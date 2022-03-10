На Украине массово рассылают повестки в военкоматы. Жителям страны разрешили применять личное оружие во время военного положения. Минобороны РФ рассказало о подготовке ВСУ химической атаки под Харьковом. Священникам в подконтрольном Украине Донбассе угрожают расстрелом

Вечером 9 марта пресс-служба Верховной Рады сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам пользоваться оружием во время военного положения.

«В период действия военного положения граждане Украины могут оказывать отпор, <…> применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, а также боеприпасы для него», — указано в законе. Трещины во власти и роддом в Мариуполе. Итоги 9 марта на Украине © president.gov.ua

Применение гражданскими лицам огнестрельного оружия, полученного в соответствии с этим законом, происходит аналогично применению оружия военнослужащими. Однако не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения гражданские должные сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы национальной полиции Украины. За нарушение этого требования гражданские лица несут уголовную ответственность.

Данный закон может иметь весьма негативные последствия для украинцев.

«Хочу предупредить, так как об этом не сообщают, что на участвующих в боевых действиях гражданских не распространяются нормы Женевской конвенции о военнопленных, если у них отсутствует "определенный и явственно видимый издали отличительный знак", "лицо, ответственное за своих подчиненных", а также если они не носят своё оружие открыто. Просто чтобы вы были в курсе», — написал у себя в Telegram-канале в 00:21 по Москве главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

На то же указал популярный на Украине Τelegram-канал «Легитимный». При этом авторы канала указали ещё на несколько опасных последствий закона.

«Есть подозрение, что теперь каждый может убивать каждого, а потом ссылаться, что якобы убил "врага"», — отмечалось в публикации.

Ещё одним опасным моментом является то, что закон, по сути, превращает гражданских лиц в опасность для военнослужащих ВС РФ, НМ ДНР и НМ ЛНР, что чревато ожесточением военных.

Но самое опасное, по мнению авторов канала, не в этом. Заманивая на бойню, идиоты в Днепре, подруга для «призрака», Вакарчук на передовой. Хроника событий на Украине на 17:00 9 марта © РИА Новости, Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

«Кто-то решил сделать из Украины Сирию, где война идёт долго, а страна полностью разрушена», — указывалось в публикации.

Однако вовлечением гражданских всех возрастов и полов в ведение боевых действий власти не ограничились.

Мобилизация и резервы, угрозы священникам

Ещё днём 9 марта ряд украинских Telegram-каналов начал сообщать о массовой рассылке сообщений украинцам. Сообщения требовали посетить военкомат.

«В 8:00 часов 09.03.22 с вещами прибыть в Запорожский районный территориальный центр комплектования для призыва на военную службу по мобилизации», — гласит текст одного из подобных сообщений, которое каналу «Легитимный» прислали читатели.

Как сообщил канал, подобные СМС начали поступать украинцам во всех городах.

«Также есть информация, что тероборона будет помогать военкоматам и доставлять мужчин в военкоматы, которых обнаружат в магазинах, на улицах и т. д. Сейчас идёт пополнение ВСУ. Не хватает людей», — указывалось в сообщении.

Украина готовит резервы для продолжения военных действий. Ряд каналов сообщает о том, что силы около 5-10 тыс. человек концентрируются во Львове. Там собирают прежде всего артиллеристов и корректировщиков. Зеленский предупредил колеблющихся, Ришелье в мешках, ВСУ провоцируют Румынию. Хроника событий на Украине на 15:00 9 марта © Telegram/Одеса.Офіційно

При этом мобилизацию подчас проводят с угрозами.

«Мирные жители села Никольское сообщили о подготовке националистической группировкой боевиков, находящихся в населенном пункте, к зачистке Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, обители Батюшки Зосимы. Боевики намерены убить священнослужителей, поскольку люди отказались мобилизоваться и воевать с русскими», — сообщил вечером 9 марта штаб территориальной обороны ДНР.

В штабе территориальной обороны призвал командование украинских националистических парамилитарных формирований не допустить кровопролития.

«Каждый из вас на отдельном контроле!» — обратились в штабе территориальной обороны ДНР к украинским командирам.

Тем временем Минобороны РФ сообщило о готовящихся украинскими силовиками провокациях с использованием химического оружия.

