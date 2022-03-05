Народный депутат Украины Александр Дубинский сообщил о ликвидации СБУ одного из членов украинской делегации на переговорах в Белоруссии — Дениса Киреева. Эвакуация в Мариуполе и Волновахе сорвана. Украина на грани гуманитарной катастрофы, сообщили в Минобороны РФ

О ликвидации Киреева Дубинский сообщил у себя в Telegram-канале. Также об этом сообщило украинское издание «Обозреватель».

«При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене», — написал Дубинский.

По его словам, Киреев — человек братьев Сергея и Андрея Клюевых - влиятельных украинских политиков времён Виктора Януковича. Детоубийцы из «Азова», где укрылись украинские военные в Буче. Хроника событий на Украине на 13:00 5 марта © REUTERS, Antonio Bronic

«В период с 2006 по 2008 гг. Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене», — рассказал Дубинский.

Он также отметил, что, по его словам, в промежутке между 2006 и 2012 годами Киреев был членом наблюдательного совета «Укрэксимбанка». С 2010 по 2014 годы Киреев также был первым заместителем председателя правления «Ощадбанка» «по квоте Клюевых». Также Киреев занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

«Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами — очень хочется выяснить у Офиса президента?» — спросил Дубинский.

Пока на официальном уровне информацию не подтвердили. Однако позже украинское издание «Страна» написало, что и по его информации Киреев убит, не уточнив, кто это сделал.

«Источники "Страны" в силовых структурах подтверждают убийство в Киеве члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. По их данным, убийство произошло около Печерского суда», — указывалось в сообщении.

Издание опубликовало фото убитого переговорщика. Кто именно и при каких обстоятельствах убил Киреева издание не уточняет.

Медиаэксперт Анатолий Шарий также заявил о смерти Киреева.

«Переговорщика на первой Гомельской встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печерского суда», — отметил он.

Тем временем обстановка в украинских городах ухудшается.

Проблемы в Харькове

Сухопутные войска Вооружённых сил Украины заявили о своём наступлении под Харьковом.

«Под Харьковом подразделения Вооружённых сил перешли в контрнаступление», — сообщило командование войск в Facebook, не приведя при этом конкретных направлений якобы ведущегося контрнаступления.

При этом в самом Харькове обстановка близка к катастрофе.

«Сложная ситуация с обстрелами. Достается северо-восточным окраинам города — район Салтовки. Националисты и ВСУшники сваливают все на "российских оккупантов". Однако более-менее независимые харьковские телеграм-каналы не говорят, но недвусмысленно намекают, что снаряды летят из других районов Харькова. Писать, что националисты и ВСУ держат тяжелое вооружение в жилых кварталах — смыла нет. Не знает об этом, только кто совсем не в теме», — процитировал российский журналист Александр Коц своего подписчика из города. Режим тишины, американские ЧВК в Киеве, трудный путь наёмников из Нигерии. Хроника событий на Украине на 11:00 5 марта © Facebook, ТМ Мілітарист

В городе не удалось организовать нормальную работу с эвакуацией населения, сообщил харьковчанин. Тем самым он подтвердил информацию Минобороны РФ, которое ранее рассказывало о бесплодных попытках договориться с харьковскими чиновниками о гуманитарных коридорах.

Также харьковчанин сообщил об угонах авто и «других формах изъятия личного транспорта под тероборону и нациков».

По его словам, остаются проблемы с организацией гуманитарной помощи населению.

«Глава областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что в город прибыло 20 фур продуктов питания и всего необходимого. Создается три логистических центра. Однако верить этой информации сложно, так как поговаривают, что Синегубов уже сам свалил. Плохо выглядит мэр Харькова. Такое ощущение, что он записывает свои обращения под дулом автомата», — отметил подписчик российского журналиста.

Косвенным подтверждением его последнего предположение являются видеообращения Игоря Терехова. Он их заканчивает их одинаковой фразой: «Мы держимся! Мы Харьков! Мы победим! Мы харьковчане!».

В Минобороны РФ 5 марта заявили: Украина не открывает гуманитарные коридоры в Харькове, а также в Сумах.

«На наши предложения открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах украинская сторона до настоящего времени отвечает отказом. Киевские радикалы вместо содействия выводу граждан из районов боевых действий всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места», — сообщил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Зеленский хамит НАТО, майданы в Херсоне, Донбассу готовят новый «Боинг». Хроника событий на Украине на утро 5 марта © REUTERS, Umit Bektas

По его словам, нацисты угрожают мирным жителям физической расправой, повсеместно введен комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминированы.

Критической остаётся обстановка и в других городах, находящимся под контролем Украины — Мариуполе и Волновахе.

Сорванная эвакуация

Около 13:40 по Донецку и по Москве Мариупольский горсовет объявил о переносе эвакуации из города.

«В целях безопасности эвакуация переносится. Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с российской федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей», — указывалось в сообщении горсовета.

Позже вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, ответственная за гуманитарные коридоры, о которых договаривались Украина и Россия в Белоруссии, сообщила о срыве эвакуации. И она, и Мариупольский горсовет обвинили в срыве эвакуации ВС РФ. Также Верещук объявила о срыве эвакуации из Волновахи.

Позже Минобороны РФ прокомментировала обвинения вице-премьер-министра Украины. Европа в заложниках и гуманитарная катастрофа. Итоги 4 марта на Украине © commons.wikimedia.org, Maxim Gavrilyuk

Согласно заявлению Минобороны РФ, на текущий момент из заявленных 200 тыс. беженцев из Мариуполя и 15 тыс. из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев.

«По результатам объективного контроля (3 беспилотника над Мариуполем, 2 над Волновахой) установлено, что гуманитарные колонны не формировались, а объявленный "режим тишины" активно использовался для перегруппировки украинских войск и национальных батальонов на оборонительных позициях», — цитировало РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Российские военные обратились к Верещук напрямую.

«Если киевский режим втянул вас в операцию по созданию более благоприятных условий обороняющимся нацистам, лично скажите об этом украинскому народу, который даст вашим действиям свою политическую оценку», — указывалось в обращении.

При этом, несмотря на тяжесть последствий срыва сегодняшней гуманитарной операции, ВС РФ готовы и дальше терпеливо и настойчиво работать с представителями Украины и международными организациями по немедленному разрешению кризисной гуманитарной ситуации.

Обстановка в Донбассе, а также на Украине остаётся крайне непростой. При этом Минобороны РФ сообщило, что на Украине в ближайшее время возможна гуманитарная катастрофа.

«Гуманитарная обстановка на Украине, к сожалению, стремительно ухудшается и продолжает принимать катастрофические масштабы», — сообщил генерал-полковник Мизинцев.

Тем временем в 14:54 по Москве РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента сообщила о нескольких взрывах в Мариуполе. Причина взрывов пока не названа.