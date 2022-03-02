В среду, 2 марта, Евросоюз принял решение отключить от SWIFT семь российских банков — опубликован соответствующий документ. В список банков вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ

При этом раньше сообщалось, что некоторые страны, в том числе Польша, настаивали на отключении от SWIFT большего числа банков.

Санкции и ответ России

В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Лавров назвал самое неожиданное в антироссийских санкциях © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это «строго необходимо» для обеспечения финансовой стабильности.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.

Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции — зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.

При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.

В целом российские власти давно приготовились к отключению от SWIFT. Уже несколько лет, как в стране действует своя собственная Национальная система платежных карт (НСПК) и ее флагманы — платежная система «Мир» с одноименной картой и Система быстрых платежей (СБП).

Карта «Мир» — зачем она нужна

Активизация усилий по устранению зависимости от иностранных платежных систем началась в 2014 году. Тогда, после Евромайдана на Украине и возвращения Крыма в состав РФ, Запад «отрезал» ряд российских банков от систем Visa и MasterCard в рамках введенных санкций. С этого момента в СМИ и экспертном сообществе ходят слухи, что самые популярные иностранные системы платежей могут и вовсе уйти из России под давлением США. Матвиенко призвала «включить мозги» в условиях санкций © Владимир Федоренко / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В том же 2014 году Банк России запустил Национальную систему платежных карт, которая на 100% контролируется государством. Согласно федеральному закону, ее цель заключается в обеспечении бесперебойного, эффективного и доступного перевода денежных средств гражданами страны.

Весной 2015 года НСПК представила платежную карту «Мир», еще через два года все бюджетные выплаты (пенсии, стипендии, зарплаты в госорганизациях и т. д.) стали осуществляться именно через эту карту.

Следующим этапом развития НСПК стала Система быстрых платежей, которая была запущена в РФ в январе 2019 года. Благодаря ей граждане могут переводить деньги, упрощенно говоря, по идентификации по одному номеру телефона, даже если стороны имеют счета в различных банках. Также в рамках СБП возможна круглосуточная оплата товаров и услуг.

Плюсы

Главным функционалом платежной карты, с точки зрения обывателя, является возможность оплачивать ею контактно и бесконтактно товары и услуги онлайн и офлайн, а также использование ее за границей. При этом обращается также внимание на стандарты безопасности переводов.

С 1 июля 2021 года обеспечивать возможность оплаты картой «Мир» обязаны все магазины, где годовая выручка превышает 20 млн рублей. Таким образом, практически во всех, даже небольших торговых точках, можно беспроблемно расплачиваться картой «Мир».

При этом сделать это можно будет абсолютно безопасно. Система «Мир» защищена технологией MirAccept, которая создана усилиями разработчиков НСПК. Она работает на базе международного протокола аутентификации 3-D Secure, что обеспечивает быстрые и защищенные от мошенников переводы денежных средств. Дробницкий оценил, насколько для РФ болезненны санкции стран Запада © Facebook, Дмитрий Дробницкий

Минусы

Главным недостатком системы «Мир» и одноименной карты является ее «молодость». Если прообраз MasterСard был создан еще в 1960-е гг., а Visa и того раньше — в конце 1950-х, то отечественный «Мир» применяется лишь чуть больше 5 лет. Российская национальная карта, по сути, еще только находится в стадии своего становления.

На сегодняшний день главный недостаток «Мира» — небольшое количество государств, где этой картой можно воспользоваться. Кроме РФ, в том или ином виде она обслуживается в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии, Южной Корее, а также в Турции, где традиционно много российских туристов.

Для сравнения: американские MasterCard и Visa доступны в более чем 200 государств, примерно столько же стран поддерживают китайскую систему UnionPay.

Главный тормоз здесь — санкции, которые наложены на Россию Западом. Тем не менее работа в этом направлении активно ведется. Новые санкции: «Боинг» ударил не только по России, но и по Украине © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Перспективы и китайский опыт

Сравнение карты «Мир» с популярными во многих государствах, не исключая России, системами Visa и MasterCard, неизбежно. Однако правильнее в данном случае будет обратить внимание на опыт Китая, где также функционирует своя суверенная платежная система.

Дело в том, что своя платежная система в КНР (UnionPay и др.) появилась в начале 2000-х и строилась с нуля. Таким образом, по «возрасту» она ближе к российской НСПК, и тот же «Мир» может успешно применить накопленный за это время опыт Китая.

Ключевое здесь — использование новейших достижений финансового рынка и гибкая реакция на сложные вызовы и быстрое нахождение нужных решений. Так же, как и в Китае, в РФ за национальной системой стоит мощная господдержка, что позволяет системе не концентрироваться на собственных прибылях.

Кроме этого создатели российской НСПК продвигают и свой уникальный продукт — возможность привязать к классической банковской карте все самые необходимые документы: медицинский полис, СНИЛС и даже паспорт. Такой проект станет первым в мире, интерес к нему проявляют уже и другие государства.