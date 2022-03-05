В сообщениях СМИ о ходе спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины время от времени упоминаются «отряды территориальной обороны». В Киеве и в других городах власти просто раздавали оружие всем желающим гражданским лицам. Но понимают ли эти люди, что будет, если они применят это оружие против солдат и офицеров Российской армии?

Алексей Анпилогов: Зеленскому нужно выучить слова «военный трибунал» и «военные преступления» © Журналистская правда

Напомним, комбата́нт (от фр. Combatant — сражающийся) — лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта и имеющее в этом качестве особый юридический статус (см. Женевскую конвенцию). Помимо прочего, комбатанты должны соблюдать «законы и обычаи войны».

Юридическое определение сражающихся (комбатантов) было впервые сформулировано в 1907 году на 2-й Гаагской конференции в Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

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К некомбатантам (фр. non combattants — «не сражающиеся») относятся лица, входящие в состав ВС воюющей стороны, которые оказывают ей помощь в достижении военных успехов, но сами непосредственно не участвуют в военных действиях. Они тоже в правовом поле, причём главная черта правового статуса некомбатанта — неучастие в боевых действиях.

Для нынешней Украины это — не теория. Многие украинцы, обманутые мощной и профессионально поставленной националистической пропагандой (а эта пропагандистская машина беспрерывно работает уже восемь лет), готовы взять в руки оружие и сражаться с «оккупантами»…

Отметим, российская сторона не раз заявляла, что цели оккупировать Украину никто не ставит, никто не воюет с украинским народом, и удары наносятся исключительно по военным объектам. А фактическими задачами Вооруженных сил России являются демилитаризация, то есть предание Украине нейтрального статуса, и денацификация, то есть отказ и осуждение нацистской идеологии, которая буквально пропитала украинское общество насквозь. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Как отметил в интервью Украине.ру президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов, действительно, все удары ВС РФ в ходе спецоперации наносятся «максимально точечно… по военным объектам, по центрам управления».

Относительно ударов, нанесенных по объектам Службы безопасности Украины (СБУ), эксперт уточнил: «это тоже сейчас военный объект, потому что в Мелитополе мы видели зафиксированный штурм Службы безопасности, откуда просто стреляли из крупнокалиберного пулемета».

«Они взяли в руки оружие, они стали комбатантами. Это положение всех международных конвенций. Если человек воюет с оружием в руках, даже если он воюет по гражданке, то он считается комбатантом», — отметил Анпилогов.

Эксперт продолжил: «Это предостережение для всех членов территориальной обороны по многим городам, которые считают, что их будут воспринимать как гражданских лиц. Нет! Если человек, даже без формы, идет с автоматом, или, тем более, применяет это оружие в зоне военного конфликта, то он будет считаться законной военной целью. То есть, это не является военным преступлением, перестрелка с человеком, даже в гражданскую форму одетым, но который несет оружие». Алексей Анпилогов: Зеленскому нужно выучить слова «военный трибунал» и «военные преступления» © Журналистская правда

То же относится к иностранным наемникам, боевикам частных военных компаний (ЧВК), которых западные страны направляют сейчас на Украину. Об этом сказал официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Хочу официально подчеркнуть: все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного», — заявил он (его слова цитирует RT). Конашенков подчеркнул: «самое хорошее», что ожидает иностранных наёмников при задержании, — это привлечение к уголовной ответственности».

Представитель МО РФ призвал граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, «семь раз подумать перед поездкой».