Опасные провокации

На брифинге вечером 9 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о подготовке украинскими националистами опасной провокации.

«Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке. Всё это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — рассказал Конашенков.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва направит в технический секретариат организации документы о подобных действиях Киева.

Однако это не единственная провокация украинских военных, которая грозит массовым заражением территории.

Так, 9 марта на брифинге статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС.

«Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», — отметил Панков.

При этом он указал, что украинская сторона уклоняется от организации ремонтно-восстановительных работ, что, по мнению Панкова, «ещё раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов». Панцерфаусты на Украине, паника в Минобороны Великобритании, новый котёл. Хроника событий на Украине на 13:00 9 марта © CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau

Как заявил замминстра энергетики РФ Павел Сорокин, с белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы.

Ещё одной громкой провокацией стало обвинение ВС РФ в ударе по роддому и детской больнице в Мариуполе вечером 9 марта. «Нападение на больницу» осудил генсек ООН Антониу Гутерриш, заявив, что мирные граждане платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения.

Гутерриш призвал прекратить насилие. Ему ответил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», — указал Полянский в ночь на 10 марта.

На заседании Свобеза ООН 7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщают: «выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию». Небензя сообщил также, что националисты уничтожили один из детских садов.

На следующий день, 8 марта, издание Lenta.ru опубликовало репортаж из лагере беженцев из Мариуполя. В репортаже рассказывалось о мариупольце, сумевшем покинуть город. Документы о подготовке войны, завещание для американцев. Хроника событий на Украине на 11:00 9 марта © REUTERS, Antonio Bronic

«Игорь рассказал, что в последние дни февраля в роддом, где работает его мать, пришли люди в форме. Он не знает, были это бойцы ВСУ или националистического батальона "Азов". Военные сбили все замки, разогнали персонал роддома, а в здании устроили огневые точки, чтобы, как они объяснили медикам, подготовить к обороне "крепость Мариуполь". На возражения у военных реакция стандартная: удары прикладами, стрельба в воздух», — цитировало издание своего собеседника.

На фоне всех этих провокаций президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что 10 марта планируется проведение эвакуации по гуманитарным коридорам.

Очередная попытка

В ночь на 10 марта президент Украины записал очередное видеообращение к народу.

«Сегодня нам удалось организовать работу трёх гуманитарных коридоров: из города Сумы, из городов и местечек Киевской области и Энергодара. В целом были спасены около 35 тыс. людей. Завтра продолжим. Готовим шесть коридоров, молимся, чтобы удалось вывести людей из Мариуполя, Изюма, Волновахи и так далее», — сообщил Зеленский.

При этом он умолчал о том, что коридоры были организованы при содействии российской стороны. Кроме того, Зеленский умолчал и о том, что 9 марта вместо 3 могли быть организованы 10 гуманитарных коридоров.

Об этом за несколько часов до выступления украинского президента сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, российской стороной были предложены 10 гуманитарных коридоров: из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Также РФ предложила по гуманитарному коридору из каждого города в Россию, Польшу, Молдову и Румынию. Коридоры, атака на Лавру, похищение Джангирова, признание Нуланд, оружие на ЗАЭС. Хроника событий на Украине на утро 9 марта © REUTERS, Gleb Garanich

Но представители украинской власти отвергли эти предложения, согласовав только три гуманитарных коридора: один на киевском направлении на юг, а также из Сум в Полтаву и из Мариуполя в Запорожье. Тем не менее украинские власти также предложили еще три — из города Энергодар в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из города Изюм в город Лозовая.

«Украинской стороной выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требования: на одном маршруте провести обязательное разминирование, причем минно-взрывных устройств, установленных националистами, а на другом — восстановить автомобильный мост, разрушенный ВСУ при отступлении», — рассказал Мизинцев.

Он указал на то, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальонам.

«Это говорит о том, что те, кто в Киеве согласовывает с нами гуманитарные коридоры, в полном объеме не владеет обстановкой на земле», — отметил он.

С учётом его слов возникают сомнения в том, что анонсированные Зеленским гуманитарные коридоры заработают на полную мощность.

Тем временем на Украине и в Донбассе сохраняется напряжённая обстановка.