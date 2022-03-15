Украинские власти просят уже не только новенькое оружие, но и ещё не списанные образцы производства СССР, тем временем предпринимая попытки атаковать Белоруссию. Для скорейшего завершения этих военных действий российские и украинские делегации беспрерывно ведут переговоры, но, как выяснилось, киевские чиновники параллельно консультируются с Турцией

«Точка-У» не знает границ

Вооружения, применяемые в военных действиях на Украине, уже покидают территорию страны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о попытке удара украинской ракетой «Точка-У» по Белоруссии пару дней назад, но совместно с россиянами её удалось сбить в районе Припяти.

Он предложил всем, кому интересно, прийти и посмотреть собственными глазами. Киев закрывают, Кличко вспомнил о мужчинах, истерия СБУ, в Закарпатье захотели отделиться. Хроника событий на Украине на 15:00 15 марта © Facebook, Віталій Кличко

«Это не закрыто. Это не фейк — то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что происходит. Что это такое? Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют всё. Пока терпим. <…> Я предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну [на Украине]. Нас будут пытаться туда втянуть», — заявил глава государства.

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Источники телеканала CNN сообщили, что американский Конгресс и президент Украины Владимир Зеленский обратились к Белому дому с просьбой оказать содействие с поставкой Киеву советского тяжёлого вооружения, и сейчас Госдепартамент изучает такую возможность и выясняет, у каких стран есть зенитные ракетные комплексы С-300, произведённые СССР.

Однако у американской стороны возникло несколько вопросов: во-первых, как компенсировать этим странам переданные Украине вооружения, а во-вторых, как на поставки Киеву отреагирует Россия. Михеев о том, как западное оружие будет работать против украинских войск

С призывом поставлять с Запада гораздо больше оружия Зеленский выступает регулярно, а 15 марта заявил, что объём, поставляемый из расчёта на неделю, ВСУ использует за 20 часов. Так это неудивительно — украинские военные бросают вооружения и убегают, куда глаза глядят, успев только переодеться в гражданскую одежду, российские военнослужащие только и успевают собирать новенькие трофеи американского производства в частности.

Отдых на турецком побережье в разгар переговоров с Россией

15 марта после технической паузы, взятой день назад, возобновились переговоры правительственных делегаций РФ и Украины, на этот раз они проходят в видеоформате для более оперативного решения вопросов. Впрочем, украинские чиновники умело воспользовались этим непродолжительным перерывом и слетали в Турцию.

По информации дипломатического источника РИА Новости, представители украинской делегации провели в Анкаре встречу с турецкими коллегами. «Похожи на людей, да не очень»: Шурыгин сказал, зачем нужны переговоры с Украиной © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«В течение этой недели состоятся как тет-а-тет встречи, так и телефонные переговоры. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу представит Кабинету министров обширный доклад по этим переговорам на заседании во вторник (15 марта. — Ред.)», — добавил он.

Факт состоявшихся консультаций подтвердил сам Чавушоглу.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что при подписании предварительного итогового документа с Россией понадобится участие третьих стран, которые уже вовлечены в ситуацию вокруг Украины прямым и косвенным образом, причём они могут сесть за стол переговоров в любой момент и буквально включиться сразу в итоговую работу. Одной из таких стран может стать Турция, которая принимала переговоры глав МИД РФ и Украины.