Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 180 иностранных наёмников на Яворовском полигоне. Украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе. Украинские националисты потребовали тактики выжженной земли

Вечером 13 марта на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об ударе по Яворовскому полигону, что подо Львовом. Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине © Facebook, Государственная пограничная служба Украины

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», — заявил Конашенков.

Он указал: на этом ВС РФ не остановятся.

«Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», — подчеркнул Конашенков.

Позже американское издание The New York Times опубликовало видео удара по Яворовскому полигону и его последствий.

Первую часть видео — собственно, поражения высокоточным оружием зданий на полигоне — снимали англоговорящие. Один из них матерился. Вторую часть видео — с последствиями удара — снимали уже украинцы.

«А вот это, чтобы вы понимали, воронка <…> "Урал" можно спрятать», — показывал оператор.

Позже в соцсетях стали появляться имена и свидетельства переживших удар наёмников.

«Один из бразильских бойцов иностранного легиона, 28-летний профессиональный стрелок Тиагу Росси, который ещё недавно хвастался тем, что перестреляет всех интервентов на Украине и что вообще войны он не боится, теперь бежит в Польшу. Росси записывает истории в свой Инстаграм, в отчаянии рассказывая, как "русский истребитель уничтожил одной ракетой" всю базу иностранного легиона», — сообщил Telegram-канал «Байки из фавел» со ссылкой на Instagram Росси. Смерть американца, возможность встречи Путина и Зеленского, новые массовые захоронения. Хроника событий на Украине на 17:00 13 марта © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как передаёт канал, Росси сообщил, что остатки украинского иностранного легиона эвакуируют в Польшу. Благодаря его Instagram стали известны имена ещё нескольких наёмников из Бразилии: интернет-предпринимателя Кристофера Митиэля, а также бразильцев из Франции Джефферсона Клейдиана — бывшего солдата военной полиции Рио-де-Жанейро и некоего Дж. Гомеса.

Тот же Клейдиан у себя в Instagram уже поблагодарил бога за спасение.

«Спасибо, боже, за ещё один день жизни. Грустно за друзей, погибших в результате атаки на нашу базу», — отметил он.

Политолог и историк Лев Вершинин со ссылкой на свои источники сообщил об уничтожении на Яворовском полигоне и нескольких белорусских наёмников.

«И ещё, в основном, для друзей из РБ. Уже ни для кого, думаю, не секрет, что под Львовом, в Яворове, обнулено немалое число присланных с Запада наёмников. Деталей в Сети полно, повторять не буду, но, опираясь на инфу с места событий, от источника, которому доверяю полностью, могу сообщить, что минимум трое (а если один не выживет, то четверо) "военных змагаров" перестали обременять Белоруссию своим никчёмным существованием», — отметил он.

Тем временем украинские военные продолжают отыгрываться на мирном населении Донбасса, а украинские силовики — на несогласных или тех, кого подозревают в нелояльности.

Диверсия на химзаводе, репрессии спецслужб

В ночь на 14 марта источник РИА Новости в Министерстве обороны РФ сообщил: отступающие боевики националистических формирований 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области.

«Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области», — сообщил источник в 02:24 по Москве.

Отмечается, что на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты.

«Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно», — сообщили в министерстве обороны.

Тем временем на самой Украине продолжаются облавы на тех, кого подозревают в нелояльности к власти.

«10 марта отец был задержан сотрудниками СБУ в своей киевской квартире без предъявления обвинений. Папа нуждается в юридической помощи. Написал нам записку, чтобы мы постарались найти документы медицинские, подтверждающие его онкологический диагноз. Диагноз этот есть, и ещё есть ряд проблем со здоровьем. И вообще, папе в этом году 70 лет и чувствует он себя плохо. Папа нуждается в юридической защите и в поддержке», — сообщила в воскресенье 13 марта дочь известного православного украинского сатирика, писателя и журналиста Яна Таксюра Мария.

Она попросила о помощи и призвала писать тех, кто может оказать эту помощь.

