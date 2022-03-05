Эксперт указал, что высказать в двух словах, как будет продвигаться работа с украинским обществом, очень непросто даже такому авторитетному человеку, как президент России. «Неспроста Путин летом посвятил единству российского и украинского народов целую статью, а в своем обращении о признании ДНР/ЛНР он посвятил этому час, хотя просто мог бы просто признать Донбасс и его большинство населения все равно бы поддержало», — заявил Безпалько.
По его мнению, в том материале президент рассказывал об историческом обосновании того, что впоследствии было принято как решение о спецоперации.
«У нас под украинцами как правило подразумевают граждан Украины. Безусловно, что с жителями Западной Украины, которые в течение нескольких поколений ненавидят все русское, мы одним народом являемся лишь в этническом смысле, по крови. Но с теми, кто живет на Юго-Востоке от Харькова до Одессы, в Центральной Украине и в Киеве — мы один народ», — считает Безпалько.
Политолог уверен, что многих людей, которые там живут, переформатировали с помощью новой идеологии. На его взгляд, это то же самое, как если бы ребенок попал в секту: родитель не теряет с ним кровной и генетической связи, но при этом ребенок становится полностью другим и уже не воспринимает отца своим отцом, у него совершенно другие ценности, он готов вынести из квартиры все семейное имущество главе секты, он готов убивать.
Граждане Украины, добавляет Безполько, попали под человеконенавистническое сектантство. «Это квазирелигия, и украинские националисты сами в этом признаются. Для них национализм — это религия, а Бандера их пророк», — подчеркивает он.
О переговорах сторон
Говоря о процессе военной операции, Безпалько указал, что «Россия демонстрирует, что она пытается спасти граждан Украины». А украинской стороне в лице переговорщиков и действующей власти, по мнению эксперта, плевать на свое собственное население. Она готова обречь его на смерть ради политических дивидендов. При этом украинская власть ничем не рискует.
«Украинская сторона за эти восемь лет многократно нарушала свои обещания по Донбассу, которые подписывались в виде документов. Кроме того, у центральной власти нет возможность контролировать огромное количество вооруженных людей. Наконец, если судить по заявлениям Зеленского последнего времени, то в них нет ни слова о гуманитарных коридорах и вообще о спасении людей. Там звучат воинственные призывы, заявления, что Запад поможет, а Россия проиграет. Я не вижу пока никаких предпосылок считать, что украинская сторона выполнит свои обязательства», — добавил он.
При этом Безпалько отмечает, что мы не знаем непубличной части переговоров, которая могла бы быть. Он указал, что, если гуманитарные коридоры — это действительно только гуманитарные коридоры (чтобы безоружные люди могли по нему беспрепятственно уйти) — это одно. Но если под открытием гуманитарных коридоров подразумевается прекращение огня, то это другое.
«Но я убежден, что украинская делегация затягивает время. Ее приободрили. Ей сказали, что «мы сейчас наложим санкции на этих москалей, отключим от SWIFT и экономика полетит к чертям», поэтому вы будете победители. Но на самом деле Украину просто бросили в топку. Никто за нее воевать не собирается, никто ей пока даже не предоставил оружия, никто не дал ей конкретных обещаний в части членства в НАТО. Но ее используют, чтобы сделать этот конфликт затяжным», — заключает он.