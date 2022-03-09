Президент Украины Владимир Зеленский предостерёг украинских политиков от сепаратных переговоров с Россией. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины пытается втянуть Молдавию и Румынию в происходящее на Украине. В Донбасс прибыли российские врачи

Во время очередного видеообращения, обнародованного в 13:19 по Москве, президент Украины Владимир Зеленский предостерёг украинских политиков от проведения сепаратных переговоров с Россией.

«Мы получаем много сигналов, что кто-то на Украине решил, что может уже не бороться вместе со всеми и пробует уже как-то отдельно [договориться] о чём-то своём личном, о какой-то собственной выгоде. Мы получаем сигналы, что какие-то политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые другие снова работают на раскол — вопреки единству», — заявил Зеленский.

Он предупредил таких политиков.

«Я хочу сказать одно и только один раз: вижу, что вы делаете. Если я услышу ещё один сигнал, ответ будет быстрым, как и надлежит в военное время. Слава богу, наши люди во всём и во всех уже разобрались», — предупредил Зеленский. Панцерфаусты на Украине, паника в Минобороны Великобритании, новый котёл. Хроника событий на Украине на 13:00 9 марта © CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau

Он не назвал фамилии этих политиков. Тем не менее можно предположить, что речь идёт о Петре Порошенко — лидере «Европейской солидарности». Тот в последнее время развил бурную PR-деятельность и регулярно публикует у себя в соцсетях видео с блокпостов, а также рассказы о том, как он держит связь с европейскими политиками, призывая их помочь Украине.

Но 8 марта украинские СМИ обнародовали видео, на котором от назойливого Порошенко отмахивались дежурящие на блокпосте военные. А проходившие мимо мирные украинцы и вовсе отказались приветствовать пятого президента Украины.

Что касается «Оппозиционной платформы — За жизнь», то 8 марта контроль над этой политсилой перехватила лояльная украинской власти группировка Бойко — Лёвочкина. И судя по заявлениям Юрия Бойко, теперь ОПЗЖ не представляет никакую угрозу для руководства страны. Партия пока решила сосредоточиться на вопросах гуманитарной помощи.

Тем временем некоторые украинские чиновники спешат заверить власти в своей лояльности.

«У меня семья в Москве, и я спросил их, что они думают о том, что происходит на Украине. Они сказали, что поддерживают Путина… я сказал им, что больше не хочу с ними разговаривать… Как мы можем быть родственниками после этого», — заявил в интервью американскому изданию Politico замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

Впрочем, если верить советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку, опасаться стоит не только тем, о ком говорил Зеленский, но и ему самому.

Покушения на Зеленского, провоцирую Румынию, Ришелье в мешках

В среду, 9 марта, Подоляк рассказал о более чем десяти покушениях на Зеленского. Документы о подготовке войны, завещание для американцев. Хроника событий на Украине на 11:00 9 марта © REUTERS, Antonio Bronic

«Наши иностранные партнёры говорят о двух-трёх попытках. Я считаю, что таких попыток было более десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал», — заявил Подоляк.

По его словам, у Украины «мощная сеть разведки и контрразведки».

«Они всё это отслеживают и все эти ДРГ ещё на подходах ликвидируются. Т. е. мы понимаем все планы и по ним отрабатывают наши контрразведки», — отметил Подоляк.

Тем временем Генеральный штаб ВСУ пытается втянуть в происходящее на Украине Румынию и Молдавию.

Так, в оперативной сводке утром 9 марта ГШ ВСУ заявил, что не исключается «возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной Приднестровско-Молдавской республики в количестве до 800 человек».

«Однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остаётся на низком уровне», — сообщил украинский Генштаб.

Такое заявление, считают некоторые, является попыткой втянуть в происходящее на Украине НАТО.

«Наш Генштаб всё пытается втянуть Приднестровье в конфликт (то обвинят в ракетных обстрелах, то авиаударах). Мы понимаем, что наш Генштаб таким образом пытается втянуть в украинский кейс Молдову/Румынию, а далее НАТО», — прокомментировал заявление Генштаба ВСУ популярный на Украине Τelegram-канал «Легитимный».

Тем временем в Кремле в очередной раз предупредили о втягивании в происходящее на Украине третьих государств.

«Уже было разъяснение от Министерства обороны о возможности использования [Украиной] каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать планы Польши о предоставлении Украине самолётов МиГ-29. Коридоры, атака на Лавру, похищение Джангирова, признание Нуланд, оружие на ЗАЭС. Хроника событий на Украине на утро 9 марта © REUTERS, Gleb Garanich

Тем временем в Одессе местные коммунальщики уже обложили мешками с песком памятник дюку де Ришелье.

«Сотрудники департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, КП "Городские дороги»" и КП "Сервисный центр" обкладывают символ Одессы, памятник герцогу Ришелье, мешками с песком», — сообщил в 13:23 Одесский городской совет у себя в Telegram-канале.

Ранее в Одессе окружили укреплениями ещё одну визитную карточку города — местную оперу.

Тем временем в Донбасс прибывают российские врачи.

Из Москвы и не только

Как сообщил в 14:29 по Москве Telegram-канал «Донбасс решает», ряд российских врачей взяли отпуска и отправились в Донбасс. Канал разместил видео интервью с известным московским хирургом, депутатом Госдумы РФ Бадмой Башанкаевым.

«Когда началась спецоперация, услышали, что есть необходимость во врачах: прежде всего в хирургах, анастезиологах, травматологах. Созвонились с главным хирургом, созвонились с начмедами местными, которых мы знаем уже давно: мы с ними на конференциях встречались, доклады делали», — рассказал Башанкаев.

Он заявил, что в течение часа-двух были сделаны звонки врачам в России. Некоторых из них не отпустило начальство — они были в резерве.

В итоге мы собрали 14 человек, которые по воле сердца — волонтёры здесь все, никто не получает какие-то дополнительные зарплаты, все в свой отпуск — собрались и приехали. Они из разных регионов: отдельно Башкирия, отдельно Калмыкия, отдельно Москва, Подмосковье, Осетия…», — отметил Башанкаев.

Дорогу себе врачи оплатили сами. Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

«Мы с ребятами сели и каждый для себя собрал котомку с оборудованием, которое ему необходимо. Мы приехали <…> и нас срочно распределили по разным больницам. Ребята работают, помогают коллегам выполнять их работу рутинную и экстренную», — рассказал Башанкаев.

Как сообщил канал «Донбасс решает», «российские врачи живут прямо при больницах — не только в Донецке, но и в других городах и райцентрах ДНР, где больше всего не хватает квалифицированных специалистов».

Без работы они не останутся: украинские формирования продолжают ожесточённые обстрелы ДНР и ЛНР. В Донбассе, как и на Украине, остаётся напряжённая обстановка.