В ночь на 14 марта стало известно и о задержании жены волонтёра Андрея Лысенко, который сейчас работает в Донбассе и занимается обеспечением всем необходимым людей в освобождаемых ДНР и ЛНР населённых пунктах. С учётом того что эти посёлки частично снесены шквальными обстрелами украинской артиллерии, Лысенко фактически спасает жизнь людям. Кадыров прибыл под Киев, Турция обратила внимание на Мариуполь, тероборона получила новые полномочия. Хроника событий на Украине на 15:00 13 марта © Пресс-служба главы Чеченской Республики / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанк

Видео с женой волонтёра появилось в украинских пабликах. На видео женщина читает текст, который утверждает, что она вместе с мужем тратила деньги, собираемые для волонтёра людьми, на свои нужды и развлечения. Она под диктовку призвала «не присылать деньги волонтёру Лысенко, не присылать деньги на помощь Донбассу», а также заявила, что «убедилась, что Россия — страна-агрессор».

«Жену волонтёра Андрея Лысенко, которая выехала на Украину на похороны родной сестры и у которой остались двое малолетних детей — задержало СБУ и заставило записать данное видео. Андрея Лысенко знают десятки тысячи людей со всех горячих точек ДНР, которым он оказывал помощь с 2014 года, тысячи людей со всего мира через Андрея помогали обездоленным, оставшимся без крова и средств к существованию, людям», — пояснил происходящее на видео депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

По его словам, это постановочное видео с написанным в ЦИПСО текстом, которое было призвано разочаровать тех, кто переводил деньги Лысенко.

«Но нет, хлопцы, мы Андрея знаем очень давно и в обиду не дадим», — подчеркнул Бриг.

Но преследованиями несогласных на Украине не ограничиваются. Потери Украины, канадцы, корейцы и другие наёмники, Третья мировая из-за Яворова. Хроника событий на Украине на 13:00 13 марта © ТМ Мілітарист

«Сжечь и взорвать всё»

Бывший лидер запрещённой в РФ организации УНСО, создатель националистических батальонов «Святая Мария» и «Братство» Дмитрий Корчинский заявил, что Украине пора переходить к тактике выжженной земли.

«На других участках фронта, братья, прискорбные вещи. Руки военного командования не доходят до всего. Мы противостоим врагу во многих местах. И тут это уже инициатива низовая, теробороны. Мы часто оставляем врагу объекты инфраструктуры, которые он использует. Например, какие-то хранилища ГСМ, которыми он может заправлять свои танки и бронемашины. Они не сжигаются почему? Мы не уничтожаем пищевые склады, которые враг может использовать, магазины. Т. е. не портится еда, не подрываются склады с едой <…> Не подрываются мосты», — заявил Корчинский.

Он призвал уделить этому особое внимание. При этом Корчинский ни словом не упомянул тех мирных жителей, которые остаются на переходящей под контроль ВС РФ и НМ ДНР и ЛНР территории.

Тем временем сами мирные жители украинских городов всё чаще начинают отмечать вред от нахождения в них украинских военных.

«В Сумах не было боёв — таких именно городских, как в Харькове, слава богу… ЗСУ (Вооружённых сил Украины. — Ред.) когда нету в городе — там боёв и не происходит», — заявил в прямом эфире одного из украинских каналов один из жителей Сум. Откровения Подоляка, Царёв жив, бешенство ВСУ, и снова Карачун. Хроника событий на Украине на 11:00 13 марта © пресс-служба президента Украины

Он заявил, что российские военные не трогают мирных жителей.

«Цивильных, я лично видел, русские как бы не трогали. Они трогали именно военные объекты: там где военные находятся, полиция, СБУ, силовые структуры», — отметил сумчанин.

Он призвал украинское командование перенести бои из городов.

«Может, бои можно где-то за городом проводить: на границе или на трассах — там где нету большого количества мирных людей?» — отметил житель Сум, раскритиковав также практику выдачи оружия гражданским людям.

По его словам, сейчас в Сумах проблемы с едой и гражданский с оружием может не только воевать с противником, но и заняться добычей пропитания, отбирая его у других гражданских. Зеленский пригрозил смертью, Коэльо и русофобия, страсти по эвакуации, обстрел Лавры. Хроника событий на Украине на утро 13 марта © REUTERS, Umit Bektas

Тем временем обстановка на Украине остаётся напряжённой.