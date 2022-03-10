Ситуация на Украине создаёт напряжение на глобальном уровне: президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об угрозе его стране, американские и европейские политики готовятся к третьей мировой войне. И только министр иностранных дел РФ Сергей Лавров успокаивает всех и передаёт украинскому коллеге Дмитрию Кулебе готовый план по установлению мира

Судьба российско-украинских отношений решается в Турции

На полях Анталийского дипломатического форума по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись переговоры министров иностранных дел РФ и Украины. Они продолжались 1,5 часа и по признанию участников были непростыми, но прошли без напряжения.

Сергей Лавров сообщил, что прежде всего обсуждались гуманитарные вопросы. Российская делегация рассказала, какие меры предпринимают военные РФ для облегчения участия местного населения, которых украинские националисты захватили в заложники и используют в качестве живого щита. Без прорыва, но с оптимизмом: как прошли переговоры Лаврова и Кулебы © REUTERS, Stringer

По его словам, украинская сторона взяла в проработку предложения Москвы по урегулированию конфликта, которые правительственная делегация представила на последнем раунде переговоров в Белоруссии в форме проекта юридического документа, заверив, что в скором времени даст на них конкретный ответ.

Лавров объяснил, что Россия была вынуждена начать военную спецоперацию на Украине — не нападала на неё, — из-за прямой угрозы собственной национальной безопасности. Глава МИД РФ сказал, какой Россия хочет видеть Украину: демилитаризованной, без угрозы создания очередного нацистского государства, нейтральной, дружественной, без запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь.

Дмитрий Кулеба заверил, что сделал всё от него зависящее для достижения дипломатического решения, но достичь соглашений по прекращению огня не удалось.

«Я не удивлён, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов, изложенные в предложениях, хорошо известны украинской стороне. (Если Киев хочет заявить, что его — ред.) благие устремления провалились, то это вписывается в логику украинской дипломатии, украинской политики: внешние эффекты, рассчитанные на сиюминутное восприятие публики и подменяющие реальную работу», — сказал Лавров.

Кулеба поднял вопрос о переговорах на высшем уровне, на что российский министр ответил, что президент РФ Владимир Путин не отказывается от контактов с Владимиром Зеленским, однако для этого надо провести подготовительную работу, которая идёт по белорусскому треку — это не должна быть просто встреча ради встречи, должен быть документально закреплённый результат.

На пресс-конференциях глав внешнеполитических ведомств зашла речь о роли Запада в нынешнем кризисе. Кулеба посетовал, что НАТО не способна помочь Украине в противостоянии с Россией. Лавров, в свою очередь, говорил о том, что РФ не страшны ужесточённые до предела санкции.

«Что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. В этот раз, я вас уверяю, мы выйдем из этого кризиса с совершенно уже оздоровившейся психологией. Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказывались, и чтобы никакой дядя, ни Сэм, никто ещё не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику», — заявил глава МИД РФ.

Апокалипсис не за горами

Ситуация в мире накалена до предела, но политики продолжают повышать градус напряжения разговорами о приближающейся третьей мировой войне, но каждый использует этот тезис в том контексте, который выгоден ему.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель таким образом пытается оправдать отказ НАТО от военной помощи Киеву.

«Одно здесь ясно: нужно помогать Украине сколько возможно, но нужно избегать эскалации войны. Нужно избегать того, чтобы война перекинулась на другие страны, вступать в войну с Россией. Это стало бы третьей мировой войной, это стало бы ядерной войной», — сказал он в интервью телеканалу La Sexta.

Президент Украины Владимир Зеленский, наоборот, так рисует страшные последствия бездействия Запада.

«Сейчас ситуация в стране уже очень плохая, а дальше будет уже поздно. Поверьте, если всё будет продолжаться, то они (страны Запада — ред.) закроют небо, но мы потеряем миллионы человек. Начнётся третья мировая война, и только тогда вы введёте бесполётную зону, но будет поздно», — заявил украинский лидер в эфире британского телеканала Sky News. Конец Украины? Россия не хочет воевать с НАТО, но может © коллаж Украина.Ру

Высказался на эту тему и бывший президент США Дональд Трамп, который не оставляет без внимания ни один прокол нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, пытаясь повысить шансы республиканцев на предстоящих парламентских выборах, а свои собственные — на президентских. В подкасте Full Send Podcast он заявил, что «шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что США больше не уважают», и призвал соотечественников бояться ядерной войны, поскольку страной руководят некомпетентные люди.

Вносить ясность в ситуацию пришлось Сергею Лаврову.

«Я не хочу в это верить и не верю. Обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине в последние годы разворачиваются и обострились буквально в последние месяцы и недели, в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — отметил он.

