Оппозиционные политики Украины меняют свою риторику. Один из весомых и влиятельных народных депутатов в партии ОПЗЖ Вадим Новинский в своем Фейсбуке за две недели трансформировался от «нужно незамедлительно начать переговоры» до «пожертвовал на нужды ВСУ 500 тысяч долларов». Другие просто исчезают из медиапространства

Так, 24 февраля, в день начала спецоперации, Новинский написал: «Сегодня президент Российской Федерации В. Путин публично объявил о проведении военной операции на территории Украины. В эти часы на Донбассе идут бои, а на всей территории нашей страны по военным объектам нанесены ракетно-бомбовые удары. Дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в настоящую катастрофу для всех сторон. Приходится констатировать: мирный переговорный процесс провален. Дипломатические споры о "формулах" и особенностях самоуправления в отдельных районах теперь в прошлом. А в настоящем — воюющие многотысячные армии, угроза жизням наших соотечественников, а также города и села, предприятия и инфраструктура, памятники архитектуры и культурного наследия, которые могут быть принесены в жертву политическим амбициям под прикрытием патриотической риторик. В этой бойне не будет победителей». Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

После изложенного политик обратился к Владимиру Зеленскому незамедлительно начать переговоры с президентом РФ. Кроме того, он отметил, что необходимо «…немедленно сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения Стратегических Консультаций с обеими палатами Федерального Собрания Российской Федерации».

А закончил свое обращение главный православный политик Украины цитатой из Писания: «Считаем, что если есть хоть один шанс из ста для прекращения братоубийственной бойни, его нужно использовать. Уверены, что такой шаг поддержит и все международное сообщество. Как сказано в Писании, «Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся Сынами Божьими».

Под этим обращением подписались несколько народных депутатов: Виктория Гриб, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Андрей Аксёнов, Дмитрий Шенцев, Сергей Магера. "Нас не запугаешь!" Олигарх Вадим Новинский о том, почему он внес залог за мэра Одессы Труханова © Facebook, Вадим Новинский

Надо отметить, что многие публичные оппозиционные народные депутаты с начала операции исчезли из информационного поля. Так, Олег Волошин переехал в Беларусь и закрыл свой аккаунт в соцсетях. Вадим Рабинович еще 24 февраля написал, что застрял в аэропорту заграницей и не может вылететь на Родину из-за отмены рейсов. Поле этого Рабинович размещал на свой странице нейтральные новости о возможных прямых переговорах президентов Украины и России, а пять дней назад разместил последний перепост четверостишия о том, что никто не верит в чудеса, но все их ждут.

Возвращаясь к Вадиму Новинскому, 27 февраля он снова разместил пост в своем ФБ с призывом срочно начать переговоры с Россией и закончить братоубийственную войну. А уже 8 марта Новинский опубликовал выдержки из своего интервью «Радио Свобода» на украинском языке. Пользователи заметили смену риторики и акцентов и даже языка общения — с русского на украинский. В частности, политик сказал: «Действия Российской Федерации против Украины могут быть расценены только как акт агрессии. Гибнут мирные люди, гибнут дети, в стране разворачивается гуманитарная катастрофа. Оправдания этому нет».

Два дня назад на странице Новинского появился пост под названием «Срываем маски», который разместила известная волонтер Юлия Константиновская. Она написала о том, что многие ошибочно считали Новинского «пророссийским политиком», и добавила, что народный депутат пожертвовал 500 тысяч долларов на поддержку ВСУ: «Этот пост — низкий поклон и благодарность бизнесмену и меценату Вадиму Новинскому, который является уроженцем Новгородской области и у многих ассоциируется с РФ. Кто-то, возможно, даже считает (по незнанию!) Вадима пророссийски настроенным человеком. Энрике Менендес: Ахметов и Новинский в Мариуполе заменили собой государственную власть © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Но военное время — это время, когда дела говорят больше домыслов. Вадим — депутат Верховной Рады, и прямо сейчас он находится с нами, на Украине, координирует множество процессов и беспрестанно выделяет свои личные средства в колоссальных объёмах на помощь Украине. Чтобы мы могли выстоять. Победить. И отстоять СВОЮ ЗЕМЛЮ! Только через лично мои сборы Вадим Новинский пожертвовал Украине общую сумму в размере 500 000 долларов, которые спасут жизни и дадут возможность прокормить наших ребят на поле боя!»

В комментариях к этому посту разразилась целая полемика: «Дьякон УПЦ Московского патриархата жертвует деньги для ЗС Украины через Израильский фонд??? Вы серьезно?»

«Даже если он это сделал, то точно не из любви к Украине. Он явно поставил на нашу победу и своими деньгами пытается купить лояльность победивших».

Возможно, Новинский все делает вполне искренне и все упреки его друзей и врагов по соцсетям — досужие домыслы. Впрочем, всех кто знает хорошо Вадима Новинского, его столь быстрая мимикрия не особенно удивляет. Он ведь, прежде всего, олигарх, компаньон самого богатого украинца — Рината Ахметова и в первую очередь печется о сохранении своего и ахметовского бизнеса (а они неразрывно связаны), а уж потом он и дьякон, и депутат, и просто православный человек.

Что касается Волошина и Рабиновича, то и тут, как говорится, береженого бог бережет.