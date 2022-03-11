Украина запускает пропагандистский канал FREEDOM для вещания на русскоязычную аудиторию во всём мире. Лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко заявил о поддержке президента Владимира Зеленского. Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что в Загребе упал украинский беспилотник

О начале работ над созданием русскоязычного канала сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По его словам, канал будет называться FREEDOM — «Свобода». Некоторые усмотрели в этом отсылку к другому каналу — «Дом». Последний создали для вещания на Донбасс и на Крым, однако мощности канала сделать этого не позволяли. Украина ударила по Хорватии, Россия поможет добровольцам, новое оружие для ДНР и ЛНР, Ким начал раздражать. Хроника событий на Украине на 13:00 11 марта © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вместо этого он превратился, по сути, в обслуживающий власть канал, рассказывающий об успехах правительства и президента. При этом на канал тратились значительные средства из госбюджета.

Как заявил Ткаченко, новый проект — FREEDOM — получил одобрение президента Украины Владимира Зеленского и Национального совета по теле- и радиовещанию. При этом создавать канал будут совместно Starlight media group, 1+1 media, а также медиагруппы «Интер» и «Украина».

Таким образом, в работе над каналом будут участвовать активы сразу четырёх украинских олигархов: Виктора Пинчука, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа и Рината Ахметова.

Вещание у канал будет круглосуточным. С учётом ошибок при запуске «Дома», вещание которого было ограничено невозможностью передать сигнал в Крым и Донбасс, для вещания канала FREEDOM решили задействовать некую медийную платформу иновещания.

Ткаченко заявил, что на канале будут работать как украинские, так и некоторые российские журналисты. Имена последних он не назвал, однако с большой долей вероятности это будут либо бывшие сотрудники СМИ-иноагентов, либо экспаты, работающие на Украине годами. Среди последним можно вспомнить Евгения Киселёва.

Один из бывших работодателей Киселёва — пятый президент Украины Пётр Порошенко — тем временем заявил о своей поддержке действующей власти.

А Порошенко — за

Порошенко поддержал человека, при президентстве которого в отношении самого Порошенко завели уголовное дело.

«У нас больше нет власти и оппозиции. Мы все сейчас объединены и защищаем свой народ. Мы поддерживаем все дипломатические усилия и сейчас демонстрируем единство. Я твёрдо стою за шестого президента», — заявил Порошенко у себя в Facebook около 13:30 по Москве.

Там же он разместил видео на английском языке.

«У нас нет больше правительства и оппозиции. Все мы объединились вокруг Украины и все мы поддерживаем нашу нацию. Я крепко стою за шестого президента, за эти переговоры, встречи, за усилия», — заявил Порошенко в своём видео. Волноваха освобождена, удар по Ивано-Франковску, коридоры по-новому, TikTok для шпионажа. Хроника событий на Украине на 11:00 11 марта © CC0, Pixabay

Несколькими днями ранее президент Зеленский сообщил, что ему известно о попытках некоторых украинских политиков наладить сепаратные переговоры с Россией.

«Мы получаем много сигналов, что кто-то на Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми и пробует уже как-то отдельно [договориться] о чём-то своём личном, о какой-то собственной выгоде. Мы получаем сигналы, что какие-то политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые другие снова работают на раскол — вопреки единству», — заявил Зеленский, во время дневного обращения 9 марта.

Он предупредил таких политиков.

«Я хочу сказать одно и только один раз: вижу, что вы делаете. Если я услышу ещё один сигнал, ответ будет быстрым, как и надлежит в военное время. Слава богу, наши люди во всём и во всех уже разобрались», — подчеркнул Зеленский.

Он не назвал фамилии этих политиков. Тем не менее можно предположить, что речь шла именно о Порошенко, который единственный из украинских оппозиционных политиков в это время пытался вести собственную рекламную кампанию.

Порошенко пришлось оправдываться. Он заявил, что утряс все свои разногласия с Зеленским.

«Мы договорились начать с чистого листа. Я полностью приветствую такой подход, потому что Украина сейчас должна продемонстрировать миру единство», — заявил Порошенко в интервью каналу «Эспрессо». Запутались в показаниях, Facebook и не только, русские — новые евреи, охота на людей. Хроника событий на Украине на утро 11 марта © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Судя по всему, одного этого оправдания не хватило и теперь пятый президент подчёркивает: о не намерен устраивать борьбу с властью.

Европа в заложниках

Упавший в ночь на 11 марта беспилотник не был угрозой для Хорватии, сообщил министр обороны страны Марио Баножич.

«Мы с НАТО ведем интенсивную коммуникацию. Я говорил с главами МО Венгрии и Словении, мы обменялись информацией. Летательный аппарат вошел в воздушное пространство в 22:57 (00:57 по Москве — Ред.), прибыл со стороны Венгрии, задержался в воздушном пространстве 7 минут и двигался со скоростью 700 километров в час», — заявил глава МО на брифинге.

Он призвал население страны не беспокоиться.

«Направление движения установлено. Вероятно, он не был угрозой для Хорватии, не надо бояться. НАТО и наши службы безопасности работают по этому вопросу», — подчеркнул министр.

Президент Хорватии Зоран Миланович на пресс-конференции около 13:50 по Москве конкретизировал данные по беспилотнику.

«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами — членами НАТО и никто этого не замечает? В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», — отметил Миланович.

Он также назвал случившееся серьёзным инцидентом. Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Мы знаем, какой это объект. Он пролетел над Венгрией более 40 минут, а в хорватском воздушном пространстве он был менее семи минут. Это серьёзный инцидент», — подчеркнул Миланович.

Ранее хорватские СМИ сообщили о падении в районе Ярун в Загребе неизвестного летательного аппарата. Позже хорватские эксперты по фото обломков с места событий установили, что речь идёт о Ту-141, входящего в состав комплекса «Стриж» — беспилотнике советского производства. Этот БПЛА находится на вооружении только у Украины.

Как сообщили некоторые украинские Telegram-каналы, беспилотник могли выпустить ВСУ в качестве ложной цели для ВКС РФ.

Дальность полёта Ту-141 — 1000 км, практический потолок — 6000 м, масса — 5 370 кг, максимальная скорость — 1110 км/ч, крейсерская скорость 1000 км/ч.

Таким образом, лишь чудом удалось избежать трагедии в небе над Европой: аэропорт Загреба находится в 10-12 км от места падения украинского беспилотника. По пути своего полёта украинский Ту-141 мог сбить гражданский борт.

Ранее украинские ракеты уже сбивали над аэродромом российского Таганрога. Теперь же пришла пора ещё сильнее нервничать и западным соседям Украины. Расстояние 1000 км от крайней западной точки Украины охватывает львиную долю Европы. По сути, некомпетентность украинских военных угрожает не только восточноевропейским, балканским, но даже и некоторым западноевропейским государствам, таким, как Германия, Швейцария, Италия, Лихтенштейн и даже части Швеции.

Тем временем на самой Украине складывается крайне напряжённая обстановка.