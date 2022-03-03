США и их союзники вводят ограничительные меры в отношении России как наказание, а на самом деле Москва может использовать эту ситуацию в свою пользу

Александр Дудчак: Санкции против России могут резко улучшить нашу экономику © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Лавров, на предотвращение появления на Украине ядерного оружия, ожидаемо стали западные санкции, но в этот раз они сопровождаются массовым исходом международных компаний с российского рынка: от поставщиков товаров повседневного спроса до производителей высокотехнологичной продукции.

На фоне закрытия воздушного пространства ЕС и США для всех российских самолётов о приостановке поставок комплектующих, технической поддержки и обслуживания лайнеров авиакомпаний РФ объявил американский авиаконцерн Boeing, он также принял решение временно закрыть свой офис в Киеве. Прекратил все операции и инженерный центр Airbus в России. Кроме того, телеканал CNN Brazil сообщил, что бразильский авиапроизводитель Embraer приостанавливает поставку запчастей, техническое обслуживание и клиентов, пострадавших от санкций, то есть российских компаний.

«То, что сейчас введено под видом санкций и наказания, всё равно бы нам прилетело в виде разрушения глобального финансово-экономического миропорядка, просто с разницей в год. Через год мы бы получили это из-за того, что через год наши визави всё равно стали бы сокращать долларовую зону просто потому, что они такую большую зону содержать не могут. Приведу один простой пример. Нашим самолётам нужны запчасти, потому что есть боинги и эйрбасы. А вы уверены, что через пару лет сборочные конвейеры Boeing и Airbus не встанут точно так же, как сейчас встают автомобильные конвейеры просто по причине сломанных логистических цепочек?» — задался вопросом в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Американист Дмитрий Дробницкий считает, что своими действиями в Украине Россия остановила хаос © РИА Новости, Нина Зотина

Сомнения, что за 3 года цели проекта OneWeb изменились, возникли и потому, что его конкурент американский Starlink, группировка интернет-спутников компании SpaceX Илона Маска, уже открыто помогает властям Украины. Однако британская компания отказалась давать такие гарантии и объявила о приостановке всех запусков с космодрома Байконур. Деньги, перечисленные Лондоном на изготовление ракет-носителей, разгонных блоков и проведение пусков, как сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в силу форс-мажорных обстоятельств останутся в России.

«Требования Роскосмоса в такой ситуации абсолютно закономерны, было бы даже странно, если бы госкорпорация эти требования не предъявила. Если OneWeb попытается переориентировать свои запуски на другой носитель, пока ещё даже непонятно какой, то на это уйдёт года 2. К тому времени Starlink развернёт ещё несколько тысяч аппаратов и места для OneWeb на рынке не останется. Шансов на то, что после такого OneWeb сможет существовать, на мой взгляд, особо нет — компании придётся объявлять о банкротстве», — заявил эксперт в области космонавтики Андрей Ионин в комментарии РИА Новости.

Сворачивает деятельность на российском рынке и ряд автодилеров. Приостановили производство на местных заводах и поставки в Россию немецкие Mercedes-Benz, Audi и BMW, британские Jaguar и Land Rover, шведский Volvo Trucks, чешская Skoda, американские General Motors и Ford, японские Toyota (с 4 марта в простой уходит завод в Санкт-Петербурге из-за дефицита комплектующих), Lexus и Suzuki. Однако их примеру следуют не все, например, заводы автоконцернов Volkswagen и Stellantis (образован в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles и французской PSA Group) в Калужской области работают в прежнем режиме и никаких планов по сокращению или приостановке деятельности нет, никаких изменений в свою работу не вносили также японские компании Honda и Mazda.

Геополитическая ситуация затронула магазины мелкой электроники. Apple прекратила продажи всех гаджетов в онлайн-магазинах, а 2 марта в Москве не открылись розничные магазины re:Store, однако позже компания объявила, что это была временная мера, необходимая для оценки текущей ситуации на рынке. Решение об остановке поставок оборудования в Россию из-за санкций приняли также Nokia и Siemens.

