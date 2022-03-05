«Это возвращение жизни». Как жители северного Крыма встречают воду из Днепра

В начале марта появились первые признаки воды в Северо-Крымском канале. Восемь лет он пустовал и зарастал кустами и деревьями. Вот уже несколько дней - это главная достопримечательность Армянска и Красноперекопска. Со всего Крыма едут люди посмотреть на долгожданную, драгоценную для полуострова воду

В Симферополе оценили сроки запуска Северо-Крымского канала © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это праздник для всех нас!

Машины, снова машины, опять машины. Земля рядом с мостом через Северо-Крымский канал в Красноперекопске вся в колеях от шин. За 10 минут приезжают около 15 автомобилей. Каждый находит место для парковки, все доброжелательны и вежливы друг к другу. У людей счастье.

Из автомобилей выходят молодые парни и девушки, семьи с детьми и даже пенсионеры преклонного возраста. Один из них — Виталий Ильич Попов. Он стоит неуверенно, опирается на палочку. Его привёз внук, дед очень хотел своими глазами увидеть, как на север Крыма вернулась вода — источник жизни. Говорит Виталий Ильич неразборчиво, сказываются последствия инсульта. Но в глазах — абсолютное счастье.

Рядом останавливается ещё одна машина. Из неё выходят двое мужчин и женщина, телефоны у них наготове. Все хотят сделать фото и видео наполненного Северо-Крымского канала.

Конец водного геноцида. Днепровская вода вернется в Крым 10 марта © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пока мы разговариваем, рядом меняются люди с телефонами в руках, они приезжают снова и снова. Среди автомобилей показывается машина с регионом 159. Думаем — приехали с материка, но оказывается это местный житель Александр Горбунов. Приехал с женой посмотреть на канал, как только узнал, что вода дошла до Красноперекопска.

— Заводам и предприятиям вода нужна, теперь будет очень хорошо с этим, — говорит Александр. — Кроме того, рядом с Красноперекопском в сторону села Зелёная Нива есть очень целебное озеро, там грязи ничем не хуже, чем в Саках. Как закрыли канал — подземные воды перестали его подпитывать, оно пересохло. Если возродится сейчас — столько людей будут рады, снова начнут там лечиться.

Сергей добавляет, что уже идёт речь о возрождении рыболовства. Якобы, по слухам, приезжали инвесторы из Москвы, хотят вкладывать деньги. А пока на канале кое-где попадаются рыбаки. Говорят, рыбы нет, но просто с удочкой постоять — тоже счастье. Как раньше, как восемь лет назад.

Своим рисом всех накормим

Больше всего воде радуются жители сёл Красноперекопского района. До событий 2014 года здесь развивалось рисоводство. Ирония в том, что в 2013 году в Крыму отметили 50-летие рисоводческой отрасли, а через год она перестала существовать. Причина — серьёзный дефицит пресной воды. До перекрытия канала на полуострове собирали около 80 тысяч тонн риса в год. На один рисовый чек (своего рода стоячий водоём) требовалось в сезон около 20 тысяч кубометров воды. Всего в Крыму было около 14 тысяч чеков. За сезон, примерно три месяца, они потребляли почти три суточные нормы воды всего Симферополя.

Альтернативы рису нет. Чеки все эти года приходили в запустение. Но вода вернула надежду. В сёлах Вишнёвка и Зелёная Нива сохранились остатки совхоза «Днепровский», теперь это общество с ограниченной ответственностью.

— Будет вода — будут выращивать рис, — рассказывает Антонина Серверова из села Вишнёвка. — Здесь рисовые чеки были основным делом для огромного количества людей. Рисоводы остались у нас в сёлах, они теперь снова будут при работе. Может быть, и молодёжь начнёт трудиться, в семьях деньги появятся.

Иван Васильев из Зелёной Нивы уверяет — теперь всё изменится. Когда-то здесь было третье отделение совхоза «Днепровский», после 2014 года пришлось частично менять направленность сельского хозяйства — переходить на засухоустойчивые культуры. Но все ждут рис.

— В украинский период мы производили до 30% всего рынка риса Украины. Это достаточно значительные объёмы. Эту отрасль возможно восстановить, — убеждён Владимир Константинов, глава Госсовета Республики Крым.

Работы ещё много

Пока вода идёт самотёком, она постепенно наполняет канал. Значительная часть его русла расчищена. Ближе к Красноперекопску спилены деревья и кустарники, почти нет мусора. Однако чуть дальше, около села Воинка, многие деревья ещё остались. Они выше человеческого роста, точно затруднят движение воды.

В Армянске тем временем готовятся к расчистке так называемого детского пляжа. Сюда раньше привозили речной песок, ставили грибочки, лавочки и качели. Добраться на пляж мог любой желающий даже пешком. За восемь лет всё заросло кустарниками и деревьями, появилось много мусора.

— Я 7-8 марта иду чистить детский пляж. Кто со мной, кто сознательный?— задаётся вопросом Антонина Лазарева, жительница Армянска. — Если не можете пойти, хотя бы дайте на пару дней инструмент. Лопата, грабли, пила, мешки для мусора тоже нужны. Давайте приведём пляж в порядок. Я очень хочу туда летом детей водить.

Северо-крымский канал освобождают от дамбы - СМИ © Sputnik Ближнее зарубежье

— Возвращение воды — это возвращение жизни. Канал для нас всё! — говорит Пётр Сухопаров из Армянска. — Нам моря не надо — канал давай!

Работы много не только в черте города. Канал наполняется со скоростью 25 кубометров в секунду, за сутки поступает около 2 млн. кубометров воды. За несколько дней вода дошла из шлюзов на Днепре до Армянска. Ещё через день — до Красноперекопска. К середине марта прогнозируется полное заполнение канала.

Василий Телиженко, глава администрации Армянска, утончил, что поступающая по каналу вода может быть использована для наполнения водохранилища у завода по производству двуокиси титана. И добавил: полив обычно начинается в мае. Все получат воду в нужном количестве: от аграриев до крупных предприятий.