В Анталье проходит дипломатический форум, однако основное внимание приковано не к самому мероприятию, а к переговорам, проходившим на его полях. На фоне продолжающейся спецоперации российской армии на Украине встретились главы МИД двух стран — в присутствии турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу

Предложение о проведении переговоров в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Российский лидер тогда заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом, подчеркнув, что спецоперация будет приостановлена только в случае прекращения украинскими властями боевых действий и выполнения хорошо известных требований России (демилитаризация и денацификация Украины, закрепление нейтрального статуса страны, признание Крыма частью РФ, а ДНР и ДНР — независимыми государствами). Путин также предупредил, что любые попытки затянуть переговорный процесс со стороны Киева бесперспективны. «Наши предки в гробах перевернутся»: что Эрдоган предложил Зеленскому © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

«Турция прилагает усилия для прекращения боёв на Украине. Турция надеется на долгосрочный режим прекращения огня на Украине. Анкара проводит сбалансированную политику, оставляя открытыми каналы диалога для Москвы и Киева», — сказал Эрдоган.

По прибытии в Анталью сначала украинский министр, а затем российский провели двусторонние встречи с главой МИД Турции, после чего начались трёхсторонние консультации.

Как уточнил МИД Украины, Дмитрий Кулеба собирался обсудить с Сергеем Лавровым 3 основных вопроса: прекращение огня, вывод российских войск, улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других городах. Тремя днями ранее он также говорил, что намерен заявить коллеге о том, что в Киеве давно хотели провести разговор между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Россия хочет мира на Украине

Переговоры глав МИД продлились 1,5 часа и, по словам Чавушоглу, были нелёгкими. Но прошли корректно, без напряжения.

«Мы сегодня в основном говорили по инициативе наших турецких друзей о гуманитарных вопросах. Мы объяснили, какие меры принимают наши военные на земле для того, чтобы содействовать облегчению участи гражданских лиц, которые оказались в значительной степени в значительной своей части заложниками. Их используют и батальоны так называемые добровольческие, и силы так называемой территориальной обороны в качестве живого щита. Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в своё время российская сторона, по ежедневному открытию гуманитарных коридоров остаётся в силе», — заявил Лавров. «Они стреляли по своим же зданиям». Что происходит под Мариуполем © Украина.ру

Он добавил, что украинская сторона взяла в проработку предложения Москвы по урегулированию конфликта, которые правительственная делегация представила на последнем раунде переговоров в Белоруссии в форме проекта юридического документа, заверив, что в скором времени даст на них конкретный ответ.

Лавров обратил внимание на опасное поведение западных стран, поставляющих на Украину летальное оружие — они должны понимать, что несут ответственность за свои действия. Равно как и те, кто поощряет направление наёмников на Украину для того, чтобы воевать в духе тех традиций, которые ультрарадикалы и различные батальоны внедрили в украинскую повседневную жизнь.

«Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию. Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что, настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России. И то, что сейчас, судя по выступлениям президента Зеленского, понимание именно такого подхода начинает пробивать себе дорогу, вселяет определённый оптимизм», — подчеркнул глава МИД РФ.

Дипломат в очередной раз повторил, что Россия не нападала на Украину и не планирует нападать на какую-либо другую страну, а также напомнил, что спецоперация началась из-за создавшейся прямой угрозы безопасности Российской Федерации. Москва хочет, чтобы Украина была дружественной, демилитаризованной, без угрозы создания очередного нацистского государства, без запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь. Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

«Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово. Она показывает, что действительно идёт бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что российская сторона доносит свою позицию в совершенно иной манере, нежели это делают американцы. Накануне заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд признала, что Вашингтон оказывает давление на другие страны, чтобы они приняли «нужные решения».

«Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну — суверенную, независимую, члена ООН, выполнять «заказ» старшего брата — это не в наших традициях. Мы всё-таки вежливые люди», — сказал Лавров.

На своей пресс-конференции Кулеба так охарактеризовал состоявшиеся переговоры: «Они были лёгкими и тяжёлыми. Лёгкими потому, что министр Лавров следовал традиционным нарративам об Украине. Сложными потому, что я делал всё, что в моих силах, чтобы найти дипломатическое решение гуманитарной трагедии, которая разворачивается на поле боевых действий».

Стоит отметить, что гуманитарную катастрофу в украинских городах создают сами власти страны, блокируя поставки продуктов и предметов первой необходимости, которые организовали РФ и народные республики Донбасса. Киевские власти выступили против открытия гуманитарных коридоров © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кулеба сообщил, что достичь соглашений по прекращению огня не удалось, и объяснил, почему: «Остановку огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии».

Однако, как сказал Лавров, на переговорах в Турции стороны и не собирались договариваться о прекращении огня, добавив, что не удивлён услышать такое заявление от своего украинского коллеги.

