Лидеры государств — членов ЕС выразили поддержку Украине, но отказали в предоставлении статуса кандидата на вступление в сообщество, подчеркнув, что такая страна им не нужна

На неформальном саммите лидеров ЕС в Версале изначально планировалось обсудить будущее сообщества, но в свете последних событий повестку пришлось изменить и вынести на первый план ситуацию на Украине и её заявку на вступление в Евросоюз.

«28 февраля 2022 года президент Украины подал заявку на членство в ЕС, реализуя право Украины определять своё будущее. Совет ЕС отреагировал оперативно, поручив Еврокомиссии провести оценку этой заявки в соответствии с положениями Договоров. Пока это происходит, мы без промедления продолжим укреплять наши связи и углублять партнёрство, чтобы поддержать Украину на её пути в Европу. Украина принадлежит к нашей европейской семье», — говорится в заявлении по итогам первого дня саммита. Асафов оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз © REUTERS, Stephanie Lecocq/Pool

Европейские лидеры заверили, что не бросят украинцев и продолжат предоставлять скоординированную политическую, финансовую, гуманитарную помощь стране, а также будут содействовать восстановлению демократической Украины по завершению боевых действий.

«Историческая ночь в Версале. После 5 часов оживлённых дискуссий лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины. Процесс начался…», — написал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа.

Впрочем, говорить об этом так однозначно рано. По информации агентства Bloomberg, у лидеров есть разногласия относительно того, следует ли настаивать на ускоренной процедуре приёма Украины в ЕС и по вопросу её членства в целом, в частности, несколько восточноевропейских стран считают необходимым выступить с более твёрдым заявлением в поддержку заявки Киева. Этот факт признал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«У меня такое впечатление, что часть европейских элит уже сегодня хотела бы считать, что вопрос решён, но украинский вопрос не решён. Не может быть так, что там люди гибнут в том числе за нашу свободу, демократию, безопасность, а есть премьеры, которые хотят закрыть двери для Украины в Евросоюз. Это нечестно, и я прямо обращаюсь к этим премьерам с призывом изменить позицию», — заявил он.

Этот призыв, в частности, был адресован североевропейским странам. Премьер-министры Дании и Швеции — Метте Фредериксен и Магдалена Андерссон подчеркнули, что Украина не соответствует необходимым требованиям, установленным для государств-кандидатов, и до реального членства в ЕС ей ещё далеко, поэтому вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестке дня пока не стоит.

Менее категоричной оказалась глава правительства Финляндии Санна Марин: «Важно послать украинцам надежду на то, что есть перспектива на будущее. В то же время нам нужно быть реалистами в том, каким может быть путь к вступлению в ЕС и какие условия для этого нужно выполнить».

К числу скептиков евроинтеграционных перспектив Украины относится президент Франции Эммануэль Макрон.

«Необходимо в этот период послать сильный сигнал украинцам, но в то же время нужно оставаться бдительными. Можно ли сегодня открывать процедуру вступления для страны, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю», — заявил он.

При этом лидер Пятой республики сделал оговорку, что ЕС не должен закрыть дверь для Украины, по его словам, это было бы несправедливо, однако важно не забывать про баланс в регионе и нужно внимательно отнестись к этому вопросу. Берите и поскорее: может ли Украина вступить в ЕС по ускоренной процедуре? © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В свою очередь, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон отметил в эфире радиостанции France Inter, что возможное принятие Украины и других государств в состав Евросоюза создало бы дополнительные проблемы с принятием решений в сообществе: если к единому мнению сейчас не могут прийти 27 государств, то что будет, когда их количество увеличится до 35?

Ссылаясь на обострение ситуации, власти Украины не просто в очередной раз просят принять страну в ЕС, а сделать это незамедлительно, в упрощённом порядке. Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телеканала CNN сказал, что ожидания Киева от саммита в Версале просты: решение европейских лидеров о запуске процедуру вступления Украины в ЕС и завершение процедуры в скором будущем.

На вопрос журналистов, прозвучало ли на саммите обещание членства в ЕС Украине, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ответил: «Есть процедура, это не происходит за ночь. Есть договор, статья, подача заявки, Совет отправляет заявку Еврокомиссии. Никто не вступает в ЕС за ночь».

Его нидерландский коллега Марк Рютте напомнил, что ускоренной процедуры по вступлению в ЕС не существует, и сообщил, что сейчас заявка Украины находится на стадии рассмотрения, она передана Еврокомиссии, но прежде, чем решение будет принято, пройдут месяцы или годы.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул, что ЕС не должен давать украинцам ощущение, будто сейчас всё случится со дня на день.

Накануне саммита в Версале министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал европейских политиков быть реалистами: принятие Украины в ЕС никак не поможет решению ситуации в стране. А что дальше? Три вектора завтрашнего дня: украинский, российский и западный © коллаж Украина.Ру

«Это не изменило бы ничего в катастрофе, через которую проходит Украина. Эмоционально я понимаю позицию наших друзей в Киеве на 100%, но мы должны быть осторожными, чтобы не создать ожиданий, которые мы не сможем выполнить позже», — заявил дипломат.

Теоретически лидеры могли предоставить Украине статус государства — кандидата на вступление в ЕС и не продвигаться дальше этого этапа десятилетиями, как произошло с Турцией (заявку на вступление подала в 1987 году, кандидатом стала в 1999-м, и на этом всё), то есть переговоры о членстве могут длиться хоть вечно. Однако раз такого шага не последовало, видимо, европейские политики не рассматривают реальной возможности приёма Украины в свои ряды и не хотят связывать себя даже такими номинальными обязательствами и давать Киеву лишний повод упрекать их в бездействии, как это сейчас происходит с НАТО, пообещавшим принять страну когда-нибудь потом.