Украинские военные ударили по центру Донецка «Точкой-У», погибли 20 человек. Переговоры между Россией и Украиной пройдут в видеоформате. ВСУ заняли этаж в детской больнице в Дзержинске

О смене формата переговоров Украины и России ещё в ночь на 14 марта сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Позже он же сообщил о начале переговоров.

«Буквально через несколько минут начнутся переговоры с Российской Федерацией», — заявил Подоляк в 11:29 по Москве, стоя перед Офисом президента на улице Банковой в Киеве. Чеченцы в Мариуполе, 10 километров до Киева, украинские потери, СССР «помогает» ВСУ. Хроника событий на Украине на 11:00 14 марта © Пресс-служба главы Чеченской Республики / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанк

Он отметил, что у Украины всё идёт по плану.

«Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. И только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, о каком-то политическом регулировании», — заявил Подоляк.

Тем временем обстановка на Украине накаляется.

Живой щит из детей, удар по центру Донецка

В 11:12 по Донецку и по Москве штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о том, как Вооружённые силы Украины заняли помещение детской больницы в Дзержинске.

«В Дзержинске украинские боевики заняли 5-й этаж детского отделения Центральной городской больницы. Отмечается, что боеприпасы размещаются в подвальных помещениях. В больнице продолжают оставаться больные дети, родители пытаются их забрать. Штаб территориальной обороны ДНР призывает население города воздержаться от столкновений с украинскими боевиками. Берегите себя и своих близких», — указывалось в сообщении штаба.

Спустя несколько минут, в 11:39, штаб теробороны ДНР сообщил об ударе по центру Донецка украинскими военными. Кого именно ликвидировали под Львовом, химическая диверсия под Авдеевкой, выжженная земля. Хроника событий на Украине на утро 14 марта © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По информации Telegram-канала «Донбасс решает», опубликованной в 11:45, в центре Донецка сбили украинскую ракету «Точка-У». Спустя 5 минут канал со ссылкой на главу Донецка Алексея Кулемзина сообщил, что в центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У».

«Обломки украинской ракеты "Точка-У", сбитой в центре Донецка, рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской. Как сообщает с места события корреспондент канала "Донбасс решает", два человека погибли в авто. Кроме того, несколько мирных жителей погибли в городском автобусе», — сообщил канал в 11:58.

А ещё спустя 6 минут канал опубликовал видео с очевидцем трагедии.

«В 11:30 услышал очень мощный взрыв. Он был двойной: один, а через несколько секунд — второй. А через 10 минут обнаружилась такая вот картина», — рассказал очевидец Олег Сиротин.

В 12:16 по Донецку и Москве российский журналист Александр Коц опубликовал фото самолётов в небе над столицей ДНР.

«"Грачи" над Донецком. Отмщение придет с неба», — подписал фото Коц.

«Грач» — Су-25 — бронированный советский дозвуковой штурмовик. Вполне возможно, что по позициям ВСУ, обстрелявшим Донецк, нанесут удар.

Спустя одну минуту, в 12:17, по Донецку и по Москве штаб территориальной обороны ДНР уточнил количество погибших.

«По предварительным данным, в центре Донецка, на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У", 20 погибших и 9 раненых», — отмечалось в сообщении.

Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди погибших от атаки украинских военных были дети. Кроме того, упавшая ракета содержала кассетный заряд, отметил Пушилин. Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине © Facebook, Государственная пограничная служба Украины

Как сообщил канал «Донбасс решает», в течение нескольких дней украинские провокаторы в соцсетях призывали женщин Донецка выйти на митинг перед Домом Правительства — туда, где упала ракета 14 марта. Канал опубликовал и фото сообщений провокаторов.

Тем временем на луганская группировка ВСУ уже испытывает топливный голод. А украинские военные рискуют получить врагов в Европе.

Топливо на исходе, хорваты в шоке

Как заявил глава подконтрольной Киеву Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, он запретил вывоз бензина, дизтоплива и автогаза из региона.

«Своим распоряжением от 14.03.2022 года № 106 "Про запрет вывоза горючего" запретил субъектам хозяйствования, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим торговлю горючим, вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного горючего и сжиженного газа для автомобилей», — заявил он. Смерть американца, возможность встречи Путина и Зеленского, новые массовые захоронения. Хроника событий на Украине на 17:00 13 марта © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гайдай заявил, что его распоряжение является обязательным, контролировать его исполнение будут представители полиции, Вооружённых сил и Нацгвардии Украины.

