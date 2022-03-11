США в лице президента Байдена настолько неадекватны, что готовы развязать войну между НАТО и РФ, лишь бы реализовать свои национальные интересы. Это государство не может быть моральным лидером, оно должно быть международным изгоем. Об этом в интервью для Украина.ру заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Аналитик считает, что Джо Байден и руководство США в настоящее время занимается провоцированием прямого столкновения России и НАТО, что повлечет за собой Третью Мировую войну.

«Сейчас идет речь о поставке истребителей МиГ-29 из Польши. Откуда для них возьмут экипаж и технический персонал? Скорее всего, пилотами будут поляки. То есть мы [Россия — ред.] будем воевать против Польши, а не против Украины. Своими заявлениями о невмешательстве, США начинают войну против России руками Польши. А это уже страна НАТО», — уверен Евсеев. Владимир Евсеев: Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, она бы воевала с НАТО в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина

Собеседник считает, что Запад из Украины сознательно делал инструмент, который должен был спровоцировать ее на войну с Россией, и под этим предлогом ЕС и США планировали ввести против РФ полномасштабные санкции. Поэтому война была неизбежна — констатирует он.

«Я думаю, что планы наступления на Донбасс у них были, иначе постоянно бы не звучали мантры о необходимости отвода российских войск. А отвод войск им был нужен для осуществления геноцида русскоязычного населения и граждан РФ в Донбассе, другого объяснения тут быть не может», — добавил эксперт.

По словам Евсеева, была масса признаков, которые говорили, что украинская сторона готовила наступление на Донбасс. Эксперт уверен, что был расчет на то, что Россия отступит, сдаст жителей Донбасса и после этого с ней можно было не считаться. «Сейчас мы знаем много подробностей о том, что делала США на территории Украины. И вся злоба США сейчас выливается в санкции. К сожалению, Европа — это такой же инструмент США, как и часть украинского общества», — подчеркнул он.

Рассуждая о том, как проходит военная спецоперация, Евсеев согласился с тем, что Россия действительно рассчитывала на более легкие бои, но до сих пор группировка украинских войск на Донбассе не разбита. «Речь идет только об окружении в районе Лисичанска и Северодонецка. Если столько времени потребовалось на окружение этой группировки, вы представляете, сколько сил там было собрано? Неужели вы думаете, что эти силы были собраны для обороны? Их собрали для наступления», — уверен он.

При этом Евсеев отдельно подчеркивает, что Россия воюет не с Украиной и даже не с преступным киевским режимом, а с НАТО в целом. Он также уверен в том, что у России нет выбора: либо будет победа, либо Россия будет раздавлена. «Мы [Россия — ред.] готовы идти до конца, потому что мы не можем позволить, чтобы из Украины сделали Афганистан. Война нам была навязана США», — добавил Евсеев.

Евсеев также выразил сожаление, что «украинский народ (весь или наиболее активная его часть) это не понимает, потому что за восемь лет были серьезно промыты мозги украинской и западной пропагандой». НАТО не даёт Киеву самолёты, самоубийственные санкции ЕС, Лавров и Кулеба под солнцем: что говорили об Украине в мире 9 марта © commons.wikimedia.org, bomberpilot

Он уверен, что украинцы «до сих пор не понимают, о чем идет разговор». Они, по мнению эксперта, до сих пор думают, что Россия на них напала. На самом же деле, уверен Евсеев, это США развязали войну против России на территории Украины.

«Парадокс ситуации заключается в том, что украинское население жило семь лет в условиях войны, делая вид, что войны нет. Они думали, что их это не коснется. Они думали, что можно унижать русских, потому что за них США, а когда беда пришла к ним в дом, они начали кричать, что они бедные и беззащитные. Какие бедные и беззащитные? Мы за две недели их группировку войск разгромить не можем», — заключил он.