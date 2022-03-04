В санкциях Запада есть положительный момент. Россия может избавиться от навязанных ей с 1991 года договоров и соглашений, которые работали совершенно не на пользу российской экономике. Об этом изданию Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

Мировые санкции как шанс для развития России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Сейчас избрали в виде повода ответные действия России на агрессию Украины против Донбасса. Это повод. Придумали бы санкции в любом случае. Если бы не таким путем, то пытались бы все равно удавить экономически. Мы уже дошли до той стадии, когда отступать действительно было некуда», — заявил он.

Однако Дудчак призвал не воспринимать введение санкций с опаской, а наоборот — с надеждой на суверенизацию российской экономики. По его словам, Россия в новых условиях сможет избавиться от навязанных ей с 1991 года, а то и раньше, еще при Горбачеве, различных договоров, соглашений, обязательств перед международными организациями и другими странами, которые работали совершенно не на пользу российской экономике. Сейчас должен пройти определенный, надеюсь, непродолжительный промежуток времени, в результате которого будут решены многие задачи. Эксперт выразил надежду на то, что объемы денежной массы наконец-то в российской экономике не будут зависеть от валютной выручки.

«Будет домонетизированная экономика. Потому что сейчас и уровень монетизации находится примерно на пятьдесят, а то и меньше процентов от необходимого, то есть, крови в организме не хватает. И этот вопрос можно будет решить уже своими силами», — добавил Дудчак.

Отключение от SWIFT

Эксперт объяснил, что будет, если банкам РФ отключат SWIFT © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Это все решится достаточно быстро и использованием альтернативных способов передачи финансовых сообщений. Внутри России такая система существует с 2015 года, ею пользуется большее количество банков российских, чем SWIFT. Да, SWIFT считается надежным, он популярен, быстро передает сообщения, но есть альтернативные системы внутри страны. Когда Европа ввела санкции против Ирана, сама придумала потом альтернативную своей же системе, систему передачи сообщений с Ираном. Есть китайская система, так что, по большому счету, это не самая большая мера, о которой стоит говорить. Это решаемо», — добавил он.

Ответные санкции со стороны России

Дудчак обратил внимание, что Россия в ответ на санкции может ввести контрмеры, например, ограничения на поставки углеводородов. По его словам, тогда в Западной Европе и Северной Америке будут колоссальные проблемы. Они сейчас уже достали последние остатки из подземных хранилищ газа, который был закачан летом.

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При этом, эксперт подчеркнул, что даже те страны, которые не имели долгосрочных контрактов, обладали запасами в подземных хранилищах, благодаря чему они тоже газ, полученный по ценам прошлого лета, продавали по рыночным, тоже себя чувствуя достаточно хорошо.

Сейчас, по его словам, эта история заканчивается. И как будут чувствовать себя их энергетические компании, металлургия, сельское хозяйство, химическая промышленность — неясно. «Хочется теперь на них посмотреть», — резюмировал Дудчак.