«Я могла остаться без головы». Рассказ девушки, которая чудом выжила во время обстрела Донецка

В понедельник, 14 марта, в столице ДНР произошла трагедия: 20 человек погибли в центре города, на улице Университетской, от взрыва кассетного боеприпаса, которым была начинена украинская ракета «Точка-У». Ракету сбила донецкая ПВО

Спасла библиотека

Что показала трагедия в Донецке. Режиму Зеленского и его кураторам по-прежнему нужна земля, а не люди © Генштаб ВСУ Вячеслав Теркулов, неформальный глава Донецкой филологической школы, поэт и бард, мог погибнуть во время обстрела, если бы по случайности не задержался в университетской библиотеке. Об этом сам Теркулов написал в Facebook.



«Я жив. Я был возле взрыва. Собирался домой, уже выходил, но решил зайти в библиотеку в Главный корпус. И через 10 минут грохнуло. Если бы в библиотеку не зашёл, был бы там. Отсюда вывод: любите книгу — источник знаний. Только вот в любимое кафе попали. Я там был минут за 40 до атаки. Там девчонка. Молодая и красивая — бариста. Волновалась, что ее парень в войсках. Меня не пропустили после взрыва туда».

За полминуты до взрыва девушка ушла.

В сообщении Теркулова речь шла о донецком кафе «ФилинGood», находящемся по адресу ул. Университетская, 28 (на пересечении с Театральным проспектом).

Девочку-баристу зовут Яна Сафина. Ей 21 год. Она чудом осталась жива.

О произошедшем Яна рассказала интернет-изданию Украина.ру:

Владислав Шурыгин: после теракта в Донецке ВСУ почувствуют на себе абсолютно всю мощь России © Facebook, Влад Шурыгин

Я услышала первый хлопок. Свиста не было. Просто четко услышала бабах, грохот, гул. Вышла посмотреть. Потом было еще три прилета. Такие же бабахи без свиста. Прошло минут пять. Мы отсиделись в бомбоубежище.



Выхожу снова на улицу посмотреть. Смотрю, возле магазина горит машина. Рядом с нашим кафе банк. Это Университетская, 30. Там лежат трупы. По-моему, я увидела 10-12 мертвых людей. Это люди либо снимали, либо меняли деньги, платили за квартиру и интернет.

Через три минуты приехали пожарные, скорая, МЧС, служба спасения.

В заведениях по соседству, кроме банка, тоже никто вроде не погиб. Там мужчины до мобилизации работали. Сейчас их там нет.

Я зашла в кафе, где работаю одна. Стекол в окне нет. Слава Богу, оборудование осталось целым и невредимым. Единственное — пострадал фасад и витрина.

Посмотрев камеры видеонаблюдения, я поняла: если бы осталась, то у меня бы снесло голову. Я бы погибла. Мое рабочее место — за барной стойкой возле стеклянной витрины.

Все восстановим, только нужно время. Нас многие в городе знают. Поэтому будем быстро восстанавливаться, чтобы снова все у нас пили кофе».