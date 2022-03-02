Ситуация на Украине остается крайне напряженной. В Донецкой народной республике (ДНР) сообщают, что Мариуполь заблокирован.
Спецоперация продолжается. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила утром 2 марта, что уже 40 населенных пунктов освобождены от украинских войск. Сообщается также, что с начала спецоперации 34 украинских военных сложили оружие и добровольно перешли на сторону ЛНР.
При этом ВСУ не прекращает обстрелы республики. По информации представительства ЛНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в течение ночи зафиксировано девять обстрелов по шести населенным пунктам ЛНР.
В представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК сообщили, что за сутки украинские войска 41 раз открывали огонь по территории республики, в общей сложности применено 434 единицы боеприпасов, передает РИА Новости. В результате ночного обстрела в Донецке повреждены здания больницы, школы и спорткомплекса.
О позиции Запада. Президент США Джо Байден считает, что украинский кризис ослабит Россию.
«Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке. Когда история этого периода будет написана, война (президента РФ Владимира) Путина против Украины ослабит Россию, тогда как весь остальной мир выйдет из нее сильнее», — сказал Байден в ходе традиционного ежегодного обращения к конгрессу США.
Он также заявил, что американские военные не будут вступать в конфликт с ВС РФ на Украине. По словам Байдена, США оказывают Украине прямую помощь более чем на 1 миллиард долларов и намерены продолжать оказание такой помощи.
Суть американской политики в украинском кризисе раскрыл в интервью изданию «Аргументы и факты» полковник Службы внешней разведки РФ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков. По его словам, «США поступили очень хитро — они столкнули Европу с Россией. Потому что Штаты должны заниматься Китаем — вот они и перепоручили Европе заниматься Россией, связать ее по рукам и ногам этой напряженностью и конфликтом, а сами освободились от этого».
Безруков добавил, что США успешно поссорили европейцев с русскими, «а теперь спокойно отойдут, будут пожинать плоды».
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру отметил, что США из Украины попытались сделать Сирию и Ливию «под боком у России».
По словам эксперта, «накачка оружием контрабандно и официально, а также характер этого оружия, показывают, что своей целью США ставили сделать то, что в Афганистане не вполне удалось — превратить Украину в капитальную зону хаоса, с которым будет очень сложно справиться».