Решение президента США Джо Байдена об эмбарго на нефть и газ из РФ приведёт к взлёту цен на бензин и товары повседневного спроса. Это уже вызвало возмущение американцев, и на следующих выборах демократы, вполне вероятно, утратят большинство в Конгрессе

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России, отведя на реализацию действующих контрактов 45 дней.

«Запрещена к ввозу в Соединённые Штаты следующая продукция, произведённая в Российской Федерации: сырая нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольная продукция. [Кроме того, запрещены] новые инвестиции в энергетический сектор Российской Федерации лицом из США, где бы оно ни находилось», — говорится в документе. Украина не смогла отказаться ни от российского газа, ни от ядерного топлива. Теперь от Украины отказались в США © AP, Keith Srakocic

Как утверждает Белый дом, этот шаг лишит Россию доходов в размере $1 млрд, которые она получала ежегодно за счёт американских водителей и потребителей — в 2021 году США импортировали почти 700 тысяч баррелей нефти и переработанных нефтепродуктов из России в день.

На самом же деле пострадают сами США, что Байден прекрасно осознаёт. Он уже предупредил сограждан о предстоящем подорожании бензина, а Белый дом не забыл при этом переложить всю ответственность на Россию, хотя триггером послужили санкции, введённые Вашингтоном, а не самой Москвой.

Уже 8 марта ценники на заправках достигли исторического максимума — $4,17 за галлон бензина (3,785 литра). С начала спецоперации РФ на Украине, то есть почти за 2 недели, стоимость выросла на 75 центов за галлон. Такой поворот событий привёл американцев в ярость. Зрители телеканала CNN написали в комментариях в соцсетях написали, что вслед за бензином подорожают остальные товары, в результате чего тысячи людей станут безработными; страна на полной скорости движется к экономической депрессии; власти борются с экономикой России, но у них нет плана по поддержке американской экономики, и рано или поздно люди разозлятся.

Как объяснил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, хотя доля российских поставок на американском рынке мала (около 8% от общего объёма импорта сырой нефти и нефтепродуктов), они выполняли важную роль в снабжении внутреннего рынка США нефтепродуктами. Российские поставки частично заместили там венесуэльские поставки (российскую Urals в разных пропорциях смешивают с битумом, мазутом и дизелем и получается аналог тяжёлой венесуэльской нефти), от которых Вашингтон отказался ранее, также по политическим причинам, то есть это всё равно создание проблем себе самим, отметил эксперт.

Посольство РФ в США подчёркивает, что отказ от российских ресурсов приведёт к росту цен на бензин, электроэнергию, отопление в Америке. И, более того, к значительным колебаниям и на глобальном энергорынке. Энергетическое самоубийство. Канцлер Германии ударил по Европе — резко дорожают нефть и газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Всплеск цен будет непредсказуемым — более $300 за баррель, если не больше. При этом заместить объём российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год», — предупредил вице-премьер РФ Александр Новак, более 10 лет занимавший пост министра энергетики РФ.

Опасения по поводу перебоев поставок нефти из-за антироссийских санкций уже подняли котировки нефти до максимального с 2008 года уровня: утром 9 марта мировые цены на нефть выросли на 2%, за баррель марки Brent просили до $130,62.

Издание The Hill, ссылаясь на отчёт американского банка JPMorgan, пишет, что хотя бы частично урегулированию ситуации могли бы содействовать страны — члены ОПЕК, нарастив добычу и экспорт нефти в США.

«Насколько я понимаю, команда Байдена уже названивает в Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны, но имеющиеся у американцев дипломатические рычаги воздействия на эти страны ограничены и они проявляют очень мало желания поддаваться нажиму Байдена и США», — сказал в комментарии директор Института государственной политики Payne Institute в штате Колорадо Морган Базилиан.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Байден рассчитывал обсудить вопрос наращивания нефтедобычи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и шейхом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом лично, но они отклонили запросы Белого дома на телефонные переговоры. К слову, оба лидера ближневосточных стран несколькими днями ранее разговаривали с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отношения администрации Байдена с Эр-Риядом охладились из-за реакции демократов на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, работавшего в американской газете Washington Post и проживавшего в Соединённых Штатах, которого убили в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. А недавно наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман недавно заявил, что его не волнует мнение хозяина Белого дома о нём.

«США, наверное, смогут как-то пережить прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка повлечёт за собой огромные финансовые потери», — констатирует The Hill.

При этом Вашингтон всячески старается минимизировать для себя последствия собственных санкций. Источник информационного агентства Reuters сообщил, что ограничительные меры не будут распространяться на российский уран — примерно половина от объёма, необходимого для функционирования американских атомных станций, поступает в США из России, Казахстана и Узбекистана. Европа без туркменского газа: США уже 25 лет не могут обойти Россию © AP,

«Американская сторона понимает, что будет, если поставки прекратятся. Из-за того, что целый ряд АЭС в США работает, едва покрывая убытки, а то и убыточны, отказ от поставок обогащённого урана из России и, как следствие, повышение цен на ядерное топливо будет соломинкой, ломающей спину верблюду», — заявил в комментарии РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, введением запрета на энергоресурсы США подталкивают Европу к отказу от российских нефти и газа, но тяжесть подобного решения для ЕС несравнимо выше: Россия — крупнейший экспортёр газа и нефти в страны союза, на её долю приходится 45% и 27% соответственно.

