О войне говорили, войну ждали, войны боялись, а война шла уже восемь лет. Военное бедствие волной ударив по восточной границе Украины, покатилась обратно на запад, сметая все на своём пути. Огромное, страшное горе

Когда с 2014 года мы говорили и писали о зверином лике украинского фашизма, мало кто нам верил. Говорили, мол, это публицистическое преувеличение, неонацисты в Раде не представлены, а по тамошнему телевидению можно ругать любого президента. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Увы, жизнь подтвердила именно нашу правоту, а вчерашние «адекватники» (то есть люди, пытавшиеся казаться «объективными») оказались в одном псевдопатриотическом строю с «Азовом», С14*, «Фрайкором», «Правым сектором»* и прочими ультраправыми группировками, взахлёб восхищаются «защитниками»-неонацистами, проклинают освобождающих от них.

Видимо, по их мнению, российские армейцы должны были ходить против укрепрайонов и засевших в жилых домах «защитников Украины» в штыковую. А ещё лучше — вообще не появляться и спокойно ждать, когда майданный режим соорудит «грязную» ядерную бомбу или бактериологическое оружие для геополитических нужд своих западных хозяев.

Как и во время агонии нацистского Берлина, лютуют современные эсэсовцы, бьются остатки кадровой армии, психует фольксштурм (обыватели, на волне истерического ура-патриотизма оказавшиеся в одном строю с нациками). Сообщается о размещении украинской армией боевой техники в жилых кварталах (Харьков и Мариуполь), о зверствах и военных преступлениях (Донбасс), об издевательствах над нелояльным населением (обстрелы пытающихся выехать из зоны боевых действий в сторону России граждан Украины). А мэр Сум, некто Лысенко, вообще заявил, дословно, «кто попытается уйти в сторону России — расстреляем на месте».

Харьковская трагедия. Чужое преступление и коллективное наказание © REUTERS, Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout Лариса Шеслер сообщает, что избиениям и пыткам подвергся политический комментатор Юрий Дудкин: «Он резко высказался по поводу перекрасившихся каналов, которые начали славить Бандеру. А сегодня он, очевидно, избитый, выставил обращение против российской агрессии. Его вид на фотографии не вызывает сомнения — он говорит после жестокого избиения». Под очевидным давлением аналогичное заявление сделал обозреватель Дмитрий Джангиров.

Прошла информация о задержании на Украине обозревателя Владимира Мулыка, лидера «Союза левых сил» Василия Волги, комсомольцев Михаила и Александра Кононовичей. Кроме того, в Киеве украинские боевики схватили и жестоко пытали известного украинского спортсмена, бойца ММА Максима Рындовского, обвинённого ими в «сепаратизме», а видео издевательств выставили в интернет. Также опубликованы сцены измывательств над оппозиционными парламентариями Нестором Шуфричем и Юрием Бойко, а неонацист Никита Жуйко в своём видеообращении призвал грабить церкви УПЦ.

Прямо в центре Киева был застрелен участник украинской делегации на переговорах в Гомеле Денис Киреев. Иные «бдительные» граждане убили, приняв его за чеченца, гражданина Израиля Романа Бродского, житель Ровно с балкона застрелил двух человек, которые показались ему «подозрительными», в Нововолынске умер избитый мужчина, которого привязали к столбу из-за мародерства. А экс-командир полка «Азов» и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин публично радуется убийству мэра города Кременная: «Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, он был расстрелян неизвестными патриотами как предатель, по законам военного времени».

Цитата из майданного паблика «Украинский наступ»: «Относительно существования путинских холуев в Украине — они не дождутся своих "освободителей". У патриотов твердая рука, которая не предаст тогда, когда надо. Поставим русню, которая так любит Путина, перед зданиями СБУ, госадминистраций, прокуратуры и посмотрим, что сделают путинские вояки. Каждый метр будет окрашен москальской кровью. Вата в Одессе уже пылала, так пусть послужит отныне на благо Украины…» (глумливое напоминание о трагедии Одессы 2 мая 2014 года).

Отложенная война. Пробуждение и укрощение ненависти на Украине © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

При этом украинский режим лицемерно апеллирует к общей памяти о Великой Отечественной войне, по-советски называет украинские заблокированные города «городами-героями», и делает все, чтобы оттянуть свой закономерный крах.

Крах режима, который тысячами истреблял собственных сограждан на Донбассе, запрещал образование на русском языке и квотировал его использование в общественной жизни (в стране, где как минимум 35% населения считают русский язык родным); в стране, где беснуется политическая цензура, заблокированы сотни СМИ, преследуют тысячи инакомыслящих; государства, которое отказало русским в политическом праве считаться коренным народом, на земле которую они осваивали и отстраивали веками…

Реальные страдания невинных людей не должны скрывать от нас суть режима, с которым сегодня воюет Россия, и режим этот звериный. А если некий обыватель настолько слеп, что готов стать на его защиту (именно режима, а не Украины) он лишь затягивает агонию Евромайдана и способствует разрушению собственной страны. Свора майданщиков держит за горло не отдельных граждан, но всю украинскую государственность, и рискует ее окончательно задушить.

* Организации запрещены в РФ.