Тем временем в Хорватии не утихает скандал по поводу падения в Загребе украинского беспилотника советского производства Ту-141.

В понедельник, 14 марта, советник министра обороны сообщил, что в бомба, бывшая в Ту-141, содержала 40 кг тротила.

О том, что на борту упавшего в районе Ярун беспилотника содержалась взрывчатка, ещё 13 марта сообщил министр обороны Хорватии Марио Баножич.

«Были обнаружены следы взрывчатки и следы того, что это был не разведывательный беспилотник. Мы нашли части от авиабомбы», — заявил Баножич.

По его словам, беспилотник был советского производства.

«После анализа мы сможем сказать, какова была его цель», — заявил глава Минобороны Хорватии 13 марта.

Накануне, в субботу, 12 марта, по поводу упавшего в Загребе украинского беспилотника высказался и премьер-министр страны Андрей Пленкович.

«Находимся на месте, где полтора дня назад упал беспилотник, который называется "Стриж" Ту-141 советского производства, который, очевидно, запущен на территории Украины, согласно тому, что знаем на данный момент. Не знаем, кому принадлежал БПЛА. Сейчас по заявлениям с российской и с украинской стороны, все говорят, что не их, а кого-то другого», — заявил Пленкович. Кадыров прибыл под Киев, Турция обратила внимание на Мариуполь, тероборона получила новые полномочия. Хроника событий на Украине на 15:00 13 марта © Пресс-служба главы Чеченской Республики / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанк

При этом Ту-141 находится на вооружении украинских ВВС. А вот РФ этот беспилотник давно снят с ворожения. Кроме того, о том, что упавший в Загребе беспилотник принадлежит Украине, говорит и его маршрут.

«Он прошёл, кроме украинского воздушного пространства, румынское и венгерское, и вошел в хорватское, летел над Хорватией около 7 минут и упал здесь, где у нас 4,5 тысячи студентов, ресторан, ночной клуб, другой ресторан, мост через Саву, жилые дома в 200 метрах. В этом большом несчастье у нас была удача и никто не пострадал, повреждения получили 40 припаркованных автомобилей», — заявил глава правительства Хорватии журналистам 12 марта.

Дальность полёта Ту-141 — 1000 км. Таким образом, беспилотник вылетел с территории, подконтрольной Украине, а именно — из Винницкой области, где нет ВС РФ.

Глава правительства Хорватии напомнил, что в пятницу официально обратился к лидерам стран ЕС, главам Совета ЕС Шарлю Мишелю, Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Я оповестил их об этом инциденте, указав, что нечто подобное может произойти в другом городе, не обязательно главном, любого государства НАТО или ЕС. Теоретически это мог быть Будапешт или Любляна, Братислава и так далее. Сейчас важно усилить сотрудничество друг с другом, чтобы можно было вовремя оповестить все страны о подобном. Было ли это случайно или намеренно, в данный момент не знаем», — подчеркнул Пленкович.

Будут ли предприняты какие-то санкции в отношении Украины, он не сообщил. Потери Украины, канадцы, корейцы и другие наёмники, Третья мировая из-за Яворова. Хроника событий на Украине на 13:00 13 марта © ТМ Мілітарист

Стоит, однако, заметить, что у Украины ещё остаются подобные беспилотники. И в радиусе их поражения находятся балканские государства, европейская часть Турции, северная — Греции, Австрия, Лихтенштейн, значительная часть Италии, Германии и Швейцарии, а также небольшая часть Швеции — все эти территории достижимы для Ту-141, если его запускать с западных границ Украины.

Теперь же выясняется, что беспилотник был снаряжен взрывчаткой. Т. е. был даже не приманкой для российских ВКС, о чём утверждали некоторые пользователи, а снарядом. И с новой остротой встаёт вопрос, было ли падение Ту-141 со взрывчаткой в 11 км к западу от аэропорта Загреба случайностью, ошибкой запускавшего этот БПЛА украинского военного, или намеренной провокацией с тем, чтобы вынудить НАТО закрыть небо над Украиной, обвинив в произошедшем Россию.

Украина становится всё опаснее не только для своих соседей, но и для тех государств, границы которых во многих сотнях километрах от границы с Украиной.