Украина на переговорах затягивает Россию в новый Минский процесс и выставляет ее виноватой. При этом никакой конструктивности от украинской стороны в ходе переговоров ожидать не стоит, считает политолог и историк Олег Неменский, чье интервью опубликовало издание Украина.ру

«Я совершенно не верю, что украинская сторона может пойти на конструктивные договоренности. Эти переговоры будут очень похожи на Минский процесс. Будут маленькие подвижки по каким-то непринципиальным вопросам, иногда могут звучать какие-то обещания, но никаких реальных действий не будет», — считает эксперт.

По его словам, задача украинской стороны — «позерская». Неменский указал, что цель Киева — продемонстрировать, что он ничем принципиально не поступается, но открыт к мирным инициативам. При этом, на данном этапе украинское руководство будет просто участвовать в переговорах ради переговоров, а не для того, чтобы добиться новой системы сосуществования.

В таком случае возникает вопрос — зачем вообще Россия участвует в этих переговорах? Олег Неменский: Украина на переговорах затягивает Россию в новый Минский процесс и выставляет ее виноватой © РИА Новости, Нина Зотина

По мнению Неменского, это связано с тем, что, если Россия откажет Украине в этих переговорах, то весь мир будет упрекать ее в том, что она не захотела пойти на контакт с противоположной стороной и не дала ей возможности завершить конфликт миром.

«Поэтому Россия должна участвовать в переговорах, но она не должна верить в то, что с украинцами сейчас можно о чем-либо договориться», — добавил он.

Информационный фронт спецоперации

Политолог Неменский обратил внимание на то, что у России много проблем в плане информационной войны. «Какое бы решение Россия не приняла, в информационной войне его всегда можно обернуть в свою пользу. Участвует в переговорах — значит слаба, не участвует — идет по трупам, не считаясь ни с чем, и отвергает протянутую ей руку мирных инициатив», — заявил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что информационная сфера в этом противостоянии все-таки не главное. Главная задача России сейчас — добиваться выполнения поставленных целей. Он указал, что, несмотря на медийную картинку, в переговорах так или иначе все равно надо участвовать, раз та сторона проявляет в этом заинтересованность. «Но возлагать на эти переговоры большие надежды явно не стоит. До тех пор, пока не будет очевидно уже состоявшееся ее тотальное поражение Украины, договариваться с ней не стоит», — добавил Неменский.

Операция с опозданием?

Политолог также считает, что, если бы Россия начала подобную операцию в 2014-2015 годах, было бы лучше.

«В 2014 году были упущены огромные возможности. Более того, в 2014 году можно было бы решить все вопросы без крупной военной операции просто через четкую позицию Кремля по утверждению проекта Новороссии, соответствующие сигналы, управленческо-экономическую поддержку Юго-Востока и высылку спецназа в помощь той элите, которая бы реализовывала этот проект», — указал он. Олег Неменский о спецоперации на Украине: главная проблема России — не военная инфраструктура © РИА Новости, Нина Зотина

Неменский добавил, что, если бы тогда сформировалась новороссийская политическая общность, то неважно, распалась бы Украина, или была бы конфедерация, то тогда Киев бы не начал войну в Донбассе и признал бы Крым.

Сейчас, по его словам, ситуация гораздо хуже: российская армия более подготовлена, но и украинская армия более подготовлена. Все это выделяется в кровопролитный ход военной операции.

«Проблема в том, что те структуры идентичности, которые делают из граждан Украины русофобов, под воздействием военной операции только укрепляются, а не ломаются. Сейчас проблем еще больше, потому что за военной операцией должна следовать денацификация в гуманитарной сфере», — указал эксперт.

При этом, как именно ее проводить — у Неменского точного ответа нет. На его взгляд, это будет долгий масштабный процесс. «В 2014 году этого бы не потребовалось — там была проблема лишь с Западной Украиной», — заключил он.