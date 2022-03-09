Один из самых главных вопросов продолжающейся на Украине российской военной спецоперации, который актуален и до ее начала, и во время проведения, и особенно после завершения, звучит просто: кому достанется демилитаризированная Украина, в которой еще надо будет проводить денацификацию?

И сразу обнаружилась разница в ответах, которые дают на этот вопрос Россия и коллективный Запад во главе с США.

Президент России Владимир Путин сразу сказал, что Россия не собирается оккупировать Украину или делать с нею что-либо еще — вводить военные администрации, дробить на части и сепарировать их на более и менее «пророссийские» и т. д. Россия хочет вернуть Украину украинцам и получить взамен на ее территории если и не дружественную, то, по крайней мере, нейтральную внеблоковую страну, с территории которой не будет исходит угроза российским национальным интересам и безопасности. Поэтому Путин уже на второй день спецоперации, 25 февраля 2022 года, сказал украинцам: «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам будет проще с вами договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Неонацистов из различных добробатов и частей, инкорпорированных в ВСУ или Нацгвардию Украины, Путин выделил особо и обоснованно, потому что они, по его словам, внедрены в состав регулярных украинских частей и «не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют роль загрядотрядов».

Замгоссекретаря США же Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе Соединенных Штатов 8 марта 2022 года о главной цели действий своей страны в Украине, объявленной «стратегическим партнером» и «форпостом демократии на востоке Европе», сказала просто и откровенно: «С точки зрения США, конечной целью является стратегическое поражение президента Путина».

То есть Нуланд подтвердила то, о чем все уже давно догадались и без ее откровений: Украина США нужна лишь в качестве инструмента борьбы с Россией, и американцы будут сражаться за свои интересы не своими силами и солдатами, а до последнего украинца. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что США не пошлют свои войска на помощь ВСУ и даже не будут вводить бесполетную зону над Украиной. Ибо это может привести к войне с Россией, а это страшно.

И нынешний режим президента Владимира Зеленского нужен США лишь в качестве покорного и безропотного исполнителя приказов и хотелок «заокеанского друга». А «сломается» этот «мальчик Зе», то принесут другого. Такого же. Не зря же в США уже сказали, что в случае гибели Владимира Зеленского его место займет спикер парламента Руслан Стефанчук.

И что же на Украине? ВСУ продолжают ожесточенное сопротивление, которое слабеет с каждым днем и будет слабеть, ибо, согласно главному закону войны, сила солому ломит. Территориальная оборона имитирует бурную деятельность, отрабатывая полученное оружие, и потихоньку либо сама мародерит, либо защищается от других мародеров, неизбежно превращая страну в союз этиках Малиновок, в каждой из которых свадьбу будет играть свой «пан отаман Грициан Таврический». Ну а неонацисты, неофашисты и прочие радикалы-патриоты, сбитые в заградотряды, действительно превратили и войска, и население в живой щит и надеются с его помощью проскочить в светлое будущее. На пике нацистского террора в Украине. Что делать антифашистам и нацистам © realtribune.ru

В такой ситуации Зеленский имитирует бурный патриотизм и готовность драться до конца и обвиняет западных партнеров в предательстве и гибели украинцев, но при этом заученно требует помощи — оружия, денег и санкций для России. И будущее его от этого не становится ясным: что-либо гарантировать определенное ему старается только Россия. Кремль однозначно говорит, что прекратит военную операцию, если украинский режим выполнит все его требования — признает Крым российским, ЛДНР независимыми, а из Конституции уберет запись о вступлении в НАТО.

Зеленский понимает, что за выполнение любого из этих требований его растерзают свои же, поэтому глава Чечни Рамзан Кадыров милостиво предлагает ему бежать в Россию, а не в Великобританию, потому что, по его словам, Зеленский хоть и «обманулся и обманул сам свой народ, ввел его в состояние войны», но Россия ради прекращения кровопролития готова его простить. «Твое спасение и спасение украинского народа наступит только при твоей встрече и договоренности с Владимиром Путиным», — записал Кадыров в своем телеграм-канале.

И все хорошо, но для Украины по-прежнему нерешенным остается вопрос: а кто, условно говоря, останется в лавке? Первой свои претензии на власть объявила «Оппозиционная платформа — За жизнь» («ОПЗЖ»). Когда Путин призывал украинских военных брать власть в свои руки, «ОПЗЖ» параллельно еще 25 февраля сего года первой в специальном партобращении призвала и потребовала от Зеленского инициировать переговоры о прекращении огня с привлечением международных посредников. «Ситуация требует от президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве», — было сказано в обращении «ОПЗЖ». Бойко или ВСУ? Белорусский эксперт о том, у кого Россия примет капитуляцию Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

И вы не поверите, но на Украине даже не возник вопрос, а чего больше хочет «ОПЗЖ» — мира в воюющей стране или власти в ней? Все прекрасно понимают, что «ОПЗЖ» под видом борьбы за мир хочет перехватить власть, представ и перед Россией, и в глазах США как сила, способная сменить режим Зеленского, который практически однозначно потерпит военное поражение. Вот «ОПЗЖ» и суетится, вскрываясь, как просроченные консервы: помните, как в фильме «Крестный отец» главный дон Корлеоне учит своего преемника, сына Майкла: «Кто первый после моей смерти предложит тебе переговоры, тот и предатель».

