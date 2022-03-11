В Москве 11 марта состоится встреча президентов России и Белоруссии. В текущих непростых условиях разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко обещает быть одним из самых важных за последние годы

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что политики будут обсуждать, главным образом, наиболее насущные и актуальные вопросы: ситуацию на Украине и сотрудничество между странами в условиях санкционного давления. Но тем для разговора наверняка будет больше.

Военная спецоперация

24 февраля российские войска вошли на территорию Украины как из России, так и из Белоруссии (из Гомельской области). Республика воздержалась от прямого наступления, однако предоставила российским ВС свою территорию. Владимир Мамонтов о том, с кем на самом деле воюет Россия в Украине и позиции Лукашенко © Sputnik / Miroslav Rotari

В то же время в обеих странах чувствуется существенная разница в отношении к происходящему на Украине. Если в России спеоперация по демилитаризации и денацификации Украины воспринимается как необходимость и борьба с нацизмом, то в Белоруссии все обстоит гораздо скромнее. Так, Александр Лукашенко воспринимает российско-украинский конфликт как трагическое событие и предостерегает, что Белоруссии напрямую вмешиваться туда не стоит.

В частности, президент указывал, что его республику «хотят затолкать на войну на Украине специально, чтобы мы оголили оставшиеся наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже из Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить».

Пока такое положение вещей, судя по всему, устраивает Минск и Москву. К тому же Белоруссия выступает площадкой для российско-украинских переговоров, а в случае прямого вмешательства в конфликт это перестанет быть возможным. Да и в нынешних реалиях вряд ли кто-то на Западе всерьез собирается вторгаться в Белоруссию, находящуюся под политическим и военным зонтом России. Но очевидно, что пока подходы к этой операции у двух стран не синхронизированы.

Санкционная удавка сжимается

Вследствие военной спецоперации оба государства ожидаемо подверглись серьезному дипломатическому, политическому и экономическому давлению. Россия как «агрессор», а Белоруссия — как «соучастник агрессии».

До начала конфликта на Украине основной удар Запада приходился по Минску. Наиболее болезненным для республики грозило стать прекращение транзитных договоренностей Белоруссии и Литвы по поводу транспортировки белорусского калия.

Для Минска логистическая цепочка через Литву была самой удобной, и главной альтернативой Прибалтике могла стать переориентировка транзита белорусского калия через Россию. На это в Минске надеялись, и стороны вели соответствующие переговоры. «Локомотив интеграции». Россия и Белоруссия изменили военные задачи © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Однако после начала спецоперации уровень экономического давления на Россию существенно превысил антибелорусские санкции, в связи с чем вопрос с переориентировкой грузов «подвис». Есть вероятность, что Запад может отказаться от сотрудничества с российскими портами.

Также у сторон обостряется общая проблема импортозамещения. Многие западные производители и технологии покидают Белоруссию и Россию, в связи с чем на их место должен прийти отечественный бизнес. Каким образом облегчить и сократить по времени этот процесс — довольно серьезный вызов. И скорее всего, эту проблему придется решать совместно.

Результаты конституционной реформы

27 февраля состоялся главный день референдума по изменениям в Конституцию Белоруссии. Согласно официальным результатам, уже совсем скоро в новейшей истории Белоруссии наступит новая пора — с новой Конституцией, перестраивающей всю систему власти.

Все изменения, которые предусмотрены в новом проекте Основного закона, можно разделить на две большие группы.

В первую входят малозначительные, которые никак не отразятся ни на государственном устройстве, ни на жизни людей. Например, к таким положениям можно отнести следующее: «Граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья».

Ко второй группе относятся наиболее существенные, которые коренным образом отразится на Белоруссии. В нее можно отнести все положения о новом конституционном органе — Всебелорусском народном собрании (ВНС). Новый для республики институт в новой Конституции наделен довольно широкими полномочиями: вносить предложения о внесении изменений в Конституцию, определять основные направления внутренней и внешней политики, а также избирать и освобождать от должности судей Верховного и Конституционного судов. Даже окончательно одобрить или не одобрить легитимность выборов и объявить импичмент всенародно избранному президенту. Конфронтация Запада объединяет. Итоги переговоров Путина и Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Новая Конституция также позволит Лукашенко как минимум до конца нынешнего срока правления быть одновременно и президентом, и председателем ВНС. Скорее всего, так и будет.

Тем самым создается почва и для постепенного и контролируемого транзита власти в республике. В случае смены президента Лукашенко сможет остаться главой ВНС с широкими полномочиями, сохраняя баланс власти между собой и преемником.

Руководство России заинтересовано в максимальной стабилизации белорусской системы власти, которая лояльна России. А также в том, чтобы грядущие изменения в союзной республике прошли максимально гладко и не произошло резкого изменения курса. Поэтому наверняка эта тема также станет одной из ключевых во время переговоров Путина и Лукашенко.