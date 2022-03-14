Президент Грузии Саломе Зурабишвили просит своего украинского коллегу Владимира Зеленского наладить отношения, а Германия, наоборот, вводит ограничения для украинцев. При этом ситуация на Украине вызывает обеспокоенность во всём мире: Япония намерена усилить охрану своих атомных объектов

Грузия вспомнила о дружбе с Украиной

Две страны на протяжении последних лет тесно координировали свои действия на международной арене, прежде всего в контексте евроинтеграции, и придерживались схожих антироссийских взглядов. Однако Грузия отказалась присоединяться к санкциям против РФ в знак протеста против проводимой ею спецоперации на Украине.

Разъясняя позицию государства, премьер-министр Ираклий Гарибашвили чётко и однозначно заявил, что Тбилиси не собирается вводить ограничительные меры, поскольку это только навредит грузинскому населению.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил, что отзывает посла из Грузии и за отказ от санкций, и за препятствование правительства Грузии посадке украинского самолёта в Тбилиси, который должен был забрать местных добровольцев, пожелавших пополнить ряды ВСУ. Отказ Молдавии и Грузии в членстве в ЕС связан с Украиной - Асафов © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

14 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили попыталась сгладить ситуацию. В сессионный зал парламента для выступления с ежегодным посланием она вошла вместе с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым, а на её жакете были прикреплены значки с флагами двух стран. Выступление главы государства началось с минуты молчания о погибших в ходе спецоперации и исполнения гимна Украины.

«Сегодня я с этой трибуны обращаюсь к своему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому и прошу, чтобы он вернул посла, чтобы основательно укрепить союз между нашими народами в эти тяжелейшие минуты», — заявила Зурабишвили.

(Не) добро пожаловать в Германию

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер сообщил в эфире телеканала TVN24, что накануне представители МВД ФРГ попросили польское правительство приостановить отправку в Германию специальных поездов с украинскими беженцами, поскольку в стране уже сложилась ситуация бутылочного горлышка.

«Что значит узкое место? За 3 дня специальными поездами из Варшавы, Кракова и Катовице выехало 28 000 человек. У нас 1,5 млн человек. Это показывает, насколько ЕС не был готов к этой ситуации. Масштабы эмиграции с Украины застали всю Европу врасплох», — заявил Шефернакер. «Было время для игр, да прошло». Что говорят беженцы из-под Мариуполя © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

За минувшие выходные из Польши, куда с начала спецоперации РФ с Украины приехали 1,758 млн человек, в ФРГ отправили около двух десятков поездов с беженцами. Как уточнил представитель МВД ФРГ на брифинге 14 марта, на территории страны находятся около 147 тысяч беженцев с Украины.

Япония опасается ядерной катастрофы на Украине

Токио серьёзно обеспокоено безопасностью атомных объектов на Украине, призывая полностью прекратить боевые действия в районе АЭС.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси объявил о готовности правительства рассмотреть вопрос экстренной технологической помощи Украине в случае ядерной катастрофы на территории страны, в частности в ликвидации последствий радиационного заражения в случае повреждения атомных объектов.

«Для Японии как единственной страны, испытавшей на себе атомные бомбардировки и работающей над ликвидацией последствий аварии на АЭС «Фукусима-1», этот вопрос крайне важен. И будучи страной с таким опытом, мы бы хотели начать дискуссию по этой проблеме с соответствующими органами как можно скорей», — заявил дипломат. Соловьев рассказал, куда Украина могла бы сбросить ядерную бомбу © pixabay

Более того, на фоне последних событий власти Японии планируют в перспективе усилить охрану собственных атомных объектов, хотя от Украины её отделяют тысячи километров.

Во избежание ядерных провокаций российские военные в самом начале спецоперации взяли под контроль территории Чернобыльской и Запорожской АЭС и договорились с военными отдельного батальона охраны Украины, которые в результате переговоров согласились добровольно сложить оружие, совместно охранять станции. Местный персонал продолжает работать в штатном режиме, а российские специалисты оказывают ему консультативную помощь.

В ходе поисковых мероприятий на Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе — бойцы Росгвардии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, огневые точки были оборудованы в том числе на энергоблоках.

В отличие от российской стороны, держащей под строгим контролем безопасность на атомных объектах и следящей за радиационным фоном на обеих АЭС, украинская пытается устроить провокации, не осознавая, к каким последствиям это может привести. 9 марта заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что украинская сторона нанесла удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты незамедлительно приняли оперативные меры для перехода на резервные дизель-генераторные источники питания. МАГАТЭ: Россия и Украина согласились работать по ядерной безопасности © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Атаки против своих же ядерных объектов становятся уже визитной карточкой правящего на Украине режима. Вина за это полностью ложится на Киев, американских хозяев Владимира Зеленского и вассалов США по НАТО. Без такой поддержки эти провокации потеряли бы смысл. Западные политические авантюристы, поощряющие действия Зеленского, ставят под угрозу жизнь не только граждан Украины и России, но и всей Европы», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

13 марта украинский Центр стратегических коммуникаций объявил о восстановлении энергоснабжения Чернобыльской АЭС. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия поддерживает тесные контакты с МАГАТЭ по вопросам безопасности и защиты на Чернобыльской и Запорожской АЭС.