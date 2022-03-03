Эксперт рассказал, что в целом обстановка в Приднестровье в настоящее время достаточно спокойная. По его словам, люди следят за событиями, переживают, но информационное напряжение на жизни Приднестровья не сказывается. Работают школы, детские сады, госучреждения. В Приднестровье приехали порядка 4 тысяч беженцев из Украины, никаких проблем с их размещением и организацией питания нет. Власти республики смогли очень оперативно отреагировать на эту экстренную гуманитарную ситуацию.
Однако Шорников подчеркнул, что есть проблема с приднестровцами, которые оказались в России и Европе. «У них сейчас есть сложности с тем, как вернуться домой. Но в принципе этот вопрос решаемый. Воздушное пространство Молдовы сейчас полностью закрыто. Коридором, в данном случае, является Румыния, которая принимает авиарейсы в том числе из тех стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Из Румынии добираться до Приднестровья придется наземным транспортом. Думаю, что больших сложностей тут возникнуть не должно», — добавил он.
Республика в информационно-психологической войне
Политолог отметил, что сейчас перед приднестровским обществом новые вызовы: люди столкнулись с целым цунами фейков, недостоверной и противоречивой информации, поступающей через соцсети. «Хуже того, были случаи, когда приднестровцам звонили и в оскорбительной манере сообщали о том, что якобы с территории Приднестровья по Украине наносятся удары. Это, конечно, людей пугает и нервирует и властям на официальном уровне приходится выступать с опровержениями», — добавил он.
По словам Шорникова, в этом Тирасполь поддержала даже Молдова, власти которой официально заявили, что в Приднестровье все спокойно и не зафиксировано никакой активности, которую можно было бы трактовать как угрозу Украине.
«Развитие ситуации в соседней стране позволило политикам осознать, что для Кишинева и Тирасполя безопасность неделима, мы все находимся в одной лодке. Сейчас власти и в Молдове, и в Приднестровье предпринимают усилия, чтобы обеспечить мир в обществе и не позволить втянуть свои государства в этот конфликт», — заявил эксперт.
Он добавил, что на информационном фронте сегодня наблюдается втягивание Молдовы в тотальную информационную войну, которая идет сейчас между Западом и Россией. В Молдове действует режим ЧП, на этом основании в последние дни на территории республики было заблокировано вещание ключевых российских СМИ, в том числе Первого канала, ВГТРК, информационного агентства Спутник-Молдова. «Хуже того, без объяснения причин были заблокированы некоторые молдавские СМИ. В частности, немотивированному прессингу подверглось агентство GagauzNews, работающее на высоком профессиональном уровне и объективно подающее только проверенную информацию», — отметил эксперт.
Взгляд на будущее Украины
Шорников считает, что можно предполагать множество вариантов развития событий, но сейчас не время для теоретических построений. «Этот конфликт изначально вышел за пределы Украины. Пару недель назад я читал у одного из политологов материал, в котором нагнетание российско-украинских отношений объяснялось геополитическим противостоянием России и Запада. По его мнению, сумма накопившихся противоречий не могла быть снята иначе как военным столкновением в Европе, что мы сейчас и наблюдаем», — добавил он.
Эксперт резюмировал, что многое сейчас решается на театрах боевых действий. Но не менее значительная война, которая будет иметь последствия и для Украины, и для России, и для всего мира — это информационная война. По мнению Шорникова, настоящую победу одержит тот, кто сможет убедить в своей правоте остальной мир.