В четверг, 3 марта, Верховная Рада приняла закон о конфискации российской собственности и активов на территории Украины. На фоне продолжающейся специальной войсковой операции РФ власти Украины ищут малейший повод ударить еще хоть чем-нибудь. Однако как и во многих других враждебных инициативах, такие действия могут ударить бумерангом по Украине

Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» предусматривает национализацию в Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.

О его подготовке и своем участии в этом процессе еще 28 февраля заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. Украинские Telegram-каналы сообщали еще 23 февраля о том, что такое указание дал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Согласно тексту законопроекта № 7122, решение о принудительном изъятии на Украине объектов права собственности РФ и его резидентов принимается Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и вводится в действие указом президента Украины. Иными словами, как и ранее в случае введения санкций против украинских СМИ и политиков, решение принимается СНБО, любимым репрессивным органом Владимира Зеленского. Составление списка таких объектов возлагается на Кабмин Украины. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

В список могут попасть как здания российских дипломатических представительств, так и бизнес-активы отдельных бизнесменов с российским гражданством. Израильский русскоязычный телеканал «9TV» перечисляет бизнесменов и компании, к которым могут быть применены такие меры.

Активов, по мнению телеканала, могут лишиться работавшие на Украине (через свои дочерние предприятия) российские банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ и другие. Национализировать украинцы могут мобильного оператора «Киевстар», поскольку одним из его бенефициаров является компания «Вымпелком», входящая в состав холдинга «Альфа-Групп» россиянина Михаила Фридмана. Российский мобильный оператор МТС, делящий рынок мобильной связи с «Киевстаром», также может быть национализирован.

Пострадать может владелец компании VS Energy россиянин Евгений Гинер, владеющий долями в нескольких украинских энергосетях, а также сетью гостиниц «Премьер-отель». На Украине есть активы и у российского бизнесмена Константина Григоришина, которому принадлежит работающий в этой стране холдинг «Энергетический стандарт».

Под конфискацию могут попасть украинские предприятия российских компаний «Евраз» (Evraz) и «Русал», в активе которого Николаевский глиноземный завод и Запорожский алюминиевый завод. Могут на Украине взяться и за активы российского бизнесмена Искандера Махмудова, владеющего долей в «Трансмашхолдинге», в состав которого входит производитель железнодорожных локомотивов «Лугансктепловоз», как считает израильский телеканал.

Российский бизнесмен Алексей Федорычев, проживающий в Монако и имеющий также паспорта Венгрии и Уругвая, владеет терминалами «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минудобрения» в порту «Южный».

Однако многие из них еще в 2016-2018 формально переписали свои активы на нерезидентов Украины. Именно тогда, при Петре Порошенко, началась первая волна изъятия российской собственности. Так как, по версии украинского руководства, Россия ведет войну уже с 2014 года. «Захватить ваши яхты»: Байден пообещал судить и раскулачивать российских бизнесменов © AP, Alex Brandon

Например, конечными бенефициарами компании VS Energy International NV с 2017 года стали граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс.

Те украинские компании, у которых еще оставались российские акционеры, начали от них избавляться еще неделю назад, не дожидаясь обещанной конфискации имущества.

В случае с частным бизнесом, очевидно, решение будет зависеть еще от политической позиции этих бизнесменов, которые зачастую обладают не только российским паспортом. В любом случае на них будет оказываться давление.

Однако всегда нужно ожидать ответных зеркальных решений. В России тоже есть украинские дипломатические представительства, а в самом центре Москвы находится «Украинский дом» на Арбате, стоимость которого баснословная, учитывая местоположение.

У четы Зеленских имеется шикарные апартаменты в крымской Левадии, за которые исправно платят коммунальные услуги. Тысячи состоятельных киевлян и львовян до сих пор владеют квартирами в Крыму. Украинские бизнесмены Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ владеют бизнес-активами в Крыму («Минудобрения», «Крымский содовый завод» и «Бром»).

У богатейшего украинского миллиардера Рината Ахметова и его компании ДТЭК есть угледоывающие предприятия в Ростовской области РФ («Донской антрацит»).

Еще больше украинский бизнес может пострадать, если аналогичные законы примут недавно признанные РФ ДНР и ЛНР, где тоже масса собственности и активов принадлежит гражданам Украины.

Российские пользователи соцсетей также шутят, что Государственная Дума в ответ может вообще подготовить законопроект о конфискации Украины.