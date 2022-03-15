За приём каждого украинского беженца польские семьи смогут получить от государства по 40 злотых (почти 10 долларов) в сутки. При этом пособие на польского ребёнка составляет меньше 17 злотых в день

Польские СМИ сообщают, что 14 марта количество беженцев с Украины, находящихся в Польше, превысило 1,8 миллиона человек.

При этом как местные аналитики, так и власти пока не ожидают сколько-нибудь значительного снижения темпов этого миграционного вала. Таким образом, учитывая тот факт, что до начала специальной военной операции России на Украине в Польше уже находились от одного до полутора миллиона украинцев, скоро их число может превысить 10% населения этого государства (около 38 миллионов человек). Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Пока что большинство расходов по приёму прибывающих из-за восточной границы несут гуманитарные организации и местные власти, но последним правительство Польши обещает компенсировать все затраты. Об этом было заявлено в понедельник, 14 марта, в ходе пресс-конференции заместителей министра внутренних дел Польши — Мачея Вонсика и Павла Шефернакера.

В частности, Вонсик отметил, что в минувшие выходные президент Польши Анджей Дуда подписал принятый в экстренном режиме закон о создании специального фонда помощи для беженцев с Украины. «Это почти 8 миллиардов злотых (1,85 миллиарда долларов. — Ред.), из которых почти 3,5 миллиарда злотых предназначено для органов местного самоуправления и воевод (представителей правительства в регионах. — Ред.) на мероприятия по приёму украинских беженцев. Деньги получат также обычные поляки, которые решат приютить украинских беженцев под своей крышей», — сказал замглавы МВД Польши.

Мачей Вонсик сообщил, что компенсация для польских домохозяйств, которые приютят беженцев с Украины, составит 40 злотых за каждого принятого в сутки. Поскольку чиновник не сделал никаких оговорок, очевидно, столько будут платить и за каждого принятого ребёнка. При этом пособие на ребёнка для поляков и людей, легально проживающих в Польше, составляет 500 злотых в месяц — то есть менее 17 злотых в день. Такая «положительная дискриминация» украинцев вызывает недовольство многих поляков, усиливающееся в связи с тем, что беженцы сразу же получают право на работу и медицинское обслуживание. При этом очередь на приём к узкому специалисту в Польше уже превышает несколько месяцев, а сейчас она увеличится как минимум вдвое, потому что принято решение: врачи должны принимать украинцев через одного пациента. Премьер Польши предложил восстанавливать Украину за счет средств РФ © Официальный сайт премьера Польши

По словам Вонсика, сумма в 40 злотых была определена постановлением правительства Польши, которое принято в срочном режиме. Он пообещал, что до конца понедельника МВД обнародует образец заявления, с которыми польские семьи уже с 16 марта смогут обратиться в органы местного самоуправления для получения этих денег. «Постановление также определяет средства для органов местного самоуправления и других учреждений, в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность. Решения об этих платежах будут принимать воеводы, и в обоснованных случаях, если где-то были взяты более высокие обязательства, эта ставка может быть выше 40 злотых, — сказал Мачей Вонсик. — Я убежден, что уже на этой неделе эта помощь дойдет до поляков, местных властей и воевод».

Естественно, правительство Польши установило ограничения на получение этой помощи. Во-первых, должен быть подписан договор между домохозяйством и органом местного самоуправления. Во-вторых, принимаемые украинцы должны иметь статус беженца или лица, получившего временную защиту. И в-третьих — дотацию можно получать не больше двух месяцев. Стоит отметить, что обычный соискатель убежища в Польше, который не является гражданином Украины, получает от Управления по делам иностранцев 25 злотых в день.

Но если эта возможность легально подзаработать на украинцах у поляков ещё впереди, то за последние дни местные СМИ обнародовали немало фактов мошенничества по отношению к беженцам с Украины. В первую очередь речь идёт о том, что перевозчики в больших городах берут с украинцев за проезд суммы, во много раз превышающие стоимость поездки на такси. Причём в основном это не таксисты, а предприниматели, предлагающие услуги «нерегулярных перевозок», тарифы на которые не регулируются городскими властями, — в отличие от такси. С разрешения НАТО. Как Польша участвует в конфликте на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Портал Onet.pl сообщает, что несколько дней назад с одной украинки с двумя детьми, прибывшей на вокзал «Варшава Восточная», такой перевозчик взял 700 злотых за проезд до вокзала «Варшава Центральная». Это одна остановка городской электрички или полчаса езды на трамвае — в обоих случаях проезд для беженцев с Украины бесплатен. Но даже на настоящем такси это обошлось бы почти в 20 раз дешевле.

Репортёры упомянутого портала лично сфотографировали авто с символикой, внешне напоминающей оклейку такси, рядом с вокзалом «Варшава Центральная». Под лобовым стеклом был размещён ценник: посадка — 100 злотых, проезд — 40 злотых за километр в обычное время, и 80 злотых за километр — в выходные, праздники и ночное время, которое считается от полуночи до… полудня! В то же время тарифы такси в Варшаве в десятки раз ниже: 1,5-2,5 злотых за километр в дневное время (6:00-22:00), лишь в полтора раза дороже ночью, да и стоимость посадки не превышает 25 злотых.

Подобные случаи зафиксированы и во Вроцлаве, который наряду с Варшавой и Краковом является одним из трёх городов, куда прибыло больше всего украинских беженцев. С двух парней, только что прибывших с Украины, перевозчик взял 350 злотых за проезд на расстояние в восемь километров. При этом единый тариф для такси, утверждённый городскими властями Вроцлава, составляет максимум 4 злотых за километр (в зависимости от зоны и времени), а посадка — 9 злотых.

В полиции журналистам заявили, что не имеют официальных жалоб в связи с подобными случаями, хотя и пообещали усилить патрулирование мест, куда прибывают украинские беженцы. В свою очередь, украинские организации в Польше подчёркивают, что отсутствие жалоб не означает, что проблемы нет. «Люди, приезжающие из Украины, неохотно сообщают о таких ситуациях. Они не знают языка, к тому же не всегда уверены, что легально находятся в Польше. Поэтому избегают контакта с властями», — заявила Оксана Пестрыкова, координатор горячей линии «Украинского Дома» в Варшаве.

Неудивительно, что именно железнодорожные вокзалы Варшавы, Кракова и Вроцлава стали своеобразными магнитами, притягивающими украинских беженцев — ведь оттуда в минувший уикенд уходили прямые эвакуационные поезда в Германию. Всего в Берлин, Коттбус, Франкфурт-на-Одере, Ганновер и Мюнхен ушло около двух десятков поездов с 28 тысячами украинцев. Правда, на пресс-конференции 14 марта заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что по просьбе представителей МВД ФРГ отправка таких поездов приостановлена. Однако многие украинцы не хотят покидать польские вокзалы и рассчитывают всё же попасть в Германию по железной дороге.

При этом заработать на ситуации, когда Польша сняла практически любые ограничения на въезд со стороны Украины, планируют и профессиональные перевозчики мигрантов в Европу. Британская газета The Guardian 14 марта сообщила, что десятки выходцев с Ближнего Востока, ранее находившиеся в общежитии в белорусском селе Брузги неподалёку от границы с Польшей, ныне планируют перейти белорусско-украинскую границу и попытаться попасть в ЕС уже с территории Украины. Поскольку автор материала — штатный корреспондент газеты Лоренцо Тондо, специализирующийся на освещении миграционного кризиса и находящийся ныне во Львове, то этой информации вполне можно доверять.