Глава МИД РФ напомнил, что его британская коллега Лиз Трасс не исключала возможность конфликта между НАТО и Россией, а французский — Жан-Ив Ле Дриан упоминал о наличии у Парижа ядерного оружия, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «как-то слишком самостоятельно заявлял, что, если НАТО захочет, ядерное оружие будет размещено на территории восточноевропейских членов альянса».

«Президент США Джо Байден, когда его спросили, была ли какая-то альтернатива санкциям «из ада», сказал, что альтернатива — только третья мировая война. У них (у представителей стран НАТО — ред.) в подкорке постоянно всплывает, а мы об этом никогда не говорили. Конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду всё возвращается и возвращается к этой теме», — заявил Лавров.

От Лукашенко украинские наёмники не уйдут

На совещании с руководством Министерства обороны президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о высокой степени угрозы военной безопасности республики в связи с обстановкой в регионе.

«Спокойно не будет. Нашей армии надо развиваться с учётом современного опыта ведения военных действий. <…> Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно на Украине, наёмников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наёмников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля», — сообщил глава государства.

Лукашенко обратил внимание на тот факт, что со стороны Украины границу между странами никто не охраняет, поэтому белорусским пограничникам нужно усилить контроль и следить, что происходит на сопредельной территории, а силовикам поручено двигаться параллельно с этими наёмниками. Лукашенко дал совет «наполеончику»-Зеленскому © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Там они ходят небольшими группами, это усложняет ситуацию. Тем не менее вы их должны видеть, как они передвигаются. Не нарушая Государственной границы с Украиной, контролировать их передвижение», — сказал президент, потребовав докладывать ему о малейшем передвижении и о замыслах наёмников.

Обстановку в регионе и на Украине Лукашенко обсудит 11 марта с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Мельник свою правду мелит

Андрей Мельник — один из самых активных украинских послов, который порой позволяет себе не дипломатическую риторику в адрес руководства страны пребывания.

В интервью немецкому информационному агентству DPA в преддверии неформального саммита лидеров государств-членов ЕС он рассказал о состоявшемся 7 марта телефонной беседе канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой в частности обсуждались перспективы вступления Украины в Евросоюз: «Разговор был ужасным. Опять та же блокада. Без дальновидности».

По информации западных СМИ, Германия относится к числу европейских государств, которые занимают скептическую позицию по вопросу приёма Украины в ЕС. Вместо того, чтобы обсудить, в чём не уверен Берлин, Мельник продолжает напирать и требовать изменить мнение: «Речь идёт не о том, чтобы получить членство завтра. Нам не нужен бесплатный билет. Однако мы хотим, чтобы это произошло в ускоренном порядке, в течение нескольких лет».

Кроме того, Мельник назвал морально неприемлемым отказ властей ФРГ прекратить импорт энергоносителей из России — прекрасно зная, что это самый коммерчески выгодный вариант для немецкой экономики и промышленности. С разрешения НАТО. Как Польша участвует в конфликте на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Посол Украины также считает, что имеет право требовать от Германии столько оружия, сколько только душе Киева угодно. В интервью он сказал, что у Министерства обороны Украины есть предложения от предприятий оборонной промышленности ФРГ относительно возможной военной помощи, причём они основаны на «списке пожеланий», которое посольство Украины в Германии передало немецкой стороне в начале февраля, и включают системы ПВО с дальностью действия до 70 км, средства борьбы с беспилотниками, средства разминирования, радиотехнические средства, радиолокационные станции, приборы ночного видения и машины скорой помощи.

При этом Мельник посетовал, что 2-й «список пожеланий» от 3 марта Берлин до сих пор не рассмотрел, а в нём, по словам посла, речь идет о тяжёлой военной технике — от боевых самолётов до подводных лодок и танков, — «которая необходима для защиты гражданского населения», не принято решение и о поставке 2 700 зенитных ракет «Стрела», которые тоже нужны очень срочно.

Более того, украинский дипломат пытается даже внести раскол в стан НАТО. Он надеется, что члены альянса поставят Киеву истребителей МиГ-29, несмотря на отказ США. «Россия — не враг»: экс-мэр Киева призвал украинцев сложить оружие © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

«Дело в том, что эти самолёты необходимы нам как можно скорее для защиты воздушного пространства. Если бы самолёты были переданы Украине, это не означало бы, что НАТО вступила в войну. Мы надеемся получить положительные новости по этому поводу в ближайшие несколько дней», — сказал Мельник.

Вряд ли посол не слышал прозвучавшее несколькими часами ранее заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что, по оценке американских властей, дополнительные самолёты вряд ли существенно изменят эффективность ВВС Украины по сравнению с возможностями РФ, поэтому польза от передачи МиГ-29 будет малой.