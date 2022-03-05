Когда Украина потерпит военное поражение, она будет денацифицирована и демилитаризована. Но этим дело не закончится. С точки зрения идеологии и гуманитарной политики, следует проводить очень долгую и серьезную работу. Об этом в интервью для Украина.ру заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Путин летом посвятил единству российского и украинского народов целую статью, а в своем обращении о признании ДНР/ЛНР он посвятил этому час, хотя просто мог бы просто признать Донбасс и его большинство населения все равно бы поддержало», — заявил Безпалько.

По его мнению, в том материале президент рассказывал об историческом обосновании того, что впоследствии было принято как решение о спецоперации.

«У нас под украинцами как правило подразумевают граждан Украины. Безусловно, что с жителями Западной Украины, которые в течение нескольких поколений ненавидят все русское, мы одним народом являемся лишь в этническом смысле, по крови. Но с теми, кто живет на Юго-Востоке от Харькова до Одессы, в Центральной Украине и в Киеве — мы один народ», — считает Безпалько.

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Граждане Украины, добавляет Безполько, попали под человеконенавистническое сектантство. «Это квазирелигия, и украинские националисты сами в этом признаются. Для них национализм — это религия, а Бандера их пророк», — подчеркивает он.

О переговорах сторон

Говоря о процессе военной операции, Безпалько указал, что «Россия демонстрирует, что она пытается спасти граждан Украины». А украинской стороне в лице переговорщиков и действующей власти, по мнению эксперта, плевать на свое собственное население. Она готова обречь его на смерть ради политических дивидендов. При этом украинская власть ничем не рискует.

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При этом Безпалько отмечает, что мы не знаем непубличной части переговоров, которая могла бы быть. Он указал, что, если гуманитарные коридоры — это действительно только гуманитарные коридоры (чтобы безоружные люди могли по нему беспрепятственно уйти) — это одно. Но если под открытием гуманитарных коридоров подразумевается прекращение огня, то это другое.

«Но я убежден, что украинская делегация затягивает время. Ее приободрили. Ей сказали, что «мы сейчас наложим санкции на этих москалей, отключим от SWIFT и экономика полетит к чертям», поэтому вы будете победители. Но на самом деле Украину просто бросили в топку. Никто за нее воевать не собирается, никто ей пока даже не предоставил оружия, никто не дал ей конкретных обещаний в части членства в НАТО. Но ее используют, чтобы сделать этот конфликт затяжным», — заключает он.