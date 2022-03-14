Министерство обороны России назвало военачальников, ответственных за обстрел Донецка, унёсший жизни 20 человек. На Украине заявили о 160 автомобилях, успешно покинувших Мариуполь 14 марта. На Украине обеспечат бесплатную раздачу инсулина и снижение налогов

Заявление Минобороны РФ было обнародовано в 15:35 по Москве.

«14 марта около 11 часов 30 минут московского времени с территории подконтрольной киевскому националистическому режиму был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу города Донецка. Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населённого пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Пушилин пообещал ускорить наступление, «Азов» расплодился, «Оракул» ответил Зеленскому. Хроника событий на Украине на 15:00 14 марта © realtribune.ru

Он напомнил, что в результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 мирных жителей. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения.

«Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооружённых сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением. Снаряжение боевой части тактической ракеты «Точка-У» кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей», — отметил Конашенков.

В Минобороны назвали ответственных за это преступление.

«Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает, как минимум, командование украинской группировкой войск, после утверждения руководством вооруженных сил Украины в Киеве. Всё это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине», — подчеркнул Конашенков.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта днём траура в республике. Атака на центр Донецка, переговорам поменяли формат, ВСУ прикрылись детьми. Хроника событий на Украине на 13:00 14 марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Уважаемые земляки! Завтра, 15 марта, объявляется днем траура. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — заявил Пушилин.

Тем временем обстановка в Донбассе остаётся напряжённой.

Вырвавшиеся из Мариуполя

В 15:45 по Донецку и по Москве подконтрольный Украине Мариупольский городской совет сообщил об удачной эвакуации из города в направлении Украины.

«Известно, что по состоянию на 13:00 (14:00 по Донецку и по Москве — Ред.) из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать больше 160 авто. Мариупольцы направились по ранее установленному направлению гуманитарного коридора по маршруту: Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино) — с. Портовское — пгт Мангуш — Бердянск — Токмак — Запорожье. По состоянию на сейчас известно, что мариупольцы, которые выехали на собственных авто, уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что на нынешний момент в установленном гуманитарном коридоре соблюдается режим тишины», — указывалось в сообщении Мариупольского городского совета. Чеченцы в Мариуполе, 10 километров до Киева, украинские потери, СССР «помогает» ВСУ. Хроника событий на Украине на 11:00 14 марта © Пресс-служба главы Чеченской Республики / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанк

Как указывалось в сообщении госовета, всех мариупольцев ожидают для оказания первой помощи и размещения в здании запорожского цирка на улице Рекордной.

Есть и эвакуировавшиеся из Мариуполя и в Россию. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Ростовской области, более 60 мирных жителей из Мариуполя и пригорода за минувшие сутки смогли покинуть эту территорию и пересечь границу РФ в Ростовской области.

«За минувшие сутки из Мариуполя и его пригорода в Ростовскую область выехали 63 человека», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что речь идет о мирных жителях.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики утром в понедельник, 14 марта, сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 86 человек, включая 15 детей.

Тем временем на Украине пытаются наладить жизнь в новых условиях.

Налоги и инсулин

Днём 14 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из Киева. Он записал своё обращение на улице, чтобы показать, что он не покидал столицу Украины.

Среди прочего Зеленский призвал украинцев возвращаться к работе. Кого именно ликвидировали под Львовом, химическая диверсия под Авдеевкой, выжженная земля. Хроника событий на Украине на утро 14 марта © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Пока государство воюет, пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика Украины. Настолько, насколько это возможно в существующих сложных условиях. На улицах городов должна появиться жизнь, там, где это позволяет безопасность, там, где это могут обеспечить люди. Аптеки, торговля, любой бизнес — неважно — который может работать», — заявил Зеленский.

По его словам, это нужно чтобы началось восстановление экономики страны. И это зависит от каждого украинца.

«Правительство получило чёткое поручение сегодня вернуть малый и средний бизнес, убрать всё, что мешает, максимально убрать налоги, убрать все сложности, абсолютно все, чтобы система не давила, чтобы люди работали так, как они могут и там, где они могут», — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что сейчас и в последующее время Украине будет нужна новая налоговая модель, нужно обновить финансовые правила для большей гибкости экономики страны

«Чтобы люди понимали, что все ценности сохранены и можно не бояться что-то потерять», — заявил Зеленский.

Он отметил, что правительство работает над тем, как оформить это нормативно.

«День-два, будут детали», — пообещал Зеленский. Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине © Facebook, Государственная пограничная служба Украины

Кроме того, украинский Минздрав сообщил, что на период действия военного времени на Украине инсулин будут отпускать бесплатно. Правительство Украины, как сообщили в Минздраве, принял соответствующее решение 12 марта.

Средства для производства инсулина будут компенсированы из государственного бюджета, поэтому пациентам не нужно будет доплачивать за препарат. Для того, чтобы получить инсулин бесплатно нужно: найти в таблице вкладку с адресами аптек своего города и определить ближайшее учреждение; предоставить в аптеке бумажный рецепт.

При этом в Минздраве также опубликовали список тех лекарств, которые будут отпускаться по рецепту даже во время действия военного положения.

Тем временем на Украине обстановка остаётся крайне напряжённой.