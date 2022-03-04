«Вы — нелюди! Сдавайтесь». Как в освобожденных селениях Донбасса говорят о бойцах нацбатальонов

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) продвигается вперед. В освобожденные села возвращается, если и не мирная жизнь — слышна канонада, нет света и газа, — то хотя бы какое-то спокойствие. А Донецк все так же живет под обстрелами

Не мы ее начали, но мы закончим эту войну. Разговоры в строю ополченцев, идущих на Мариуполь © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Ирина Турянская из Николаевки в Донецкой области, откуда недавно выбили части Вооруженных сил Украины (ВСУ), бьется в рыданиях. Недавно умер ее муж, не прошло и сорока дней. При отступлении украинской армии в ее дом попал снаряд, здания теперь нет и она ютится у соседей. В селе нет ни электричества, ни газа. Не работают магазины. Чтобы приготовить еду, люди разводят костры, а это непросто — дрова достать очень сложно. Принесенная «гуманитарка» для нее показатель того, что от жизни — спокойной, богатой и налаженной, рядом с мужем, — только и осталось, что набор продуктов в картонной коробке.

Помощь раздает народная милиция Донецкой народной республики в здании местного клуба. А при входе в здание какой-то сердобольный фермер наливает всем молока из цистерны на колесах. «Детей: и тех, кто в садик ходит, и школьников увезли — кого-то в Мариуполь, кого — в Святогорск, там санаторий, "Смарагдове мисто" — "Изумрудный город". А родители, кто здесь, кто где. Связи нет. Сейчас своих детей в этом кошмаре ищут. Моего ребенка не забрали потому что он с температурой», — тихо радуется женщина, подставляя бутылку с молоком. Ее дети с ней, хотя и не отошли от кошмара постоянных обстрелов.

«Они бегут, что-то будет». Как Донецк вернулся в 2015 год

«Я был патриотом Украины. Ой, каким патриотом был. А потом как пошло-поехало все это, Аваков со своими хлопцами, Яценюк этот со стеной, Зеленский — я понял, что дело швах. Как служба, хлопцы?», — набравший молока и бодро ковыляющий по селу дед здоровается с военными ДНР. Мужчины в горке приветливо ему отвечают — дед компанейский, охотно со всеми общается, пытается угощать сигаретами.

На вопрос, насколько искренни местные, которые демонстрируют симпатии армии народной республики, люди в горке улыбаются. В 2014-2015-х через село уже ходили туда и сюда части ВСУ и ополчения — были случаи, когда военные двух сторон сталкивались у супермаркета и, наставив друг на друга стволы, решали, что будут покупать продукты по очереди.

Поэтому по поводу искренности сельчан вошедшие в Николаевку освободители не особенно волнуются. «Удивились они, когда мы им деньги за продукты предложили. Говорю: «А яйца у вас есть?», а они хмуро так смотрят, — военный показывает, как именно на него смотрели, отворачивается, поджимает губы. — Я им: «Так мы купить!» Сразу другое отношение. А так их понять можно, сегодня — одни, завтра другие. А потом, после того, как на твоей улице были бои, ты из подвала после обстрелов вылез, много ты будешь улыбаться? Потом, конечно, отошли, спокойнее стали».

О преступлениях добровольческих батальонов местные говорят сдержанно еще и потому, что боятся, что те вернутся — в 2014-м уже так было. «Конкретно в этом селе застрелили доярку — просто так. Шла по улице — убили. Тут у всех свои счеты с нацбатами. Лучше им сдаваться российским войскам, а не милиции ДНР», — подошедший офицер дает совет бойцам добробатов. Он верит, что жизнь доведет до сведения бойцов этих частей его рекомендацию.

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«Чувствую, на Первомайку сюда все летит, хорошо, что подъезды были открыты, слышу, что осколки падают. Попадание идет в жилой массив, нет тут ни военных, никого [такого]. Дошла до аптеки, муж звонит: "Ты ховайся". Иду обратно, шла туда — был белый снег, а тут все коричневое. Подхожу — полдома нет», — жительница Ясиноватой Марина Опрышко тоже начинает спокойно рассказывать об очередном обстреле.

От попадания снаряда погибла женщина — ей, как говорит Марина, снесло голову. На кирпичах и деревянных балках до сих пор кровь, в комнатах — битое хрустящее стекло, детская кроватка присыпана пылью. Сестра убитой успела выскочить из дома с ребенком и осталась жива.

Правда, скоро от спокойствия Марины Опрышко не остается и следа, она перечисляет все, что пережила за восемь лет, и начинает кричать, все громче и громче: «24-я бурса (школа. — Ред.), сколько по ней можно стрелять? Летом там крышу покрыли, там дети учатся, которые остались сиротами во время войны. И раз туда попадание, два. Сколько можно ее гасить? И в какой-то интернат для сколиозников — [попали], хорошо, что там деток не было. Куда вы бьете? Потом для пенсионеров одиноких — тоже. Куда вы бьете? Куда им бежать? Они не успеют в подвал спуститься! А больницу как свою спасаем, каждого после операции тянем куда-то в какой угол. Вы — нелюди!», — чуть ли не скандирует она. И обращается к той стороне, откуда прилетели снаряда: «Переодевайтесь и тикайте, а не сдаетесь вы потому что ***** (трусы. — Нецензурн.). Сдавайтесь, потому у вас выхода нет!»