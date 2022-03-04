Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, по сути, перечеркивающим позитивный результат, которого с таким трудом удалось добиться в переговорном процессе между Киевом и Москвой. А потом снова опроверг сам себя

Путин сказал, что будет, если Украина начнет затягивать переговоры © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточённых боёв с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится: не везде, а только в тех местах, где будут находиться сами гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время эвакуации», — говорится в коммюнике, текст которого зачитал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Указывается также, что «с этой целью в ближайшее время будут организованы совместные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры».

В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.

Вышинский: Зеленский не выполнил обещание установить мир © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я считаю, что это существенный прогресс», — отметил глава российской делегации.

А Подоляк сообщил, что стороны договорились продолжить работу уже в третьем раунде переговоров, который состоится в начале следующей недели также в Белоруссии.

Наблюдатели отметили, что на этот раз переговорщики в начале встречи даже обменялись рукопожатиями (сделано это было по предложению российской стороны). Казалось бы, всё это должно настраивать на осторожный оптимизм. Однако этот оптимизм развеивает заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им во время общения с журналистами иностранных СМИ.

Украинский лидер, в частности, обвинил российскую сторону в том, что в контролируемых ею городах Украины намеренно создается гуманитарный кризис, при этом, оказывается, российские войска блокируют украинские «зеленые коридоры» и таким образом людей заставляют выезжать на территорию России. Все это очень похоже на бред (каким образом, как можно заставить людей из Украины выезжать в Россию?), но для иностранных журналистов, априори настроенных против России и не знакомых с реальной географией местности, сойдет.

«Гуманитарные грузы с едой, питьевой водой, лекарствами, инсулином, особенно много обращений и от пенсионеров — они постоянно отправляются дальше. Заблокированы въезды для наших гуманитарных грузов в городках, которые оккупированы», — несколько путано рассказал Зеленский, забыв уточнить, где именно украинские колонны машин с гуманитарным грузом дожидаются допуска в районы боевых действий. И почему, собственно, если все это имелось в достатке у украинской власти, не поступило во время в города?

Басурин: РФ и ДНР организуют гуманитарные коридоры из Мариуполя © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Они говорят: вот мы открыли вам другой «зеленый коридор». Идите в Россию. Заходите в Россию, мы будем давать вам продукты, воду, там никто не будет вас убивать», — рассказал Зеленский (его слова цитирует пресс-служба Офиса президента).

Президент Украины также обвинил российскую сторону в «цинизме».

«Где-то в каких-то городках они (российские военные — Ред.) отключают электроэнергию, забирают продукты из магазинов, а затем украденные товары на площади раздают людям со словами «вот мы вам привезли». «Гумконвой». Происходит цинизм», — сказал он, не приведя каких-либо доказательств этому своему странному утверждению, не называя этих городов и как всегда нагло передергивая и извращая факты.

В этой ситуации в цинизме можно обвинить самого Зеленского, который, по сути, дезавуировал те положительные результаты, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров. Выглядит это так, что украинский президент будто бы и не заинтересован в продолжении осмысленного диалога с РФ, хотя речь идёт о спасении многих тысяч жизней.