Вечером 13 марта на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об ударе по Яворовскому полигону, что подо Львовом.
«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», — заявил Конашенков.
Он указал: на этом ВС РФ не остановятся.
«Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», — подчеркнул Конашенков.
Позже американское издание The New York Times опубликовало видео удара по Яворовскому полигону и его последствий.
Первую часть видео — собственно, поражения высокоточным оружием зданий на полигоне — снимали англоговорящие. Один из них матерился. Вторую часть видео — с последствиями удара — снимали уже украинцы.
«А вот это, чтобы вы понимали, воронка <…> "Урал" можно спрятать», — показывал оператор.
Позже в соцсетях стали появляться имена и свидетельства переживших удар наёмников.
«Один из бразильских бойцов иностранного легиона, 28-летний профессиональный стрелок Тиагу Росси, который ещё недавно хвастался тем, что перестреляет всех интервентов на Украине и что вообще войны он не боится, теперь бежит в Польшу. Росси записывает истории в свой Инстаграм, в отчаянии рассказывая, как "русский истребитель уничтожил одной ракетой" всю базу иностранного легиона», — сообщил Telegram-канал «Байки из фавел» со ссылкой на Instagram Росси.
Как передаёт канал, Росси сообщил, что остатки украинского иностранного легиона эвакуируют в Польшу. Благодаря его Instagram стали известны имена ещё нескольких наёмников из Бразилии: интернет-предпринимателя Кристофера Митиэля, а также бразильцев из Франции Джефферсона Клейдиана — бывшего солдата военной полиции Рио-де-Жанейро и некоего Дж. Гомеса.
Тот же Клейдиан у себя в Instagram уже поблагодарил бога за спасение.
«Спасибо, боже, за ещё один день жизни. Грустно за друзей, погибших в результате атаки на нашу базу», — отметил он.
Политолог и историк Лев Вершинин со ссылкой на свои источники сообщил об уничтожении на Яворовском полигоне и нескольких белорусских наёмников.
«И ещё, в основном, для друзей из РБ. Уже ни для кого, думаю, не секрет, что под Львовом, в Яворове, обнулено немалое число присланных с Запада наёмников. Деталей в Сети полно, повторять не буду, но, опираясь на инфу с места событий, от источника, которому доверяю полностью, могу сообщить, что минимум трое (а если один не выживет, то четверо) "военных змагаров" перестали обременять Белоруссию своим никчёмным существованием», — отметил он.
Тем временем украинские военные продолжают отыгрываться на мирном населении Донбасса, а украинские силовики — на несогласных или тех, кого подозревают в нелояльности.
Диверсия на химзаводе, репрессии спецслужб
В ночь на 14 марта источник РИА Новости в Министерстве обороны РФ сообщил: отступающие боевики националистических формирований 13 марта устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области.
«Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области», — сообщил источник в 02:24 по Москве.
Отмечается, что на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты.
«Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно», — сообщили в министерстве обороны.
Тем временем на самой Украине продолжаются облавы на тех, кого подозревают в нелояльности к власти.
«10 марта отец был задержан сотрудниками СБУ в своей киевской квартире без предъявления обвинений. Папа нуждается в юридической помощи. Написал нам записку, чтобы мы постарались найти документы медицинские, подтверждающие его онкологический диагноз. Диагноз этот есть, и ещё есть ряд проблем со здоровьем. И вообще, папе в этом году 70 лет и чувствует он себя плохо. Папа нуждается в юридической защите и в поддержке», — сообщила в воскресенье 13 марта дочь известного православного украинского сатирика, писателя и журналиста Яна Таксюра Мария.
Она попросила о помощи и призвала писать тех, кто может оказать эту помощь.
В ночь на 14 марта стало известно и о задержании жены волонтёра Андрея Лысенко, который сейчас работает в Донбассе и занимается обеспечением всем необходимым людей в освобождаемых ДНР и ЛНР населённых пунктах. С учётом того что эти посёлки частично снесены шквальными обстрелами украинской артиллерии, Лысенко фактически спасает жизнь людям.
Видео с женой волонтёра появилось в украинских пабликах. На видео женщина читает текст, который утверждает, что она вместе с мужем тратила деньги, собираемые для волонтёра людьми, на свои нужды и развлечения. Она под диктовку призвала «не присылать деньги волонтёру Лысенко, не присылать деньги на помощь Донбассу», а также заявила, что «убедилась, что Россия — страна-агрессор».
«Жену волонтёра Андрея Лысенко, которая выехала на Украину на похороны родной сестры и у которой остались двое малолетних детей — задержало СБУ и заставило записать данное видео. Андрея Лысенко знают десятки тысячи людей со всех горячих точек ДНР, которым он оказывал помощь с 2014 года, тысячи людей со всего мира через Андрея помогали обездоленным, оставшимся без крова и средств к существованию, людям», — пояснил происходящее на видео депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.
По его словам, это постановочное видео с написанным в ЦИПСО текстом, которое было призвано разочаровать тех, кто переводил деньги Лысенко.
«Но нет, хлопцы, мы Андрея знаем очень давно и в обиду не дадим», — подчеркнул Бриг.
Но преследованиями несогласных на Украине не ограничиваются.
«Сжечь и взорвать всё»
Бывший лидер запрещённой в РФ организации УНСО, создатель националистических батальонов «Святая Мария» и «Братство» Дмитрий Корчинский заявил, что Украине пора переходить к тактике выжженной земли.
«На других участках фронта, братья, прискорбные вещи. Руки военного командования не доходят до всего. Мы противостоим врагу во многих местах. И тут это уже инициатива низовая, теробороны. Мы часто оставляем врагу объекты инфраструктуры, которые он использует. Например, какие-то хранилища ГСМ, которыми он может заправлять свои танки и бронемашины. Они не сжигаются почему? Мы не уничтожаем пищевые склады, которые враг может использовать, магазины. Т. е. не портится еда, не подрываются склады с едой <…> Не подрываются мосты», — заявил Корчинский.
Он призвал уделить этому особое внимание. При этом Корчинский ни словом не упомянул тех мирных жителей, которые остаются на переходящей под контроль ВС РФ и НМ ДНР и ЛНР территории.
Тем временем сами мирные жители украинских городов всё чаще начинают отмечать вред от нахождения в них украинских военных.
«В Сумах не было боёв — таких именно городских, как в Харькове, слава богу… ЗСУ (Вооружённых сил Украины. — Ред.) когда нету в городе — там боёв и не происходит», — заявил в прямом эфире одного из украинских каналов один из жителей Сум.
Он заявил, что российские военные не трогают мирных жителей.
«Цивильных, я лично видел, русские как бы не трогали. Они трогали именно военные объекты: там где военные находятся, полиция, СБУ, силовые структуры», — отметил сумчанин.
Он призвал украинское командование перенести бои из городов.
«Может, бои можно где-то за городом проводить: на границе или на трассах — там где нету большого количества мирных людей?» — отметил житель Сум, раскритиковав также практику выдачи оружия гражданским людям.
По его словам, сейчас в Сумах проблемы с едой и гражданский с оружием может не только воевать с противником, но и заняться добычей пропитания, отбирая его у других гражданских.
Тем временем обстановка на Украине остаётся напряжённой.