Два министра от правящей партии «зелёных» в один день сделали взаимоисключающие заявления о готовности Германии обойтись без российских энергоносителей. Тем временем цена газа в Европе достигала почти $4000

В Германии не считают обслуживание «Северного потока — 2» рискованным

Немецкая дочерняя структура швейцарской компании Nord Stream 2 AG — Gas for Europe GmbH — сообщила о предстоящей ликвидации в связи с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). «В связи с текущими событиями, в том числе ситуацией с нашим акционером Nord Stream 2 AG, Gas for Europe GmbH, вероятно, будет ликвидирована», — говорится в сообщении на сайте компании.

Напомню, 23 февраля Минфин США ввёл санкции в отношении компании — оператора СП-2 — Nord Stream 2 AG, и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Кроме того, Германия остановила сертификацию трубопровода «Северный поток — 2». Хотя 1 марта американское агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Nord Stream 2 AG готовится инициировать процедуру банкротства, однако на следующий день в компании это опровергли. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Gas for Europe GmbH была учреждена в начале текущего года по требованию немецкого регулятора. Создание компании, зарегистрированной в Германии, было необходимо для прохождения сертификации «Северного потока — 2». В частности, Nord Stream 2 AG должна была передать своей немецкой дочке все активы в Германии, связанные с СП-2. Было ли это сделано — неизвестно.

При этом Министерство экономики земли Мекленбург — Передняя Померания не считает обслуживание газопровода «Северный поток — 2» рискованным даже в случае неплатежеспособности эксплуатирующей компании, сообщило 5 марта агентство dpa. Речь идет о части СП-2, расположенной в территориальных водах Германии и станции по приему газа в Любмине.

За обслуживание части трубопровода в исключительной экономической зоне Германии отвечает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, а станции по приему газа и отрезка протяженностью 12 морских миль в территориальных водах ФРГ — Горное ведомство в Штральзунде.

По информации dpa, Горное ведомство, в частности, исходит из того, что «германо-российский трубопровод безопасен и что никаких мер принимать не нужно». На момент завершения строительства в конце 2021 года имелись «действующие сертификаты испытаний от независимых экспертов, подтверждающие герметичность и прочность линии», пишет агентство со ссылкой на земельное Минэкономики. «Северный поток — 2»: Европейские кредиторы проекта «хоронят» его на фоне рекордных цен на газ © коллаж Украина.Ру

Обслуживание станции приёма газа в Любмине близ Грайфсвальда осуществляет компания немецкий оператор газотранспортной сети (ГТС) — компания Gascade GmbH из Касселя. Там сообщили dpa, что в настоящее время обеспечивают «эксплуатационно-безопасное состояние» станции.

Со своей стороны, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что российский экспортный газопровод «Северный поток — 2» мёртв без шансов на возрождение. «Я думаю, что "Северный поток — 2" сейчас мертв… Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится», — сказала она 8 марта на слушаниях в Конгрессе. Однако, исходя из позиции немецких ведомств и компаний, в Германии так не считают, — по крайней мере, пока.

Москва и Берлин поднимают ставки относительно «Северного потока — 1»

Решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было принято своевременно, заявил 3 марта в интервью телеканалу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц. «Это был долго сопровождаемый проект, несколько правительств ФРГ продвигали его в том, что касается реализации. Думаю, некоторые не совсем понимают: мы получаем газ из Норвегии, Нидерландов, России. Российский газ приходит по многим трубопроводам: через Украину, через Белоруссию и Польшу, Балтийское море — по "Северному потоку — 1". Поэтому речь шла о четвёртой трубе», — сказал Шольц, добавив, что решение об остановке было принято «своевременно».

«Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ ещё где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — также заявил Шольц. Многие СМИ восприняли это как сообщение о начале закупок газа «в обход России». Однако никаких маршрутов поставок газа из действительно новых источников просто не существует, отмечают эксперты.

«В Германии хотят выдать уже существующие поставки из Нидерландов и Норвегии за диверсификацию. Но эти поставки и так есть. Да, мы не единственный поставщик газа в Германию. Но мы — крупнейший, на наш импорт приходится более 60 процентов у Германии. Да, у Нидерландов они закупают газ, но только сами Нидерланды являются покупателями газа из России, у них самих добыча падает. И в этом плане ничего не поменялось», — сказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik.

