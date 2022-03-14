Заявление Минобороны РФ было обнародовано в 15:35 по Москве.

«14 марта около 11 часов 30 минут московского времени с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Пушилин пообещал ускорить наступление, «Азов» расплодился, «Оракул» ответил Зеленскому. Хроника событий на Украине на 15:00 14 марта
Пушилин пообещал ускорить наступление, «Азов» расплодился, «Оракул» ответил Зеленскому. Хроника событий на Украине на 15:00 14 марта
© realtribune.ru

Он напомнил, что в результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 мирных жителей. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения.

«Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооружённых сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением. Снаряжение боевой части тактической ракеты «Точка-У» кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей», — отметил Конашенков.

В Минобороны назвали ответственных за это преступление.

«Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск, после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве. Всё это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине», — подчеркнул Конашенков.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта днём траура в республике.

Атака на центр Донецка, переговорам поменяли формат, ВСУ прикрылись детьми. Хроника событий на Украине на 13:00 14 марта
Атака на центр Донецка, переговорам поменяли формат, ВСУ прикрылись детьми. Хроника событий на Украине на 13:00 14 марта
© РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Уважаемые земляки! Завтра, 15 марта, объявляется днем траура. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — заявил Пушилин.

Тем временем обстановка в Донбассе остаётся напряжённой.

Вырвавшиеся из Мариуполя

В 15:45 по Донецку и по Москве подконтрольный Украине Мариупольский городской совет сообщил об удачной эвакуации из города в направлении Украины.

«Известно, что по состоянию на 13:00 (14:00 по Донецку и по Москве — Ред.) из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать больше 160 авто. Мариупольцы направились по ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино) — с. Портовское — пгт Мангуш — Бердянск — Токмак — Запорожье. По состоянию на сейчас известно, что мариупольцы, которые выехали на собственных авто, уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что на нынешний момент в установленном гуманитарном коридоре соблюдается режим тишины», — указывалось в сообщении Мариупольского городского совета.

Чеченцы в Мариуполе, 10 километров до Киева, украинские потери, СССР «помогает» ВСУ. Хроника событий на Украине на 11:00 14 марта
Чеченцы в Мариуполе, 10 километров до Киева, украинские потери, СССР «помогает» ВСУ. Хроника событий на Украине на 11:00 14 марта
© Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанк

Как указывалось в сообщении госовета, всех мариупольцев ожидают для оказания первой помощи и размещения в здании запорожского цирка на улице Рекордной.

Есть и эвакуировавшиеся из Мариуполя и в Россию. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Ростовской области, более 60 мирных жителей из Мариуполя и пригорода за минувшие сутки смогли покинуть эту территорию и пересечь границу РФ в Ростовской области.

«За минувшие сутки из Мариуполя и его пригорода в Ростовскую область выехали 63 человека», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что речь идет о мирных жителях.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики утром в понедельник, 14 марта, сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 86 человек, включая 15 детей.

Тем временем на Украине пытаются наладить жизнь в новых условиях.

Налоги и инсулин

Днём 14 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из Киева. Он записал своё обращение на улице, чтобы показать, что он не покидал столицу Украины.

Среди прочего Зеленский призвал украинцев возвращаться к работе.

Кого именно ликвидировали под Львовом, химическая диверсия под Авдеевкой, выжженная земля. Хроника событий на Украине на утро 14 марта
Кого именно ликвидировали под Львовом, химическая диверсия под Авдеевкой, выжженная земля. Хроника событий на Украине на утро 14 марта
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Пока государство воюет, пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины. Настолько, насколько это возможно в существующих сложных условиях. На улицах городов должна появиться жизнь, там, где это позволяет безопасность, там, где это могут обеспечить люди. Аптеки, торговля, любой бизнес — неважно — который может работать», — заявил Зеленский.

По его словам, это нужно чтобы началось восстановление экономики страны. И это зависит от каждого украинца.

«Правительство получило чёткое поручение сегодня вернуть малый и средний бизнес, убрать всё, что мешает, максимально убрать налоги, убрать все сложности, абсолютно все, чтобы система не давила, чтобы люди работали так, как они могут и там, где они могут», — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что сейчас и в последующее время Украине будет нужна новая налоговая модель, нужно обновить финансовые правила для большей гибкости экономики страны

«Чтобы люди понимали, что все ценности сохранены и можно не бояться что-то потерять», — заявил Зеленский.

Он отметил, что правительство работает над тем, как оформить это нормативно.

«День-два, будут детали», — пообещал Зеленский.

Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине
Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине
© Facebook, Государственная пограничная служба Украины

Кроме того, украинский Минздрав сообщил, что на период действия военного времени на Украине инсулин будут отпускать бесплатно. Правительство Украины, как сообщили в Минздраве, принял соответствующее решение 12 марта.

Средства для производства инсулина будут компенсированы из государственного бюджета, поэтому пациентам не нужно будет доплачивать за препарат. Для того, чтобы получить инсулин бесплатно нужно: найти в таблице вкладку с адресами аптек своего города и определить ближайшее учреждение; предоставить в аптеке бумажный рецепт.

При этом в Минздраве также опубликовали список тех лекарств, которые будут отпускаться по рецепту даже во время действия военного положения.

Тем временем на Украине обстановка остаётся крайне напряжённой.