Польша по команде НАТО нарушает статус невоюющей стороны, перебрасывая киевским властям огромное количество вооружения и техники. Об этом в интервью для издания Украина.ру рассказал польский политический аналитик и публицист Конрад Рэнкас

По словам эксперта, в условиях однобокой и лживой военной пропаганды в польских СМИ поляки просто не осознают масштабов участия их страны в конфликте на Украине. По мнению Рэнкаса, одновременно с запугиванием «злой Россией», правительство в Варшаве посылает вводящие в заблуждение сигналы о том, что оно не будет заходить слишком далеко и не будет втягивать Польшу в конфликт на Украине. Конрад Рэнкас: Поляки просто не осознают масштабов участия нашей страны в конфликте на Украине © vk.com, Конрад Ренкас

Между тем, Польша уже вовлечена в процесс затягивания боевых действий на территории Украины, перебрасывает киевским властям огромное количество вооружения и техники. Словом, серьёзно нарушает статус невоюющей стороны.

«К сожалению, большинство поляков не понимают, что Варшава ныне фактически повторяет все провокационные, агрессивные и безответственные действия Киева, приведшее к нынешней трагедии. С другой стороны, большинство поляков, вопреки, — а может быть, именно благодаря спонтанному сочувствию украинским иммигрантам хотят оставаться в стороне от самого конфликта, и ни при каких обстоятельствах не желают в него ввязываться. Надеюсь, что это окажет отрезвляющее воздействие и на польские власти, — которым, к сожалению, ничего не остается, кроме как строго следовать указаниям НАТО», — указал аналитик.

Без единого выстрела: эксперт рассказал, как Польша заберет Западную Украину © vk.com, Конрад Ренкас

«Нынешние польские власти находятся между молотом и наковальней. Ведь можно не сомневаться в том, что мы — очередная жертва западной провокации. Указания и приказы из Вашингтона и Лондона заставляют нас дразнить Россию, де-факто участвуя в конфликте на стороне киевской хунты. Но неужели в Варшаве не понимают, что если какое-то действие Польши Россия расценит как акт агрессии против себя, то НАТО может посчитать себя свободным от обязательств, очень нечётко описанных статьями 4 и 5 Североатлантического договора? Неужели урок Украины нас ничему не научил?» — задается вопросом эксперт.

Аналитик также выразил надежду, что этого все-таки не произойдет, хотя беспощадная военная цензура в Польше и почти на всем Западе, как выразился он, очень затрудняет раскрытие грязной игры военных провокаторов.

НАТО заставляет Польшу дразнить Россию - Рэнкас © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Ситуация в приграничных воеводствах Польши драматична, а неэффективность государственной власти, возложившей всю заботу об иммигрантах на плечи волонтёров, неправительственных организаций и органов местного самоуправления, производит впечатление намеренного саботажа. Моя старшая дочь Наташа почти с самого начала находится на польско-украинской границе, перевозит приезжих и гуманитарные грузы. Я лично не мог не сделать взнос в фонд помощи, организованный Красным Крестом, — но ведь это не нормальные методы решения проблемы!» — считает Рэнкас.

При этом эксперт указал, что стремление к миграции самих украинцев его не удивляет. По его мнению, решение о снятии всех ограничений на пересечение границы, предоставление льгот (доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, бесплатный общественный транспорт, включение в польскую систему социальной помощи) являются серьезными стимулами для приезда украинцев в Польшу.

«Не скрою, нечто подобное я уже наблюдал, работая в качестве репортёра на войне в Косово. В то время агрессивная сторона, то есть албанцы, благодаря решению США и ЕС были априори признаны «жертвами». В связи с этим на Европу обрушилась огромная иммиграционная волна, которая создала фундамент для косовской мафии, — одной из самых опасных криминальных организаций, действующих и по сей день», — заключил аналитик.