И все бы ничего, если бы не некоторые политические особенности «ОПЗЖ». Во-первых, эта партия возникла из обломков Партии регионов, которая фактически предала своего вождя — свергнутого президента Виктора Януковича. И вот эти обломки переформатировались, переобулись на лету, перестегнули шлемы в воздухе и явились миру и украинскому избирателю в виде оппозиции. И хотя «ОПЗЖ» даже не думала становиться настоящей оппозицией, выступающей за кардинальную смену курса развития Украины, это сработало. На парламентских выборах 2019 года на фоне тотальных провалов бенефициаров госпереворота-2014 «ОПЗЖ» заняла второе место в гонке. За счет голосов юго-востока страны, которые захотели иметь во власти хоть какое-то представительство.

Во-вторых, в «ОПЗЖ» изначально были как минимум две группы и ориентирующиеся на разных политиков и олигархов, и различающиеся своим отношениям к постмайданным властям. Группа Юрия Бойко и Сергея Левочкина ориентировалась на находящегося в Вене олигарха Дмитрия Фирташа и всегда старалась подмахнуть режимам сначала Петра Порошенко, а в последнее время — Зеленскому. И дело даже не в том, что тот же Левочкин в 2014 году, будучи главой Администрации президента, предал Януковича и фактически организовал «евромайдан», который и стал предтечей госпереворота. И поверить в оппозиционность Левочкина — это все равно, что поверить в пользу онкологии. Предавший раз, предаст… ну, и дальше по тексту.

И группы Бойко — Левочкина всегда предавала своих избирателей, потому что свою оппозиционность всегда меняла на гарантии сохранности своего бизнеса. Сейчас именно депутаты группы Левочкина — Бойко в Верховной Раде — Антонина Славицкая и Григорий Мамка — проголосовали за введение санкций против депутатов Госдумы России, которые признали независимость ЛДНР. И ни партия, ни фракция «ОПЗЖ» в парламенте не оценили этот поступок по достоинству.

И слава богу, что в России прекрасно знают цену группе Бойко — Левочкина: в августе 2021 года Москва наложила санкции на Сергея Левочкина и его сестру Юлию Левочкину.

В-третьих, все усилия группы Бойко — Левочкина, кроме желания стать самой нужной оппозицией режиму Зеленского, были направлены на нейтрализацию влияния другой группы в «ОПЗЖ» под руководством Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича, которые занимают более непримиримую позицию в отношении и самого Зеленского, и всего курса развития страны. Эта группа однозначно выступает за нормализацию отношений с Россией, исходя из прагматичных интересов страны. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

И сейчас, когда режим Зеленского фактически зачистил Медведчука и его сторонников на политическом поле Украины, посадив под домашний арест под надуманным предлогом, группа Бойко — Левочкина фактически устроила внутрипартийный эрзац-переворотец. Буквально 8 марта 2022 года на заседании политсовета «ОПЗЖ» (в режиме видеоконференции) принято решение в условиях военного положения временно возложить исполнение обязанностей председателя политсовета партии на Бойко. И снять эту должность с Медведчука, который скрылся в неизвестном направлении от расправы со стороны неонацистов.

Нардеп из «ОПЗЖ» Илья Кива и до этого предупреждал: целью работы Бойко, которого он назвал «английским шпионом», было уничтожение «ОПЗЖ» и Виктора Медведчука. «Бойко — это предатель, который в очередной раз хочет выйти сухим из воды и усидеть на двух стульях. Его задача сегодня сохранить свои газовые вышки в Украине и продолжить дальше жаловаться и сетовать на высокую цену на газ, для населения. Помните, пчелы против меда», — писал Кива.

И очень похоже на то, ибо Бойко ответил «достойно», в стиле «на воре шапка горит»: инициировал исключение Кивы из «ОПЗЖ» за то, что тот якобы мешал партии проводить мирные инициативы и помогать власти налаживать мирные переговоры с Россией. «Мы приняли решение: провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключаться из «ОПЗЖ». Поэтому Илья Кива исключен из фракции и из партии», — доложился общественности Бойко.

Вот такая на Украине оппозиция. Патентованные оппозиционеры вибрируют и соглашаются с властью, пытаясь ее вытолкать из кресел, потому что просто хотят первыми добежать до с освободившейся кормушки. Где скрывается Медведчук, пока неизвестно, равно как неизвестны и его шаги по смене режима. На Украину потянулись в обозе российских войск и другие соискатели украинской власти. Зазвучали призывы вернуть статус-кво 21 февраля 2014 года: то есть возвратить к власти Януковича, который назначит новые выборы парламента и президента для их легитимации, но сам, как и было решено 8 лет назад, в электоральных гонках участия принимать не будет.

Однако со стороны все это напоминает попытки делить шкуру медведч, не то что не убитого пока, но даже еще не рожденного и не выпущенного на украинские политические «пампасы». Следовательно, кто может хотя бы потенциально перехватить власть у камарильи Зеленского, тоже совершенно неясно.

Пошел четырнадцатый день спецоперации, и можно только уповать на китайца Мао Цзэдуна, который утверждал, что винтовка рождает власть. Но вот незадача: как видим, на Украине еще винтовка однозначно активирует и предателей, которые надеются, что война все спишет. Но, во-первых, на Украине не война, а спецоперация. Во-вторых, есть надежда, что в России знают, что надо списывать, а что предъявлять.