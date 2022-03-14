Станет рекордным или провалится? Секреты курортного сезона 2022 в Крыму

В 2021 году на полуострове отдохнули 9,5 миллионов человек. В этом году можно было бы поставить новый рекорд — более 10 миллионов туристов. Но спецоперация на Украине внесла свои коррективы и в туристическую сферу

Крым и Донбасс удалось связать сухопутным коридором © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Сергей Аксёнов. Представители курортного бизнеса пока не так оптимистичны в своих прогнозах. Они наблюдают за динамикой цен и читают новости о спецоперации с утра до вечера.

У страха глаза велики

Екатерина Лунова — жительница Волгограда и большая поклонница природы полуострова. Она приезжала в Крым летом прошлого года, но в 2022 решила изучать другие просторы России. Объясняет это просто — с инфраструктурой и сервисом в республике не очень.

— Убитые автобусы без кондиционеров, отели с низким качеством номеров и сервиса, отсутствие большого количества пляжей, — перечисляет Екатерина минусы своего отдыха в Крыму. — Меня очень разозлило ещё желание обманывать во многих вещах. Например, вам расскажут, какая прекрасная экскурсия вас ждёт, но «забудут» сказать о том, что нужно идти час по жаре в гору, нужна вода. И отдельная боль — ты бронируешь номер или квартиру, а тебе по приезде просто нагло отказывают, мол, другие быстрее заселились. Я лучше поеду в другие регионы материка.

Впервые за восемь лет! В Крым снова пошли поезда из Украины © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

— Я обязательно приеду в Крым этим летом. Меня абсолютно не смущают ни цены, ни то, что Украина рядом, — поясняет Мария. — Во-первых, я считаю полуостров идеально защищённым. Количество военных частей здесь зашкаливает. Сунуться сюда с плохими намерениями? Так только сумасшедший может. Во-вторых, цены сейчас подымаются везде. Какая разница, где пить чай с сахаром по 100 рублей за 1 кг? Лучше на берегу моря под жарким солнцем, чем у себя с комарами на даче.

Как альтернативу Крыму многие выбирают Алтай, Сибирь, Кавказ и Сочи. Самое частое объяснение — там спокойнее. По словам турагента Ирины Радиной из Севастополя, спрос скорее замер, чем пропал вовсе. Люди читают новости, смотрят как развиваются события.

— Первая неделя после 24 февраля была тяжёлой, — говорит Ирина. — Были звонки, многие снимали брони на мартовские школьные каникулы и майские праздники. Но потом начались санкции, закрытие неба над Европой фактически. И спрос вернулся. Это и потому, что теперь с альтернативой сложно, и потому, что люди увидели: да, спецоперация идёт, но, как говорится, «в Багдаде всё спокойно».

Официальные надежды

Власти Республики Крым проблемы не видят. Как любит повторять глава региона Сергей Аксёнов, «от слова "совсем"». В сложный 2020 год, когда пандемия поставила под угрозу курортный сезон в принципе, отели, гостиницы, турагентства всё равно работали.

— Если курортный сезон не откроют, то это будет экономическая катастрофа для Крыма. Потому что у нас, кроме туризма, ничего нет. Именно туризм является локомотивом транспортной, строительной, розничной отрасли, сферы услуг, общепита, связи, — заявлял в 2002 году глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

На этот раз разговоры о закрытии сезона не ведутся. Более того, власти региона ждут приток туристов из Украины. При успешном окончании спецоперации люди наверняка захотят отдохнуть у моря и восстановить силы.

— Я думаю, что ситуация достаточно быстро завершится, — высказался ранее Аксёнов. — Те цели, которые поставил наш лидер, будут достигнуты. Так что уверен, что курортному сезону это не помешает. Возможно, в курортный сезон уже к нам активно и массово поедут жители Украины, были бы этому рады.

Конец водного геноцида. Днепровская вода вернется в Крым 10 марта © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Вадим Волченко также полон оптимизма. Даже несмотря на то, что на данный момент аэропорт Симферополь закрыт до 20 марта. Это значит, что самолётами в республику прилететь нельзя. Такая мера связана с тем, чтобы минимизировать риски для гражданского населения во время спецоперации. Также министр подчеркнул, что на российских курортах абсолютно безопасно.

— В праздничные дни марта многие туристы планируют отдых в Крыму и на южных курортах Краснодарского края, — отмечает Волченко. — Для этого можно использовать сочинский аэропорт, железнодорожные ветки и единые билеты на автобус и поезд. О любых изменениях ситуации будет сообщать Ростуризм.

О том, что в Крыму абсолютно безопасно отдыхать, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ничего не угрожает безопасности и стабильности полуострова, «вооружённые силы и другие специализированные ведомства делают всё, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе».

Туманное будущее

Тем не менее пока представители курортного бизнеса выжидают. Их опасения можно разделить на две группы. Первая — глобальная, пока неясно, будут ли готовы люди тратить деньги на отдых. Вторая — скорее техническая. Бизнес пока не знает, какие цены будут к началу сезона. Кроме того, есть оборудование, которое периодически нужно ремонтировать. Будут ли в наличии запчасти и сколько они будут стоить? Но пока все постепенно готовятся к сезону.

Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма, считает, что прогнозы действительно пока не нужны. Предприниматели готовятся к сезону, настроены на лучшее.

— Мы хотим, чтобы курортный сезон состоялся. От этого зависят и многие смежные отрасли, — поясняет Стамбульникова. — Отельеры, конечно, ждут стабилизации ситуации. Если говорить о туристах, то есть случаи, когда бронь на майские праздники переносят на август.

Крым: год рекордов и дорога в будущее. Как и чем живёт полуостров © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Мария Мальгина, руководитель КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму» считает, что страна у нас большая, поэтому всё будет в порядке. Она общалась с экспертами из Москвы, они настроены оптимистично.

— Нужно решить два вопроса: открыть небо и гарантировать безопасность отдыхающих, — подчёркивает Мальгина. — Материковая часть России огромная, так что туристы точно будут. Уверена, что клиентов хватит всем. И крупным отелям, и тем, кто сдаёт квартиры посуточно. Мой опыт показывает, что во время кризиса обычно лучше всего себя чувствуют дорогие отели и дешёвое частное жильё.

Частные гиды также настроены оптимистично. Роман Головчин проводит индивидуальные экскурсии по Крыму. Он считает, что волноваться не о чем. Интерес к полуострову стабильный, не ослабевает. Например, в ближайшие дни Роман ждёт туристов из Сочи, которые хотят посмотреть на цветение тюльпанов в Крыму.

— Санкции против России нас не пугают, — говорит Роман. — Если так можно сказать, они даже на пользу. За границу не улететь, поэтому поедут к нам. Уверен, что если закончится спецоперация на Украине, то у нас будет множество туристов из соседнего государства.

Обычно активное бронирование на майские праздники стартует в конце марта и начале апреля. Это значит, что скоро будет понятно, стремятся туристы на полуостров или выбирают другие регионы, отдаленные от Украины.