Не так давно, 11 марта, газета «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники в украинской делегации на переговорах с Россией, опубликовала список российских требований к Украине. Требования сами по себе вполне логичные, но вызывают ряд вопросов, касающихся дальнейшего хода российской операции и, главное, будущего устройства Украины

Разумеется, список этот официально подтверждён не был, но он вполне соответствует поставленным целям российской специальной операции на Украине.

1. Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов готова стать Россия.

Собственно, тут ничего принципиально неприемлемого нет — даже для не отличающегося адекватностью украинского руководства стало понятным, что в обозримой перспективе Украина членом НАТО не станет. Вот уже и Зеленский говорит, что НАТО не вполне заслуживает такой чести, как вступление в неё Украины… Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

Другое дело, что необходимо вносить изменения в преамбулу Конституции и заменить евроатлантическую интеграцию нейтральным статусом. Тут могут возникнуть определённые проблемы — Рада может и не захотеть.

2. Русский язык — второй государственный. Отмена всех ограничивающих его законов.

Тут сложностей намного больше. Языковая политика Украины закреплена в Ст. 10 Раздела 1 Конституции Украины. Первый раздел — защищённый. Изменения в него могут вноситься только референдумом.

Учитывая тридцатилетнюю обработку массового сознания и, главное, ситуацию, когда языковый статус диктуется извне, провал референдума легко предсказуем. Так что аргументы должны быть очень убедительные.

3. Признание реального статуса Крыма.

Тут ситуация неоднозначная.

С одной стороны, ни украинская власть, ни украинское общество отказаться от Крыма не могут.

С другой стороны, «воспитательная работа» уже даёт некоторые результаты. Даже упоротые «патриоты» начали догадываться, что вопрос, «чей Крым», в нынешних условиях не слишком актуален. И даже с вопросом «чей Мариуполь» что-то не так.

В общем, Зеленский уже готов, не признавая формально статуса Крыма, вести переговоры относительно того, как там будут жить проукраинские граждане. Что он имеет в виду под последним, непонятно (вероятно, неподсудность экстремистов).

Вообще, признание де-факто без признания де-юре российскую сторону вполне устраивало на протяжении восьми лет. Но с 24 февраля 2022 года признание воды мокрой готовности к компромиссам уже не означает… А что дальше? Три вектора завтрашнего дня: украинский, российский и западный © коллаж Украина.Ру

4. Признание независимости ДНР и ЛНР в административных границах областей.

Опять же — Киев наверняка к этому не готов, но время, когда ДНР и ЛНР можно было принять назад в состав Украины, давно закончилось. Справедливости ради, закончилось задолго до 23 февраля 2022 года.

5. «Денацификация». Запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.

Вот тут гораздо сложнее.

Нет, с различного рода экстремистскими и террористическими организациями вроде «Свободы» и «Национального корпуса» всё понятно. Но Владимир Путин говорил о нацистах в правительстве…

И тут надо понимать, что нацист — это не только тот, кто носит эсесовскую форму и зигует. Нацист также и тот, кто реализует нацистскую политику — оправдывает пособников нацистов, запрещает русский язык, обеспечивает неприкосновенность тем нацистам, которые в форме и зигуют.

Достаточно вспомнить Владимира Зеленского, который договорился до того, что объявил всех украинцев нацистами, приравняв денацификацию к геноциду, а потом и поведал миру о «денацификации» евреев Гитлером.

Так что понятие «денацификации» гораздо шире и включает, например, закрытие издания «Зеркало недели», которое на протяжении нескольких десятилетий занималось пропагандой нацизма и милитаризма. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

6. «Демилитаризация». Полный отказ от наступательного вооружения.

Скорее всего, речь идёт о боевой авиации и ракетах. Но вообще, как отмечают авторы ЗН, речь может идти о чём угодно. Ведь собственно «оборонительных» и «наступательных» вооружений не существует.

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Какой же вывод следует сделать из всего этого?

Когда российские официальные лица говорят о том, что Россия признаёт Зеленского легитимным президентом, не собирается влиять на политическую систему Украины и т. п., они слегка лукавят.

Для того, чтобы выполнить российские требования (прежде всего, в части денацификации) необходима в первую очередь зачистка украинского политического и медиапространства.

Более того, подозреваем, что Украине потребуется новая Конституция. Даже в том случае, если она останется в нынешних границах (формально, нынешние — 22 области и Киев). И это точно должна быть федерация, а то и конфедерация.