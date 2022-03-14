Станет рекордным или провалится? Секреты курортного сезона 2022 в Крыму

Жителей Украины ждут на полуострове на майские праздники и летом, заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Представители курортного бизнеса пока не так оптимистичны в своих прогнозах. Они наблюдают за динамикой цен и читают новости о спецоперации с утра до вечера.
У страха глаза велики
Екатерина Лунова — жительница Волгограда и большая поклонница природы полуострова. Она приезжала в Крым летом прошлого года, но в 2022 решила изучать другие просторы России. Объясняет это просто — с инфраструктурой и сервисом в республике не очень.
— Убитые автобусы без кондиционеров, отели с низким качеством номеров и сервиса, отсутствие большого количества пляжей, — перечисляет Екатерина минусы своего отдыха в Крыму. — Меня очень разозлило ещё желание обманывать во многих вещах. Например, вам расскажут, какая прекрасная экскурсия вас ждёт, но «забудут» сказать о том, что нужно идти час по жаре в гору, нужна вода. И отдельная боль — ты бронируешь номер или квартиру, а тебе по приезде просто нагло отказывают, мол, другие быстрее заселились. Я лучше поеду в другие регионы материка.
Однако с этим мнением согласны далеко не все. Марина Попова из Нижегородской области приезжает в Крым каждый год, она любит полуостров. У неё свой автомобиль, поэтому нет проблем с автобусами и такси. Она давно бронирует проверенные квартиры в разных городах, хорошо знает, где можно вкусно поесть.
— Я обязательно приеду в Крым этим летом. Меня абсолютно не смущают ни цены, ни то, что Украина рядом, — поясняет Мария. — Во-первых, я считаю полуостров идеально защищённым. Количество военных частей здесь зашкаливает. Сунуться сюда с плохими намерениями? Так только сумасшедший может. Во-вторых, цены сейчас подымаются везде. Какая разница, где пить чай с сахаром по 100 рублей за 1 кг? Лучше на берегу моря под жарким солнцем, чем у себя с комарами на даче.
Как альтернативу Крыму многие выбирают Алтай, Сибирь, Кавказ и Сочи. Самое частое объяснение — там спокойнее. По словам турагента Ирины Радиной из Севастополя, спрос скорее замер, чем пропал вовсе. Люди читают новости, смотрят как развиваются события.
— Первая неделя после 24 февраля была тяжёлой, — говорит Ирина. — Были звонки, многие снимали брони на мартовские школьные каникулы и майские праздники. Но потом начались санкции, закрытие неба над Европой фактически. И спрос вернулся. Это и потому, что теперь с альтернативой сложно, и потому, что люди увидели: да, спецоперация идёт, но, как говорится, «в Багдаде всё спокойно».
Официальные надежды
Власти Республики Крым проблемы не видят. Как любит повторять глава региона Сергей Аксёнов, «от слова "совсем"». В сложный 2020 год, когда пандемия поставила под угрозу курортный сезон в принципе, отели, гостиницы, турагентства всё равно работали.
— Если курортный сезон не откроют, то это будет экономическая катастрофа для Крыма. Потому что у нас, кроме туризма, ничего нет. Именно туризм является локомотивом транспортной, строительной, розничной отрасли, сферы услуг, общепита, связи, — заявлял в 2002 году глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.
На этот раз разговоры о закрытии сезона не ведутся. Более того, власти региона ждут приток туристов из Украины. При успешном окончании спецоперации люди наверняка захотят отдохнуть у моря и восстановить силы.
— Я думаю, что ситуация достаточно быстро завершится, — высказался ранее Аксёнов. — Те цели, которые поставил наш лидер, будут достигнуты. Так что уверен, что курортному сезону это не помешает. Возможно, в курортный сезон уже к нам активно и массово поедут жители Украины, были бы этому рады.
Министр курортов региона Вадим Волченко также полон оптимизма. Даже несмотря на то, что на данный момент аэропорт Симферополь закрыт до 20 марта. Это значит, что самолётами в республику прилететь нельзя. Такая мера связана с тем, чтобы минимизировать риски для гражданского населения во время спецоперации. Также министр подчеркнул, что на российских курортах абсолютно безопасно.
— В праздничные дни марта многие туристы планируют отдых в Крыму и на южных курортах Краснодарского края, — отмечает Волченко. — Для этого можно использовать сочинский аэропорт, железнодорожные ветки и единые билеты на автобус и поезд. О любых изменениях ситуации будет сообщать Ростуризм.
О том, что в Крыму абсолютно безопасно отдыхать, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что ничего не угрожает безопасности и стабильности полуострова, «вооружённые силы и другие специализированные ведомства делают всё, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе».
Туманное будущее
Тем не менее пока представители курортного бизнеса выжидают. Их опасения можно разделить на две группы. Первая — глобальная, пока неясно, будут ли готовы люди тратить деньги на отдых. Вторая — скорее техническая. Бизнес пока не знает, какие цены будут к началу сезона. Кроме того, есть оборудование, которое периодически нужно ремонтировать. Будут ли в наличии запчасти и сколько они будут стоить? Но пока все постепенно готовятся к сезону.
Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма, считает, что прогнозы действительно пока не нужны. Предприниматели готовятся к сезону, настроены на лучшее.
— Мы хотим, чтобы курортный сезон состоялся. От этого зависят и многие смежные отрасли, — поясняет Стамбульникова. — Отельеры, конечно, ждут стабилизации ситуации. Если говорить о туристах, то есть случаи, когда бронь на майские праздники переносят на август.
Мария Мальгина, руководитель КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму» считает, что страна у нас большая, поэтому всё будет в порядке. Она общалась с экспертами из Москвы, они настроены оптимистично.
— Нужно решить два вопроса: открыть небо и гарантировать безопасность отдыхающих, — подчёркивает Мальгина. — Материковая часть России огромная, так что туристы точно будут. Уверена, что клиентов хватит всем. И крупным отелям, и тем, кто сдаёт квартиры посуточно. Мой опыт показывает, что во время кризиса обычно лучше всего себя чувствуют дорогие отели и дешёвое частное жильё.
Частные гиды также настроены оптимистично. Роман Головчин проводит индивидуальные экскурсии по Крыму. Он считает, что волноваться не о чем. Интерес к полуострову стабильный, не ослабевает. Например, в ближайшие дни Роман ждёт туристов из Сочи, которые хотят посмотреть на цветение тюльпанов в Крыму.
— Санкции против России нас не пугают, — говорит Роман. — Если так можно сказать, они даже на пользу. За границу не улететь, поэтому поедут к нам. Уверен, что если закончится спецоперация на Украине, то у нас будет множество туристов из соседнего государства.
Обычно активное бронирование на майские праздники стартует в конце марта и начале апреля. Это значит, что скоро будет понятно, стремятся туристы на полуостров или выбирают другие регионы, отдаленные от Украины.