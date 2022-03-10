Поначалу позиция Италии по отношению к ситуации вокруг Украины была весьма взвешенной, но ещё до российской военной операции республика «вернулась в строй» западных стран с откровенно русофобской политикой

Ещё несколько недель назад позиция Италии по отношению к ситуации вокруг Украины была достаточно взвешенной. Скажем, министр иностранных дел этой страны Луиджи ди Майо во время «челночных» визитов в Киев и Москву 15 и 17 февраля воздерживался от оголтелой поддержки Украины, а после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым говорил о необходимости дипломатического решения кризиса.

Кроме того, в ходе переговоров на уровне Европейского Союза относительно введения санкций в отношении Москвы — а они, подчеркну, велись задолго до начала российской военной спецоперации на Украине, — представители Италии не просто просили ограничить санкционный список. По информации американского агентства Bloomberg, премьер-министр Италии Марио Драги вёл переговоры с партнерами по Евросоюзу о том, как снизить влияние санкций на ключевые секторы итальянской экономики, в том числе, возможно, вывести энергетику из-под ограничений. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Кроме того, как заявил источник агентства, ещё в январе 2022 года Рим направил Еврокомиссии, которая готовит потенциальный пакет санкций против РФ, неофициальный документ, в котором излагаются опасения Италии относительно возможного влияния санкций на ее экономику. В частности, Италия опасалась за свой рынок люксовых товаров и попросила Еврокомиссию разработать механизм компенсаций для смягчения последствий санкций для стран ЕС.

Однако ещё накануне начала российской военной операции Италия «вернулась в строй» западных государств, ведущих откровенно русофобскую политику. 23 февраля Луиджи Ди Майо в Сенате Италии заявил, что в отношении РФ «в ответ на эскалацию по отношении к Украине» должны быть применены санкции, которые были бы «устойчивыми, пропорциональными, последовательными и напрямую связанными с конкретными событиями». Помимо этого, итальянские власти решили предоставить украинскому государству помощь в размере 110 миллионов евро, а также нелетальную военную технику типа оборудования для обезвреживания противопехотных мин.

24 февраля премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что «действия российских властей в последние дни делают диалог невозможным». 27 февраля в онлайн-режиме состоялась встреча министров иностранных дел стран G7, куда входит Италия. На встрече была достигнута договорённость о поставках Киеву «оборонительного вооружения и техники». А на следующий день появилась информация о том, что Совет министров Италии одобрил декрет о передаче Украине «военно-технического оборудования».

Было сообщено, что декрет предусматривает меры по «обеспечению поддержки и помощи украинскому народу путем передачи военных средств, материалов и оборудования органам государственной власти Украины». В частности, «для организации и проведения наиболее срочных мероприятий» Киеву было дополнительно выделено 10 миллионов евро. Более того, итальянские власти решили объявить в своей стране чрезвычайное положение до конца 2022 года, чтобы облегчить «оказание помощи и содействия украинским беженцам». Отношение Великобритании к спецоперации РФ на Украине: разорить чужой «задний двор» © REUTERS, Henry Nicholls

Номенклатура поставок предназначенного Киеву «оборудования» точно неизвестна. Однако СМИ сообщают об итальянских 120-мм миномётах и минам к ним, немецких пулемётах MG в нормальном и крупном калибрах, немецких противотанковых гранатометах Panzerfaust 3 с боеприпасами, и противотанковых ракетных комплексах MILAN франко-германского производства. Кроме того, в Риме «просчитывают возможность» поставок на Украину американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

6 марта Марио Драги поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразил ему поддержку и солидарность, а также подтвердил, что «Рим поддерживает принадлежность Украины европейской семье». Искренность этого заявления можно будет проверить уже 10-11 марта, когда саммит ЕС будет голосовать по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, а вот поставки вооружений киевским властям уже идут. Стоит отметить, что, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, проведённому в январе 2022 года, только 41% граждан Италии выступал за военную поддержку Украины в случае её вооружённого конфликта с Россией, а 43% были против этого.

Кроме отправки оружия, как отмечалось выше, Италия готова принимать беженцев с территории Украины. 3 марта министр внутренних дел республики Лусиана Ламоргезе заявила, что страна «привыкла справляться с разными ситуациями, включая чрезвычайные, с помощью своей сети префектур, сообщества ассоциаций добровольцев и местных советов».

Кроме того, с 2001 года в Италии действует директива, принятая после войны в Косово, которая предусматривает немедленное предоставление временной защиты в случае массового притока перемещенных граждан третьих стран, которые не могут вернуться. Таким людям будет предоставлен вид на жительство, доступ к системе образования и здравоохранения, а также к рынку труда. Как Германия руками украинцев будет убивать русских © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«В Италии ожидают прибытия примерно 800-900 тысяч украинских беженцев», — заявил в начале марта представитель Итало-украинской культурной ассоциации Фабио Преведелло. По его словам, в настоящий момент в Италии проживает около 250 тысяч выходцев с Украины, и разумно предположить, что многие беженцы будут искать приюта у своих родственников, осевших в Италии. Если исходить из того, что в каждой украинской семье в среднем по 2-3 ребенка, то получится те самые 800-900 тысяч вновь прибывших, пояснил он свою оценку.

Пока что реальность подтверждает прогнозы синьора Преведелло. Согласно первому отчёту МВД Италии по этому поводу, с конца февраля до 5 марта в страну въехали 11 323 гражданина Украины (5620 женщин, 1198 мужчин и 4505 несовершеннолетних). В основном приехавшие направляются в Рим, Милан, Болонью или Неаполь, где у них есть родственники или знакомые, отметили в министерстве.

При этом на границе Украины со странами ЕС, откуда и начинается путь беженцев в Италию, никто из представителей итальянских властей пока так и не появился. Единственный политик из Италии, который побывал на польско-украинской границе — это бывший вице-премьер и глава МВД, а ныне оппозиционер Маттео Сальвини, лидер консервативной партии «Лига». 8 марта он приехал в Перемышль вместе с делегацией гуманитарной организации L'associazione Ripartiamo, которая планирует создать в этом городе пункт приёма беженцев для их дальнейшей отправки в Италию.

Примечательно, что Сальвини прямо на железнодорожном вокзале Перемышля стал жертвой провокации, которую устроил мэр города Войцех Бакун. Этот политик является выдвиженцем польской правопопулистской партии «Кукиз-15», которая, в частности, инициировала в Польше «антибандеровский закон». Да и сам Бакун до недавнего времени публично выступал против украинских националистов. Но в последние дни он стал любить украинцев даже больше, чем польские левые, и демонстрирует это при каждом удобном случае.

Оказавшись рядом с Сальвини перед микрофонами и телекамерами, Бакун вынул из кармана футболку с изображением Владимира Путина, похожую на ту, в какой итальянский политик фотографировался на Красной площади в Москве. Бакун предложил Сальвини надеть эту футболку и в ней же отправиться к украинским беженцам.

Гость от предложения вежливо отказался, отметив, что он приехал с помощью для беженцев и надеется, что это сделают и другие итальянские политики. На требования осудить лично Владимира Путина, прозвучавшие из толпы, Сальвини ответил: «Конечно, мы осуждаем войну, любой осуждает войну и агрессию, кроме некоторых итальянцев, которые здесь призывают к войне». Очевидно, что он имел в виду итальянских наёмников, которые по приглашению киевских властей пробираются в зоны боевых действий.