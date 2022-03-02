«Я совершенно не верю, что украинская сторона может пойти на конструктивные договоренности. Эти переговоры будут очень похожи на Минский процесс. Будут маленькие подвижки по каким-то непринципиальным вопросам, иногда могут звучать какие-то обещания, но никаких реальных действий не будет», — считает эксперт.
По его словам, задача украинской стороны — «позерская». Неменский указал, что цель Киева — продемонстрировать, что он ничем принципиально не поступается, но открыт к мирным инициативам. При этом, на данном этапе украинское руководство будет просто участвовать в переговорах ради переговоров, а не для того, чтобы добиться новой системы сосуществования.
В таком случае возникает вопрос — зачем вообще Россия участвует в этих переговорах?
По мнению Неменского, это связано с тем, что, если Россия откажет Украине в этих переговорах, то весь мир будет упрекать ее в том, что она не захотела пойти на контакт с противоположной стороной и не дала ей возможности завершить конфликт миром.
«Поэтому Россия должна участвовать в переговорах, но она не должна верить в то, что с украинцами сейчас можно о чем-либо договориться», — добавил он.
Информационный фронт спецоперации
Политолог Неменский обратил внимание на то, что у России много проблем в плане информационной войны. «Какое бы решение Россия не приняла, в информационной войне его всегда можно обернуть в свою пользу. Участвует в переговорах — значит слаба, не участвует — идет по трупам, не считаясь ни с чем, и отвергает протянутую ей руку мирных инициатив», — заявил он.
В то же время эксперт подчеркнул, что информационная сфера в этом противостоянии все-таки не главное. Главная задача России сейчас — добиваться выполнения поставленных целей. Он указал, что, несмотря на медийную картинку, в переговорах так или иначе все равно надо участвовать, раз та сторона проявляет в этом заинтересованность. «Но возлагать на эти переговоры большие надежды явно не стоит. До тех пор, пока не будет очевидно уже состоявшееся ее тотальное поражение Украины, договариваться с ней не стоит», — добавил Неменский.
Операция с опозданием?
Политолог также считает, что, если бы Россия начала подобную операцию в 2014-2015 годах, было бы лучше.
«В 2014 году были упущены огромные возможности. Более того, в 2014 году можно было бы решить все вопросы без крупной военной операции просто через четкую позицию Кремля по утверждению проекта Новороссии, соответствующие сигналы, управленческо-экономическую поддержку Юго-Востока и высылку спецназа в помощь той элите, которая бы реализовывала этот проект», — указал он.
Неменский добавил, что, если бы тогда сформировалась новороссийская политическая общность, то неважно, распалась бы Украина, или была бы конфедерация, то тогда Киев бы не начал войну в Донбассе и признал бы Крым.
Сейчас, по его словам, ситуация гораздо хуже: российская армия более подготовлена, но и украинская армия более подготовлена. Все это выделяется в кровопролитный ход военной операции.
«Проблема в том, что те структуры идентичности, которые делают из граждан Украины русофобов, под воздействием военной операции только укрепляются, а не ломаются. Сейчас проблем еще больше, потому что за военной операцией должна следовать денацификация в гуманитарной сфере», — указал эксперт.
При этом, как именно ее проводить — у Неменского точного ответа нет. На его взгляд, это будет долгий масштабный процесс. «В 2014 году этого бы не потребовалось — там была проблема лишь с Западной Украиной», — заключил он.