В понедельник, 14 марта, Владимир Зеленский объявил о послаблениях для бизнеса и о налоговой реформе. В условиях боевых действий и фактического прекращения деловой активности ряда регионов президент Украины хочет хоть как-то задобрить малый и средний бизнес

Зеленский объявил о начале налоговой реформы на Украине © president.gov.ua

Кроме того, его инициатива предполагает максимальную дерегуляцию бизнеса.

«Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально, чтобы города оживали. Чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно: вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского закона», — рассказал президент.

Он подытожил, что это «лишь начальные два шага нашей налоговой реформы», но действовать эти меры будут лишь во время военных действий и в период восстановления после них. Этот период, по словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, рассчитывается на 30 дней после окончания боевых действий. Проще говоря, речь идет о сравнительно небольшом периоде времени.

Ранее Зеленский говорил, что Кабмин согласовал полную отмену НДС и акциза на бензин и дизельное топливо. Законопроект ожидает голосования в Раде.

Команда Зеленского в 2019 году уже позиционировала себя в качестве либертарианцев, ратовавших за максимальную дерегуляцию и снижение налогов. Весь последующий период количество налогов и их размер только увеличивались. Необходимо было как-то расплачиваться по внешним кредитам. Прошедшей зимой по Украине прокатилась волна протестов малых предпринимателей (ФЛП), которых налоговая реформа фактически разоряла, даже если после локдаунов их бизнес как-то выжил.

16 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © коллаж Украина.Ру

Если до конца февраля на Украине нарастал кризис неплатежей за коммунальные услуги, то теперь граждане Украины вообще перестали платить за них. В своих сообщениях предприятия коммунальной сферы буквально умоляют украинцев заплатить, кто сколько может, так как сотрудникам служб нечем платить зарплату.

12 марта советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович настоятельно просил предпринимателей вернуться к работе, иначе экономика страны развалится. По его словам, там, где нет войны, «пора выходить из режима "праздника непослушания" и запускать экономику — хотя бы пока что только малую».

«Если мы будем так продолжать, то экономике наступит швах. Причем наступит очень конкретный, как с малой, так и с крупной экономикой», — заявил Арестович.

Он также подчеркнул, что тем областям и районам, куда не дошли боевые действия, практически ничего не угрожает, признав, что российская авиация бьет лишь по военным объектам. «Конечно, бывают удары по аэродромам: Луцк, Ивано-Франковск. Но это же аэродром. Это не маленькие киоски, магазины и все остальное. Говорят, "нет рабочих мест". А мне пишут, что есть; наоборот, ищут людей, которые хотели бы поработать. Надо выходить на работу», — говорит советник главы Офиса президента.

У большинства украинцев нет подушки финансовой безопасности, а без работы у них скоро закончатся деньги на основные продукты, а далее ситуация может угрожать властям в Киеве, что признает Арестович. «Такими темпами скоро ни у кого не будет денег, запас которых на месяц-два максимум, заканчивая тем, что начнет распадаться социальная ткань общества — и социальный кризис начнет превращаться в политический», — говорит Арестович.

Об этом же предупреждал на днях и министр обороны Алексей Резников. На прошлой неделе он призвал украинцев не отсиживаться, пытаясь прожить на сбережения, а выходить на работу. «Всё, что может работать и развиваться, должно работать. Получайте зарплату, оплачивайте коммунальные услуги, по возможности старайтесь не выпадать из экономических процессов», — призвал украинцев министр обороны.

Неработающий бизнес и миллионы беженцев — это значит, что государство не получает основную часть налогов. Инициативы Зеленского по ослаблению налогового бремени еще больше сократят налоговые поступления. Напомним, что еще при Порошенко на Украине был введен так называемый «военный налог», который шел неизвестно куда, по крайней мере даже украинские депутаты не смогли выяснить, куда направляются полученные средства.

Зеленский пообещал ослабление налогов для малого и среднего бизнеса © пресс-служба президента Украины

При этом во весь рост встает вопрос выживания миллионов гражданских лиц, лишившихся работы и средств к существованию. Обещанные Зеленским снижение налогов и дерегуляция бизнеса могут оказаться либо очередной пустышкой вроде либертарианских обещаний 2019 года, либо продлится оно лишь месяц после окончания боевых действий, как отмечал Даниил Гетманцев.

В условиях, когда большая часть бизнеса и так не работает и не платит налоги, Зеленский обещает ему послабления, чтобы как-то стимулировать предпринимателей вернуться к деловой активности и смягчить надвигающуюся гуманитарную катастрофу.

Предпринимателям сейчас можно пообещать не только снижение налогов, но даже доплаты из госбюджета, если на то расщедрятся западные доноры украинской экономики. Однако следует учитывать, что именно немногочисленный средний класс малых и средних предпринимателей в числе первых покинул Украину. Оставшиеся зачастую предпочитают переждать и не рисковать лишний раз, ежедневно натыкаясь на территориальную оборону, для которой законы не писаны.