфликта», поэтому для прогресса на переговорах нужно избавиться от внешних советчиков и проявить заинтересованность в нахождении компромисса.