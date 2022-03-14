О смене формата переговоров Украины и России ещё в ночь на 14 марта сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Позже он же сообщил о начале переговоров.
«Буквально через несколько минут начнутся переговоры с Российской Федерацией», — заявил Подоляк в 11:29 по Москве, стоя перед Офисом президента на улице Банковой в Киеве.
Он отметил, что у Украины всё идёт по плану.
«Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. И только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, о каком-то политическом регулировании», — заявил Подоляк.
Тем временем обстановка на Украине накаляется.
Живой щит из детей, удар по центру Донецка
В 11:12 по Донецку и по Москве штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о том, как Вооружённые силы Украины заняли помещение детской больницы в Дзержинске.
«В Дзержинске украинские боевики заняли 5-й этаж детского отделения Центральной городской больницы. Отмечается, что боеприпасы размещаются в подвальных помещениях. В больнице продолжают оставаться больные дети, родители пытаются их забрать. Штаб территориальной обороны ДНР призывает население города воздержаться от столкновений с украинскими боевиками. Берегите себя и своих близких», — указывалось в сообщении штаба.
Спустя несколько минут, в 11:39, штаб теробороны ДНР сообщил об ударе по центру Донецка украинскими военными.
По информации Telegram-канала «Донбасс решает», опубликованной в 11:45, в центре Донецка сбили украинскую ракету «Точка-У». Спустя 5 минут канал со ссылкой на главу Донецка Алексея Кулемзина сообщил, что в центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У».
«Обломки украинской ракеты "Точка-У", сбитой в центре Донецка, рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской. Как сообщает с места события корреспондент канала "Донбасс решает", два человека погибли в авто. Кроме того, несколько мирных жителей погибли в городском автобусе», — сообщил канал в 11:58.
А ещё спустя 6 минут канал опубликовал видео с очевидцем трагедии.
«В 11:30 услышал очень мощный взрыв. Он был двойной: один, а через несколько секунд — второй. А через 10 минут обнаружилась такая вот картина», — рассказал очевидец Олег Сиротин.
В 12:16 по Донецку и Москве российский журналист Александр Коц опубликовал фото самолётов в небе над столицей ДНР.
«"Грачи" над Донецком. Отмщение придет с неба», — подписал фото Коц.
«Грач» — Су-25 — бронированный советский дозвуковой штурмовик. Вполне возможно, что по позициям ВСУ, обстрелявшим Донецк, нанесут удар.
Спустя одну минуту, в 12:17, по Донецку и по Москве штаб территориальной обороны ДНР уточнил количество погибших.
«По предварительным данным, в центре Донецка, на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У", 20 погибших и 9 раненых», — отмечалось в сообщении.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди погибших от атаки украинских военных были дети. Кроме того, упавшая ракета содержала кассетный заряд, отметил Пушилин.
Как сообщил канал «Донбасс решает», в течение нескольких дней украинские провокаторы в соцсетях призывали женщин Донецка выйти на митинг перед Домом Правительства — туда, где упала ракета 14 марта. Канал опубликовал и фото сообщений провокаторов.
Тем временем на луганская группировка ВСУ уже испытывает топливный голод. А украинские военные рискуют получить врагов в Европе.
Топливо на исходе, хорваты в шоке
Как заявил глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, он запретил вывоз бензина, дизтоплива и автогаза из региона.
«Своим распоряжением от 14.03.2022 года № 106 "Про запрет вывоза горючего" запретил субъектам хозяйствования, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим торговлю горючим, вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного горючего и сжиженного газа для автомобилей», — заявил он.
Гайдай заявил, что его распоряжение является обязательным, контролировать его исполнение будут представители полиции, Вооружённых сил и Нацгвардии Украины.
Тем временем в Хорватии не утихает скандал по поводу падения в Загребе украинского беспилотника советского производства Ту-141.
В понедельник, 14 марта, советник министра обороны сообщил, что в бомба, бывшая в Ту-141, содержала 40 кг тротила.
О том, что на борту упавшего в районе Ярун беспилотника содержалась взрывчатка, ещё 13 марта сообщил министр обороны Хорватии Марио Баножич.
«Были обнаружены следы взрывчатки и следы того, что это был не разведывательный беспилотник. Мы нашли части от авиабомбы», — заявил Баножич.
По его словам, беспилотник был советского производства.
«После анализа мы сможем сказать, какова была его цель», — заявил глава Минобороны Хорватии 13 марта.
Накануне, в субботу, 12 марта, по поводу упавшего в Загребе украинского беспилотника высказался и премьер-министр страны Андрей Пленкович.
«Находимся на месте, где полтора дня назад упал беспилотник, который называется "Стриж" Ту-141 советского производства, который, очевидно, запущен на территории Украины, согласно тому, что знаем на данный момент. Не знаем, кому принадлежал БПЛА. Сейчас по заявлениям с российской и с украинской стороны, все говорят, что не их, а кого-то другого», — заявил Пленкович.
При этом Ту-141 находится на вооружении украинских ВВС. А вот РФ этот беспилотник давно снят с ворожения. Кроме того, о том, что упавший в Загребе беспилотник принадлежит Украине, говорит и его маршрут.
«Он прошёл, кроме украинского воздушного пространства, румынское и венгерское, и вошел в хорватское, летел над Хорватией около 7 минут и упал здесь, где у нас 4,5 тысячи студентов, ресторан, ночной клуб, другой ресторан, мост через Саву, жилые дома в 200 метрах. В этом большом несчастье у нас была удача и никто не пострадал, повреждения получили 40 припаркованных автомобилей», — заявил глава правительства Хорватии журналистам 12 марта.
Дальность полёта Ту-141 — 1000 км. Таким образом, беспилотник вылетел с территории, подконтрольной Украине, а именно — из Винницкой области, где нет ВС РФ.
Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
«Я оповестил их об этом инциденте, указав, что нечто подобное может произойти в другом городе, не обязательно главном, любого государства НАТО или ЕС. Теоретически это мог быть Будапешт или Любляна, Братислава и так далее. Сейчас важно усилить сотрудничество друг с другом, чтобы можно было вовремя оповестить все страны о подобном. Было ли это случайно или намеренно, в данный момент не знаем», — подчеркнул Пленкович.
Будут ли предприняты какие-то санкции в отношении Украины, он не сообщил.
Стоит, однако, заметить, что у Украины ещё остаются подобные беспилотники. И в радиусе их поражения находятся балканские государства, европейская часть Турции, северная — Греции, Австрия, Лихтенштейн, значительная часть Италии, Германии и Швейцарии, а также небольшая часть Швеции — все эти территории достижимы для Ту-141, если его запускать с западных границ Украины.
Теперь же выясняется, что беспилотник был снаряжен взрывчаткой. Т. е. был даже не приманкой для российских ВКС, о чём утверждали некоторые пользователи, а снарядом. И с новой остротой встаёт вопрос, было ли падение Ту-141 со взрывчаткой в 11 км к западу от аэропорта Загреба случайностью, ошибкой запускавшего этот БПЛА украинского военного, или намеренной провокацией с тем, чтобы вынудить НАТО закрыть небо над Украиной, обвинив в произошедшем Россию.
Украина становится всё опаснее не только для своих соседей, но и для тех государств, границы которых во многих сотнях километрах от границы с Украиной.