«В Европе нарастает паника, и на бирже нарастает паника. Европейцы большую часть неэнергетических санкций уже перебрали, и они понимают, что санкционный ажиотаж начинает выходить к энергетике. И на бирже, и в обществе все задаются вопросом: а если мы введем санкции против России в энергетике, то как мы сами-то будем жить, отапливаться и получать электричество? И вот немецкие политики пытаются всех успокоить: мол, не волнуйтесь, мы занимаемся этой проблемой в обход России. Но что значит, в обход? Так и скажите, что вы покупаете газ ещё у пары стран. Но всё, что возможно закупать у других стран, они и так уже закупают», — отметил эксперт. Новак объяснил, перекроет ли Россия поставки газа в Европу в ответ на санкции © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Видимо, именно исходя из этого, вице-премьер РФ Александр Новак заявил 7 марта журналистам, что Россия в связи с введением запрета в отношении «Северного потока — 2» имеет полное право принять «зеркальное» решение, и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток — 1», который загружен на 100%. «Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», — подчеркнул Новак.

По словам вице-премьера, Россия не имеет никакого отношения к взлету цен на нефть и газ на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Новак напомнил, что Россия обеспечивает 40% потребления газа европейскими странами и всегда была надежным партнером, а «Газпром» полностью выполняет контрактные обязательства по поставкам газа.

Кроме того, по его словам, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 миллионов кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 миллиардам кубометров в год. «Это транзит через Украину, и он на 100% исполняется сегодня. Также осуществляются поставки через "Северный поток — 1", "Ямал — Европа", "Турецкий поток", "Голубой поток"», — отметил вице-премьер РФ. Новак объяснил, что начнется, если Европа откажется от российской нефти © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Комментируя 8 марта эти слова Александра Новака, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил: «Я не думаю, что последует остановка поставок газа, так как Россия должна понимать, что станет ненадежным поставщиком, если пойдет на это». При этом он хвастливо заявил, что Германия готова к остановке поставок российских энергоносителей.

По словам Хабека, власти ФРГ с декабря 2021 года прорабатывают такой сценарий. «Это касается всех трёх упомянутых энергоносителей [нефть, газ и уголь]. Мы сможем с этим справиться», — сказал министр. Он утверждал, что без поставок российского газа Германия сможет обойтись этой зимой, весной и летом. «У нас резервы нефти на три месяца и запасов угля хватит на ещё более долгий промежуток времени», — сообщил Хабек. Однако его соратница по партии «зелёных», глава МИД Германии Аналена Бербок оказалась честнее. «Треть нашего импорта нефти поступает из России. Если мы немедленно прекратим его, то в ближайшие дни мы не сможем передвигаться по Германии», — сказала она в тот же день.

При этом правящую коалицию «троллят» оппозиционные христианские демократы, которые, находясь у власти, всецело поддерживали оба «Северных потока». Однако 9 марта фракция Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге призвала правительство Германии отказаться от поставок газа по трубопроводу «Северный поток — 1». Об этом заявил глава фракции и председатель ХДС Фридрих Мерц. По его мнению, это «означало бы новое качество санкций» против России. «Это чревато ограничением газоснабжения ФРГ. Но мы считаем, что должны принять это в свете создавшейся на Украине ситуации», — утверждал Мерц. Он считает, что необходимо пойти на такое обострение отношений с Москвой. Ответа на это предложение оппозиции от властей Германии пока не последовало.

Однако, судя по всему, в подобную перспективу европейский бизнес не верит. Правда, 7 марта апрельские фьючерсы на газ по индексу биржи TTF поднимались с 2400 долларов за тысячу кубометров до почти 3900 — самого высокого показателя в истории. Это даже позволило зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву саркастически поздравить «дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток — 2"». Но уже 9 марта к закрытию суточных торгов на бирже цена газа в Европе опустилась ниже 1700 долларов за тысячу кубометров.