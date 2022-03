Американские и украинские чиновники сделали противоречивые заявления по поводу биолабораторий на Украине. Facebook официально разрешил использование языка вражды по отношению к русским и к России. На Украине продолжается охота на тех, кого подозревают в нелояльности власти

Вечером 10 марта и в ночь на 11 марта сразу несколько высокопоставленных лиц в США и на Украине прокомментировали ситуацию с биолабораториями.

Как заявила директор американской национальной разведки Эврил Хэйнс, помощь в сфере исследований в украинских лабораториях оказывалась со стороны США только в контексте биозащиты. Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«На Украине работает более 12 биолабораторий, которые занимаются биозащитой и ответом в сфере общественного здоровья. Я думаю, правительство США предоставляет помощь или, по крайней мере, в прошлом предоставляло в контексте биобезопасности», — сказала Хэйнс на слушаниях в комитете Сената по разведке.

Она заявила, что нельзя сравнивать объекты, где ведутся биологические исследования, с объектами по разработке оружия.

Позже выступил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

«Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка. Точно так же, как мы это делали в других странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась», — заявил он

Его заявление было более умеренным. И оно, и заявление Хэйнс противоречило раннему заявлению замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

«На Украине есть объекты для проведения биологических исследований, на самом деле, мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские силы могут попытаться получить контроль над ними», — заявила она в ночь на 9 марта на слушаниях в Сенате.

Более того, США, по её словам, «работают с украинцами над тем, как можно предотвратить попадание любых материалов, касающихся этих исследований, в руки российских войск».

Таким образом, официальная позиция США довольно запутанна: украинцы, по американской версии, вели мирные, безопасные разработки в своих лабораториях, американцы помогали в обеспечении безопасности лабораторий, ведущих безопасные разработки. Разработки, получение которых Россией очень беспокоит США.

Ещё больше запутывают дело заявления украинских высокопоставленных лиц. Так, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил: данные Минобороны РФ о работе биолабораторий на Украине — «фантазия».

«Россия прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются», — отметил Ляшко 10 марта, указав, что Украине в исследовательской деятельности помогала ВОЗ — её европейский региональный и украинский офисы.

Именно этим он объяснил и наличие исследований по коронавирусу у летучих мышей. По словам Ляшко, они проводились уже после начала пандемии COVID-19. По следам изуверов, эвакуация из Изюма, обещание Зеленского, бои в Мариуполе. Хроника событий на Украине на 17:00 10 марта © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

А вот президент Украины Владимир Зеленский и вовсе назвал фейком работу над биологическим оружием на Украине, не вдаваясь в подробности.

Россия же созывает Совбез ООН по поводу украинских биолабораторий, работавших под контролем США. Об этом 11 марта сообщил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Тем временем в мире санкционировали травлю русских.

«Их — можно»

В ночь на 11 марта агентство Reuters сообщило, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram использование языка вражды по отношению к России, её руководству и населению.

«Мы временно разрешили политические высказывания, которые обычно нарушают наши правила касательно языка вражды, такие, как "смерть русским захватчикам"», — процитировало агентство спикера компании.

Кроме того, компания разрешила призывы к убийству президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Агентство также сослалось на разосланное сотрудникам компании электронное письмо.

«Мы выдаем разрешение в соответствии с духом политики, позволяющее разрешать агрессивные высказывания, которые в противном случае были бы удалены в соответствии с политикой разжигания ненависти, когда: (а) нацелены на российских солдат, кроме военнопленных, или (б) нацелены на русских там, где это ясно, что контекстом является вторжение России в Украину (например, в содержании упоминается вторжение, самооборона и т. д.)», — указывалось в нём. Отмашка на грабежи, инсценировка в Мариуполе, Ермак пообещал договор, исход из Киева. Хроника событий на Украине на 15:00 10 марта © REUTERS, Press service of the National Police of Ukraine/Handout

Послабления будут действовать на территории таких государств, как Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

Тем временем русскоязычные ресурсы продолжают атаковать и другие компании.