Встреча Путина и Зеленского реальна, но не сейчас

В то же время обсуждалась возможность переговоров президентов двух стран. Как говорил накануне политолог Станислав Бышок, следующий высший уровень после министров иностранных дел — непосредственно главы государств.

«Господин Кулеба обозначил тему, и я ему напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и можем решить проблему. Я думаю, что всем хорошо известно: президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя.

Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с господином Зеленским, и, наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет, но для этого надо провести подготовительную работу, которая идёт по белорусскому треку», — заявил Лавров.

В преддверии встречи дипломатов в Турции белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщал, что, по его информации, за встречей может последовать 4-ый раунд переговоров правительственных делегаций России и Украины. В качестве косвенного подтверждения этой версии можно рассматривать тот факт, что в Анталье Лаврова сопровождает его заместитель Андрей Руденко, участвующий в консультациях Москвы и Киева в Белоруссии.

Глава МИД РФ подчеркнул, что прошедшая в Турции встреча не подменяет собой основные контакты делегаций РФ и Украины в Белоруссии.

«Мы приехали сюда не для того, чтобы подменить переговорный трек, который был создан президентом России и президентом Украины и который разворачивается на белорусской территории. Именно там обсуждаются практические вопросы, именно там подробнейшим образом разъяснено, что необходимо сделать, чтобы закончить этот кризис. Это и демилитаризация, и денацификация, и обеспечение нейтрального статуса Украины, целый ряд других вещей. Там идёт деловой разговор», — отметил Лавров. Тяжело, но мы продолжаем. Чем завершился третий раунд переговоров России и Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

В чём заключается разница между этими двумя форматами, объяснил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: переговоры в Белоруссии, скорее, касаются лишь ситуативных, текущих вопросов, а министры иностранных дел могут обсуждать более принципиальные вопросы, касающиеся перспектив возможного урегулирования конфликта.

Заграница никому из нас не поможет

В украинский кризис с самого начала Запад был вовлечён самым активным образом, и сейчас не остался в стороне что касается антироссийских санкций (только подавай повод для расширения ограничительных мер), однако направлять своих военных и передавать истребители Украине, а также закрывать небо над её территорией не стал.

«НАТО пока не может обеспечить нашу безопасность от нападений России. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины», — пожаловался Кулеба.

Государства-члены альянса, включая лояльных Киеву США и Великобританию, прямым текстом объясняли, что не хотят создавать риск быть втянутыми в войну с Россией, поэтому Украине придётся справляться собственными силами. Которые, как они же признавали, многократно уступают возможностям Вооружённых сил РФ.

«Западу от Украины нужно только одно: чтобы она постоянно работала против России, против всего русского», — подчеркнул Лавров.

Россия же в свете последних событий стала мировым лидером по количеству введённых санкций. Впрочем, это не стало неожиданностью, власти страны к такому сценарию готовились заблаговременно.

«Ну, и теперь, что касается наших экономических проблем, мы с ними справимся. В этот раз, я вас уверяю, мы выйдем из этого кризиса с совершенно уже оздоровившейся психологией, сознанием, у нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надёжным партнёром. Мы решим эту проблему, причём решим её так, что больше никогда, никоим образом не зависеть от западных партнёров. Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказывались, и чтобы никакой дядя, ни Сэм, никто ещё не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику», — заявил Лавров.

Министра попросили прокомментировать решение президента США Джо Байдена о запрете на импорт российских энергоресурсов и рассказать о реакции Москвы на этот шаг. Удар по своей администрации. Байден очень рискует, отказываясь от российских энергоресурсов © AP, Patrick Semansky

«Мы оставляем это всё на усмотрение и на совесть наших западных коллег. Мы никогда не использовали нефть и газ как оружие вопреки тому, что они регулярно вменяют нам в качестве вины. Если они (Европа — ред.) прекратят покупать нефть и газ, наш вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическую сферу, подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать покупать нашу нефть и газ. Захотят они чем-то заменить? Ради Бога! У нас рынки для сбыта будут, и они уже есть», — ответил Лавров.

Что касается дальнейшего диалога с Украиной, Лавров подчеркнул, что Россия серьёзно настроена найти решение на переговорах и при наличии добавленной стоимости готова на разные форматы, только они не должны созываться просто для «говорильни».

«Конечно, мы и сейчас хотим, чтобы дипломатия решала все вопросы, но в этот раз мы четко объяснили, что необходима демилитаризация Украины, денацификация Украины необходима, и с этим медлить нельзя. Потому что угроза, создававшаяся на этой территории для РФ — прямая военная, культурная, информационная угроза, языковая, цивилизационная, — она уже обрела абсолютно внятный и неотложный характер», — добавил глава МИД РФ.