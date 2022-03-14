В сети появилась петиция об отмене всеобщей мобилизации. Она набрала уже 53 тысяч подписей при необходимых 50 тысячах.

Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине © Facebook, Государственная пограничная служба Украины Владимиру Зеленскому, обосновав его так: «Воевать должны боеспособные люди. Мы же имеем множество айти-, соц-, креативных, технических и других специалистов, которые могут воевать на информационном фронте и быть более полезными, работая за границей, помогая нашим беженцам и поддерживая армию заработанными средствами. Считаю необходимым добавить, что использование ограничений на выезд отдельных категорий граждан с территории Украины напоминает советские практики, от которых наша страна постепенно отказывается. А в качестве положительного примера для подражания можно привести Эстонию, где статья 35 Конституции запрещает какие-либо ограничения на выезд из страны, кроме случаев, связанных с уголовными производствами».

Политик Виктор Балога, бывший губернатор Закарпатской области, также обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой радикально и по законам военного времени решить вопрос коррупции на границе.

По мнению Балоги, ситуация с незаконным бизнесом по перевозке мужчин за границу достигла уже угрожающих масштабов: «Прошу немедленно обратить внимание на два проблемных вопроса, которые сегодня есть на Закарпатье. Первое — это "бизнес" с прохождением границы военнообязанных, который по теневому обороту достиг уже промышленных масштабов. Фактически сотни мужчин, вопреки действующему военному положению, ежедневно за немалые деньги переходят границу со странами ЕС. Мало того, что такая ситуация — это нравственное дно, так еще и демонстрирует миру, что в стране процветает коррупция. Убежден, что власть должна действовать максимально жестко не только с убегающими, но прежде всего с теми, кто им в этом помогает. Ибо этот почти легальный схематоз на границе сеет уныние в будущее нашей страны среди обычных людей и героев, которые с оружием в руках ее защищают». Кроме того, политик обратил внимание правительства на другую проблему, которая не менее наносит урон украинской армии: «В то время, как волонтеры и различные благотворительные фонды собирают по гривне на закупку автотранспорта для военных, в Закарпатье на штрафплощадках ГУНП стоит более трехсот конфискованных джипов и других автомобилей, которых не хватает ВСУ. Считаю, что их до сих пор не направили в армию, не просто халатностью, а саботажем и уголовным преступлением ответственных лиц области. Надеюсь, Правительство отреагирует на то, что у нас происходит и реакция власти будет адекватна требованиям военного времени».

Тема незаконных и преступных практик зарабатывания на войне принимает уже системный характер. Мы уже писали, что создан целый рынок в приграничных областях по переправке мужчин за границу разными способами, даже вплавь. Стоимость такой услуги колеблется от 3 до 10 тысяч долларов. Не гнушаются этим даже подготовленные и именитые военнослужащие, народные депутаты. Издание «Страна» сообщило, что военный и бывший народный депутат Евгений Дейдей также незаконно пересек румынскую границу с большой суммой денег, в то время как его жена сообщила в соцсетях о его гибели. Президент Зеленский пока не комментирует тему отмены мобилизации и связанной с ней коррупцией на границе.