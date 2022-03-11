Хорватские СМИ сообщили о падении в Загребе беспилотника Ту-141, находящегося на вооружении Украины. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею помочь добровольцам, стремящимся на Украину. Жители Николаева возмущены обстрелами ВСУ

Утром 11 марта хорватские СМИ сообщили о взрыве в столице Хорватии Загребе.

«После 23:00 (01:00 по Москве. — Ред.) Управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта из воздуха <…> Нашли воронку на улице Ярунской, поблизости два парашюта, о которых ранее также получили сообщения», — сообщило МВД Хорватии.

Позже в сети распространились фотографии с места событий. На них видны обломки устройства, упавшего на столицу Хорватии.

Как заявил в комментарии местному изданию Jutarnji List эксперт по военной авиации Тилер Роговай, упавшее устройство может быть советским беспилотником Ту-141 «Стриж». Волноваха освобождена, удар по Ивано-Франковску, коридоры по-новому, TikTok для шпионажа. Хроника событий на Украине на 11:00 11 марта © CC0, Pixabay

«Насколько я знаю, украинцы единственные, кто использует этот беспилотник», — сообщил Роговай.

Дальность полёта Ту-141 составляет 1000 км. Расстояние между Загребом и западной границей Украины составляет около 560 км. В зону радиусом 1000 км от района Ярун, где упал неизвестный объект, попадают украинские города, находящиеся к западу от Винницы и пригороды этого районного центра.

Пока старое украинское оружие начало угрожать соседям страны к западу от границы Украины, народные милиции ДНР и ЛНР могут получить новое вооружение.

Новое оружие для ДНР и ЛНР, помощь добровольцев

Президент России Владимир Путин одобрил идею министра обороны РФ Сергея Шойгу передать НМ ДНР и ЛНР трофейное вооружение.

«На фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину со всех сторон, по-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется, об этом сегодня было не раз сказано, у нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы», — заявил Шойгу на совещании Совета безопасности.

По его словам, «скопилось большое количество украинского оружия»

«Это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это также передать Луганской и Донецкой республикам, милиции, для того, чтобы они могли более эффективно осуществлять оборону своих республик», — заявил Шойгу. Запутались в показаниях, Facebook и не только, русские — новые евреи, охота на людей. Хроника событий на Украине на утро 11 марта © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Путин эту идею поддержал.

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне — пожалуйста, я готов», — отметил он.

Также Шойгу заявил о том, что в Минобороны РФ поступает большое количество заявок от добровольцев, желающих участвовать в спецоперации.

«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 тыс. заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей», — отметил Шойгу.

Путин поддержал и эту идею министра обороны.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — отметил российский президент.

Путин указал на то, что одновременно Запад активно переправляет на Украину наёмников, которых собирают во всему миру для того, чтобы те сражались на стороне украинских властей.

Тем временем на самой Украине местные жители начинают выступать против военных и администрации.

Люди устали

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким стал одним из героев на Украине в эти дни. Он записывает видео, где рассказывает о победах украинцев. 6 марта президент Украины Владимир Зеленский наградил Кима орденом Богдана Хмельницкого ΙΙΙ степени. Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Тем временем рядовые жители Николаева и области начали уставать от оптимизма Кима и поведения украинских военных.

«Ну что, николаевские наши власти — Ким, Сенкевич, что ж вы, с**и конченые, оставили нас без света уже вторые сутки? Вы нас кинули! Ваши пид*** нас обстреляли — наши украинцы погробили наши дома <..> Уберите войско от наших домов, иначе если нам не включат свет сегодня, мы вас п*****ь (бить. — Ред.) будем, уберите их ***й от наших домов! Мы же люди, х*** вы нами защищаетесь?» — распространил Telegram-канал «Шептун» весьма резкое видеообращение (18+) одной из жительниц региона к губернатору.

Она заявила, что Ким знает, о какой местности идёт речь.

Ранее другой популярный на Украине канал — «First» — распространил видео, на котором харьковчанки требовали от полиции, чтобы те повлияли на военных и заставили их убрать вооружение.

«Вот тут вот поставили пушки. Сейчас будет обратка. Вот здесь две школы», — кричали женщины. По следам изуверов, эвакуация из Изюма, обещание Зеленского, бои в Мариуполе. Хроника событий на Украине на 17:00 10 марта © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Одна из них сказала, что она — заведующая детского сада, расположенного поблизости.

Украинские полицейские пытались убедить женщин не нервничать, но те отвечали: если украинские пушки будут стрелять, по ним, а значит, и по расположенным рядом школам, откроют огонь.

Это не первое свидетельство размещения военной техники близ жилых домов. Так, на одной из недавно опубликованных фотографий бывший секретарь СНБО Александр Турчинов в Киеве позировал у противотанкового оружия МТ-12 «Рапира», расположенного около жилых домов в Киеве.

Тем временем обстановка на Украине остаётся напряжённой.