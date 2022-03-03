В ходе спецоперации России на Украине Приднестровье столкнулось с серьезным информационно-психологическим воздействием. Но Тирасполь будет делать все, чтобы не быть втянутым в этот конфликт. Об этом в интервью для Украина.ру заявил директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников

Эксперт: ситуация на Украине дала понять, что Кишинев и Тирасполь в одной лодке © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Однако Шорников подчеркнул, что есть проблема с приднестровцами, которые оказались в России и Европе. «У них сейчас есть сложности с тем, как вернуться домой. Но в принципе этот вопрос решаемый. Воздушное пространство Молдовы сейчас полностью закрыто. Коридором, в данном случае, является Румыния, которая принимает авиарейсы в том числе из тех стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Из Румынии добираться до Приднестровья придется наземным транспортом. Думаю, что больших сложностей тут возникнуть не должно», — добавил он.

Республика в информационно-психологической войне

Эксперт из Тирасполя: Молдавия пытается балансировать на двух стульях © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанк

По словам Шорникова, в этом Тирасполь поддержала даже Молдова, власти которой официально заявили, что в Приднестровье все спокойно и не зафиксировано никакой активности, которую можно было бы трактовать как угрозу Украине.

«Развитие ситуации в соседней стране позволило политикам осознать, что для Кишинева и Тирасполя безопасность неделима, мы все находимся в одной лодке. Сейчас власти и в Молдове, и в Приднестровье предпринимают усилия, чтобы обеспечить мир в обществе и не позволить втянуть свои государства в этот конфликт», — заявил эксперт.

Он добавил, что на информационном фронте сегодня наблюдается втягивание Молдовы в тотальную информационную войну, которая идет сейчас между Западом и Россией. В Молдове действует режим ЧП, на этом основании в последние дни на территории республики было заблокировано вещание ключевых российских СМИ, в том числе Первого канала, ВГТРК, информационного агентства Спутник-Молдова. «Хуже того, без объяснения причин были заблокированы некоторые молдавские СМИ. В частности, немотивированному прессингу подверглось агентство GagauzNews, работающее на высоком профессиональном уровне и объективно подающее только проверенную информацию», — отметил эксперт.

Взгляд на будущее Украины

Депутат Госдумы Евгений Федоров: Россия в ходе военной операции на Украине обретет свою независимость © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт резюмировал, что многое сейчас решается на театрах боевых действий. Но не менее значительная война, которая будет иметь последствия и для Украины, и для России, и для всего мира — это информационная война. По мнению Шорникова, настоящую победу одержит тот, кто сможет убедить в своей правоте остальной мир.