Российский рынок очень привлекателен с точки зрения потребительского спроса, и нести такие огромные финансовые потери, сопряжённые с вынужденным сворачиванием деятельности, не хочет никто, поэтому министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу, находясь с визитом в Вашингтоне, попытается добиться исключения корейских производителей из списка экспортных антироссийских санкций, касающихся не стратегических материалов. Дело в том, что компании Южной Кореи, Китая и Индии как производители товаров за рубежом с использованием американских технологий должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию.

Решение об уходе с российского рынка приняли и многие ритейлеры, в частности шведские магазины одежды и товаров для дома H&M Group. Временно закроют все свои магазины в РФ товаров для дома шведская Ikea и датская Jysk.

В отличие от них, в стандартном режиме продолжают работать французские гипермакеты Leroy Merlin, специализирующиеся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома.

«Мы не планируем каких-либо изменений. Leroy Merlin сегодня — это более 44 тысяч сотрудников по всей России, и их безопасность и стабильность — наш приоритет», — заявила пресс-служба компании.

Невозможно сделать онлайн-заказы с доставкой в Россию у британского магазина одежды и косметики ASOS, американского маркетплейса iHerb, спортивного бренда Nike. При этом продолжают доставлять заказы в Россию, несмотря на международные санкции, онлайн-магазины производителей спортивных товаров Adidas, Puma, Reebok, New Balance и Vans.

Не останутся россияне и без молочной продукции Danone, одного из крупнейших производителей отрасли. Перекусить в ресторане быстрого питания Burger King возможность также будет — компания не только не собирается уходить, а, наоборот, планирует в 2022 году открыть новые заведения в стране и по-прежнему рассматривает Россию как один из стратегических рынков.

По оценке экспертов, ​​​​​​​опрошенные агентством РИА Новости, новые антироссийские санкции могут привести к уходу с отечественного рынка до 40% зарубежных ритейлеров и сетей общепита. А те страны, которые не присоединятся к ограничительным мерам, окажутся в выигрыше, говорит председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, более того, Турция и ОАЭ уже получают хорошие доходы от транзита.

«Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что те страны, которые не введут санкции в отношении России, заработают в перспективе космические деньги, только в сегменте транспортной логистики, в рамках транзита, перевалки, транспортировки грузов. Компании этих стран займут ниши, которые освободятся в результате ухода иностранных компаний, присоединившихся к санкциям в отношении России, а также российских компаний, которые в рамках санкций не могут осуществлять услуги», — отмечает эксперт.

Зубец: санкции против РФ - учебное пособие по корректировке экономики © скриншот с видео ОТР Александр Панкин призвал российский бизнес не опускать руки из-за санкций, потому что есть опыт стрессового сценария в пандемию. В свою очередь, вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко на Красноярском экономическом форуме заявила, что в России созданы механизмы, которые позволяют противостоять ограничениям всех действий против граждан и национальной экономики, уже разработаны меры, направленные на развитие на поддержку наиболее чувствительных отраслей, особенное внимание уделено малым и средним предприятиям. Кроме того, по её словам, во многом благодаря накопленному опыту и успешной политике импортозамещения санкции последних лет дали хороший импульс развитию многих отраслей российской экономики.

«Те страны, которые запретили своим компаниям работать в РФ, сделали это под огромным давлением, они сейчас говорят, что должны страдать, лишь бы только "проучить" Россию. У них мозги заточены только на одно: наказать Россию максимальным способом. Это, безусловно, имеет эффект на экономику, социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим все эти проблемы, которые нам Запад создаёт. Если хотите, санкции — это своего рода налог на независимость», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и западными СМИ.

Россия может воспользоваться сложившейся ситуацией в свою пользу.

«Мы наконец-то получили возможность изменить и экономическую систему внутри страны, и системы взаимодействия с внешним миром.

Мы можем наконец-то избавиться от навязанных России с 1991 года, а то и раньше, еще при Горбачёве, различных договоров, соглашений, обязательств перед международными организациями и другими странами, которые работали совершенно не на пользу российской экономике. Сейчас должен пройти определённый, надеюсь, непродолжительный промежуток времени, в результате которого будут решены многие задачи. Есть надежда на то, что объёмы денежной массы наконец-то в российской экономике не будут зависеть от валютной выручки», — сказал экономист Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру.