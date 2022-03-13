Делегации РФ и Украины объявили о прогрессе на переговорах, а для подписания итоговых документов могут привлечь третьи страны, например, Израиль, который готов организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, США же предпочитают в конфликт не вмешиваться, но финансировать Киев не перестают

Есть прогресс!

13 марта с обеих сторон прозвучали заявления о положительных сдвигах в российско-украинских переговорах.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, по сравнению с началом консультаций правительственных делегаций достигли существенного прогресса, который, по его личным ожиданиям, может в ближайшие дни перерасти в единую позицию сторон и документы для подписания.

Как уточнил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Москва и Киев приступили к оформлению договорённостей, подробности которых пока не раскрывают. Через «Северный поток-2». Договариваться с Россией о мире Украина решила через Шредера © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча, 4-й раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», — сказал он.

Подоляк отметил, что итог переговоров должен «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».

«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И ещё раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит [на ситуацию]», — добавил украинский чиновник.

Подоляк не исключил, что при подписании предварительного итогового документа понадобится участие третьих стран, которые уже вовлечены в ситуацию вокруг Украины прямым и косвенным образом, причём они могут сесть за стол переговоров в любой момент и буквально включиться сразу в итоговую работу.

Одной из таких стран может стать Турция, которая принимала переговоры глав МИД РФ и Украины. Своим видением ситуации министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, присутствовавший на той встрече, поделился в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме: «Между ними продолжаются серьёзные переговоры. Турция, будучи нейтральной страной, доверяет обеим сторонам. Есть вопросы статуса, будь то членство Украины в НАТО, политика нейтралитета и так далее. Мы видим, что по некоторым вопросам их позиции сблизились».

Подоляк также сообщил, что переговоры с российской делегацией продолжаются беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие подгруппы.

Встреча Путина и Зеленского на земле обетованной

Накануне на пресс-конференции иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский допустил, то важную роль в урегулировании конфликта может сыграть Израиль, а его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным пройдут в Иерусалиме.

13 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире телеканала «Украина-24», что Киев поддерживает контакты с Израилем и Турцией, поскольку они выступили посредниками между лидерами России и Украины. Алексей Дзермант: Зеленский сознательно погружает Украину в хаос, на переговоры он не пойдет © Facebook, Алексей Дзермант

«Мы ищем место, где было бы желательно провести переговоры с точки зрения гарантий безопасности и, главное, нарабатываем пакет договорённостей, который будет учитывать позиции Украины. Когда это будет наработано, согласовано заранее, тогда президенты смогут встретиться и отработать окончательные положения мирного договора. Я думаю, это произойдёт, что не так долго нам до этого придется идти. Я не готов сказать, что это будет в ближайшее время, день, два, три, это займёт ещё какое-то время, но будем стараться, чтобы это было как можно скорее», — заявил чиновник.

Как сообщил высокопоставленный дипломатический источник издания The Jerusalem Post, государство готово организовать переговоры Путина и Зеленского, если будет уверено в успешном исходе.

«Мы по опыту знаем, что переговоры, у которых нет шансов, ведут к ухудшению ситуации на местах. Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем всё», — сказал он.

Собеседник издания отметил, что недавние заявления сторон, в частности слова Владимира Зеленского о готовности отказаться от стремления к членству в НАТО, свидетельствуют о постепенном движении РФ и Украины в сторону мирного соглашения.

Вечером 12 марта украинский лидер и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет более часа беседовали по телефону, обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль.

Нога американского солдата не тупит на украинскую землю

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в очередной раз подтвердил нежелание Вашингтона ввязываться в конфликт на Украине.

«Военнослужащие США не будут принимать участие в операциях на Украине. Их нет там сейчас», — сказал он.

Однако, как сообщило издание Politico, совсем недавно Соединённые Штаты такую возможность рассматривали.

«В декабре 2021 года высокопоставленные военные чиновники США сообщили законодателям, что собираются отправить на Украину дополнительно несколько сотен сотрудников спецподразделений для обучения нетрадиционным методам ведения войны. Но у должностных лиц Белого дома были опасения по поводу развертывания, и силы так и не были отправлены», — говорится в статье. «Не играйте с огнем»: китайский эксперт сделал США предупреждение из-за Украины © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк

По словам одного из американских чиновников, Белый дом опасался, что отправка сил на Украину приведёт к эскалации ситуации с Россией.

Не желая жертвовать жизнями своих солдат и увеличивать риск прямой конфронтации с Москвой, Вашингтон тем не менее продолжает оказывать Киеву финансовую помощь. Госсекретарь Энтони Блинкен в соответствии с меморандумом президента США Джо Байдена распорядился выделить Украине военную помощь объёмом до $200 млн.

«Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с угрозами со стороны бронетехники, воздуха и другими», — уточнил глава внешнеполитического ведомства.

Таким образом, с учётом этой суммы общий объём помощи в сфере безопасности, выделенной нынешней администрацией Киеву, составил более $1,2 млрд, подчеркнул Блинкен.