«Господа, если вы внезапно потеряли доступ к боярскому чату — вы не сошли с ума, и мы вас не кикнули на мороз. Дискорд удалил наш замечательный сервер в одностороннем порядке без каких-либо объяснений (но мотивация понятна — мы русские, а русским сейчас нельзя ничего)», — сообщило «Царское телевидение» в Telegram.

Discord — американский мессенджер с поддержкой IP-телефонии и видеоконференций. Компания развернула репрессии и против отдельных пользователей.

«Друзья, вы будете смеяться, но Дискорд заблокировал не только наш боярский сервер — но и перманентно заблочил аккаунты всех, кто на нем сидел. Даже страшных-ужасных альт-райтов, шедших на штурм Капитолия, такими ковровыми цифровыми бомбардировками не выпиливали. Получается, русские теперь официально самые плохие парни на планете Земля? Постараемся же оправдать оказанное нам доверие!» — отметило «Царское телевидение».

Тем временем русские по всему миру сообщают о преследованиях, угрозах, и нападениях. Коронавирус в украинских биолабораториях, Лавров и Кулеба, наёмники на границе Белоруссии. Хроника событий на Украине на 13:00 10 марта © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Я точно знаю, что недавно был случай нападения на русских: студентов избили. Стороны конфликта мне неизвестны, вряд ли это были чехи, скорее украинцы. Среди моих знакомых есть люди, которые планируют теперь поменьше говорить на русском на публике или почаще ходить группами. Кто-то задумывается о том, чтобы купить средства самообороны», — цитировало 7 марта издание Lenta.ru одного из российских студентов, учащегося в Чехии.

Многие русские за рубежом и в самой России отмечают, что в мире к ним стали относиться так, как относились к евреям в ранней нацистской Германии или Испании времён Фердинанда и Изабеллы. При этом западные СМИ в упор не замечают дискриминации и нападок на русских.

Охота на несогласных

Ещё утром 10 марта стало известно о том, что сотрудники СБУ нагрянули к православному журналисту и эксперту Дмитрию Скворцову.

«Ко мне ломится СБУ», — написал он в Facebook, после чего пропал.

Позже стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали украинского поэта и сатирика Яна Таксюра. Таксюр известен ещё со времён СССР, когда он был постоянным автором «Литературной газеты», «Юности» и «Крокодила». Он писал для таких украинских изданий, как «Корреспондент», «День литературы», «Обозреватель», «Зеркало недели», «Версии», «Известия в Украине» и других, работал на телеканале «Первый козацкий».

О задержании Таксюра сообщила его приятельница Мирослава Бердник. Американский шпион в делегации, бегство элиты, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 11:00 10 марта © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Это подтвердила дочь Яна. Днем в его квартире произошел обыск. После обыска его увезли», — написала она в Facebook.

На телеканале, с которым сотрудничал Таксюр, оказались шокированы произошедшим.

«Он очень много сделал для борьбы с мифами и невежеством, для защиты нашей Церкви и её верующих от клеветы, ненависти и дискриминации. И никогда, ни в одном своём материале или личных беседах он не допустил ничего преступного или враждебного для нашей Украины. Напротив, все мысли были о мире, гармонии и Божьем порядке на родной земле. Поэтому эта новость нас шокирует», — заявили журналисты канала.

А власти Украины продолжают раскручивать шпиономанию.

«Я даже не исключаю, что в окружении губернатора [Харьковской области] Синегубова есть шпион, который наводил ракету [на ХОГА]», — заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

От такой истерии начинают страдать и украинские силовики. Так, при попытке задержания полицейскими был убит бывшим замначальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко. Судя по видео, Демьяненко погиб первым. В сети высказывают предположение, что он принял полицейских за переодетых диверсантов.

Тем временем на Украине и в Донбассе обстановка остаётся напряжённой.