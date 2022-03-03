В последние дни февраля в пригороде Херсона украинские националисты обстреляли автомобиль. В нём ехали мирные граждане Украины — мать и трое детей. Женщина погибла на месте. Один из мальчиков получил серьёзные огнестрельные ранения, второй сбежал. На помощь пришли российские военные

Басурин: Мариуполь превращен украинской армией в концлагерь © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Женщина скончалась от полученных ранений. Старший мальчик оказался цел и невредим, средний — тяжело ранен, младший от страха убежал. С этого момента счёт пошёл на минуты. Огнестрельное ранение с повреждениями грудной клетки, диафрагмы и печени, повреждение правого предплечья — вот травмы, которые получил 9-летний ребёнок, никому не принёсший вреда.

ВСУ готовятся к наступлению, с Украины бегут люди, дети-заложники в Мариуполе. Хроника событий на Украине на 17:00 2 марта © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

— Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное, — поясняет Анатолий Олейник, главврач больницы. — Мы не делаем прогнозы при таких тяжёлых травмах, но 5-6 дней мальчик должен быть в реанимации под наблюдением. Пуля осталась в печени, довольно глубоко. Мы консультируемся с коллегами из Москвы, контролируем ситуацию. Если состояние будет стабильное, переведём ребёнка в хирургическое отделение и будем принимать решение.

Анатолий Олейник подчёркивает, что мальчик ни в чём не нуждается. Он получает все необходимые медикаменты. Его 17-летний брат также находится в больнице — по соцпоказаниям. Ему попросту некуда пока идти, но юноша абсолютно здоров. Пятилетний младший брат доставлен в Крым. Мальчики ждут воссоединения с родственниками из Турции.

Шойгу: украинская сторона использует мирных жителей в качестве живого щита © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Йылмаз Мехмет, председатель турецкой диаспоры в Крыму. — Сейчас они в безопасности, нам помогают все: от министра здравоохранения до военных. Удалось связаться с родственниками детей в Турции, ждём приезда отца, потом отправим детей на родину. Мы благодарны представителям Вооружённых сил России за оперативную помощь, если бы не они, у девятилетнего мальчика не было шансов выжить.

По словам Ирины Клюевой, Уполномоченной по правам ребёнка в Республике Крым, удалось быстро найти информацию о родственниках в Турции. Жизни и здоровью детей на полуострове точно ничего не угрожает. Теперь будет решаться вопрос о переезде детей в Турцию.