«Очевидно, сейчас, продвигая санкции против российских энергоносителей, Вашингтон стремится занять европейский рынок. Доля поставок американских нефти и газа в Европу составляет 8% и 6%. Рост цен на энергоносители — также часть этого плана. За все издержки в будущем заплатят страны ЕС, которые будут вынуждены покупать ископаемое топливо из США по значительно более высокой цене. Всё это ляжет на плечи европейских компаний и граждан», — написал Володин в Telegram-канале.

Рядовые европейцы уже начинают ощущать последствия политических решений Запада: заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя план по отказу от российских энергоресурсов, призвал население стран — членов ЕС понизить температуру отопления в домах, «чтобы сделать Евросоюз более энергоустойчивым перед лицом России».

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сказал, что нынешний энергетический кризис без преувеличения сопоставим по интенсивности и жёсткости с нефтяным кризисом 1973 года. А вот как охарактеризовала возможный отказ ЕС от российских энергоресурсов кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен: «Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России — плохой способ. В этом случае наша экономика рискует умереть первой, и похоже, что мы к этому сегодня стремимся».

Прежде чем вводить какие-либо ограничения на импорт нефти и газа из РФ, европейцам нужно очень хорошо всё взвесить, ведь, как предупредил Новак, РФ имеет полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток — 1», который сегодня загружен на 100%. На сегодняшний день российское топливо европейским потребителям поставляется, кроме этого маршрута, также по газопроводам «Ямал — Европа», «Турецкий поток», «Голубой поток» и транзитом через Украину. Французы в шоке: каждый день осознают все новые последствия антироссийских санкций © REUTERS, Ludovic Marin

Европейцы подумали, и решение огласил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телеканалу Аl Jazeera: «Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе».

В свою очередь Белый дом заявляет, что европейцы имеют полное право поступать так как хотят по этому вопросу, и Вашингтон нисколько не тревожится.

«Мы не ждали от них и не просили их предпринять те же шаги, о которых мы объявили сегодня утром. У них другие возможности и другие мощности, нежели у нас», — заявила Джен Псаки.

Впрочем, даже если европейцы и передумают, например под давлением американцев, Россия к такому сценарию тоже готова. Она понимает, куда перенаправить поставки, заверил Новак.

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев уверен, что на российских производителях запрет США на импорт сжиженного природного газа не отразится, а другие страны вряд ли введут санкции против в частности проектов «Ямала СПГ» и «Сахалин-2» из-за дефицита на мировом рынке. Если по нефти ещё есть свободные мощности, то нарастить производство СПГ очень сложно, добавил эксперт.

Рынок сбыта для российских объёмов найдётся, хотя будут и потери: придётся перестраивать логистические и коммерческие цепочки, это потребует затрат, вероятно, что-то будет продаваться с дисконтом за риск, но с учётом галопирующего роста цен, поступления от экспорта в ближайшее время могут даже увеличиться, считает Гривач.

А тем временем решение Байдена, не достигшее свой цели навредить России, уже создало внутриполитические проблемы в Соединённых Штатах. После подписания американским президентом указа о запрете на импорт российской нефти председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что в тот же день в нижней палате Конгресса состоится голосование по этому вопросу. Инициатива должна наделить Байдена полномочиями увеличивать торговые пошлины на продукцию из РФ и Белоруссии, а восстановить торговые отношения с ними сможет при определённых условиях, в свою очередь, представитель США на торговых переговорах должен стремиться к тому, чтобы добиться замораживания участия России во Всемирной торговой организации и приостановки вступления в неё Белоруссии.

Однако голосование пришлось отложить до 9 марта из-за возражений со стороны республиканцев, сообщило издание Politico, и направить текст законопроекта на доработку. Претензия оппозиции заключается в отсутствии пункта о разрыве торговых отношений США с Россией и Белоруссией, Белый дом заявил о необходимости обсудить последствия такого шага с союзниками. Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер © РИА Новости, Илья Питалев

А дальше — больше. По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, по сравнению с РФ стоимость горючего на американском внутреннем рынке напрямую зависит от нефтяных котировок, что впоследствии может заметно ударить по кошелькам американцев и пошатнуть позиции действующей администрации.

«Это очень большой удар для демократов. Республиканцы сейчас воспользуются ситуацией и будут активно критиковать Байдена вместе с его администрацией, поскольку при Трампе такого не было. Предыдущий президент не допускал таких ценовых скачков и поддерживал промышленность, поэтому шансы на то, что демократы удержат большинство в парламенте, снижаются», — добавил он.