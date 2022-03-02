Продолжению переговорного процесса между Москвой и Киевом пытается помешать Запад, и теперь всё зависит от президента Украины Владимира Зеленского, сможет ли он взять всю ответственность на себя, а не слушать заокеанских кураторов

Второй раунд российско-украинских переговоров, как сообщили несколько источников из РФ, Украины и Белоруссии, должен состояться 2 марта. Россия и Украина друг друга услышали, надежда на успех есть. Чем завершились переговоры в Белоруссии © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По словам политолога Евгения Минченко, у каждой из сторон есть программа максимум с точки зрения необходимых условий. Для России, по его словам, это суд над теми людьми, которых Россия считает военными преступниками, демилитаризация и гарантия нейтрального статуса Украины, вероятно, признание ДНР и ЛНР в их нынешних границах, кроме того, остаётся ещё ряд вопросов комплексного характера, а именно: каким образом будет гарантирован неядерный статус Украины и гарантии выполнения этих обещаний, чтобы не получилось так же, как с Минскими соглашениями. Украинская программа максимум, отмечает Минченко, тоже понятна — освободить все территории, которые Киев считает своими. И вот между этими программами максимум каким-то образом сторонам надо будет найти некую точку компромисса.

«Мы считаем, что такая встреча должна быть, потому что Украина верит в дипломатию, и мы готовы к дипломатическому решению конфликта. Но ни при каких обстоятельствах мы не поедем на переговоры, если РФ планирует на них выдвигать только свои ультиматумы. Переговоры — это переговоры. И мы будем разговаривать и искать решения. Но выполнять российские ультиматумы мы не будем», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В ответ на этот тезис официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия всегда выступала за переговорный процесс, эта её традиционная позиция, которая применима и в ситуации вокруг Украины.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин не исключил, что Киев в преддверии 2-го раунда переговоров может ужесточить свою позицию.

«Это те самые установки, которые пришли от их «хозяев». Вспомните, сам Зеленский заговорил о переговорах уже на второй день после начала российской специальной операции. Но, очевидно, когда его кураторы это услышали, то там, за океаном, были очень недовольны. Украинскому руководству понятно, что на переговоры ехать надо, но западные «кукловоды» опять, видимо, вмешались в процесс, поэтому такое неадекватное заявление сегодня появилось», — объявил он.

Действительно, очень мощные силы пытаются сорвать переговорный процесс между Москвой и Киевом, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который принимает самое активное участие в налаживании диалога между сторонами. Неменский о том когда и с кем надо вести переговоры о дальнейшей судьбе Украины © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«И дай Бог, чтобы Зеленский удержался и его команда, и не скатился к слому переговорного процесса», — добавил белорусский лидер.

Однако президент Украины в оставшиеся до встречи правительственных делегаций на белорусско-польской границе позвонил своему американскому коллеге Джо Байдену, чтобы, как написал Владимир Зеленский в Twitter, обсудить руководящую роль США в вопросе антироссийских санкций и оборонной поддержки Украины.

Не исключено, что и по пути в Гомельскую область на 1-й раунд переговоров украинская делегация ехала через Польшу, увеличив путь в 5 раз, неспроста, а для проведения там консультаций с кем-то из западных товарищей.

Да и о перспективах дальнейших переговоров с Россией Зеленский рассказывал в интервью американскому телеканалу CNN: «Вы все должны прекратить, прекратить воевать. И отойти на точку, откуда всё началось 5, 6 дней назад. Я думаю, есть принципиальные вещи. Вы можете это сделать, и это очень важный момент. Если вы это сделаете, и если та сторона готова, это означает, что они готовы к этому. Если нет, это на самом деле значит, что вы просто тратите время зря».

Отвечая на вопрос, готова ли к этому российская сторона, президент Украины сказал: «Мы посмотрим».

Усилия к срыву переговорного процесса прикладывает и Североатлантический альянс.

«Колоссальный поток фейков (о спецоперации РФ на Украине — ред.). Сейчас это всё заполняет и заполоняет наше информационное пространство. Более того, хочу сказать, что за этим всем стоят настоящие спецслужбы, не какие-то там придуманные. Это колоссальное противостояние, которое руководится и дирижируется из Брюсселя. Безусловно, инфраструктура НАТО задействована», — заявила Захарова. Олег Матвейчев: Украина сдастся через 10 дней, переговоры для затяжки времени ей ничего не дадут © РИА Новости, Владимир Трефилов

Россия же, как подчеркнул Лукашенко, ведёт операцию на Украине «хирургически» — так, чтобы ни в коем случае не пострадало гражданское население, на этом настояли лично президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это подтвердил и губернатор Николаевской области Виталий Ким в своём видеообращении: по словам руководителя украинского региона, российские войска не хотят стрелять в мирное население и отошли от города.

Развитие переговорного процесса между Москвой и Киевом, как подчеркнул политолог Марат Баширов, зависит от воли украинской делегации, всё зависит от Зеленского, от того, самостоятельный он или нет.

По его мнению, сначала ожидается рассмотрение гуманитарных вопросов о защите мирных жителей, недопустимости разрушения объектов инфраструктуры и размещения воинских частей и вооружений в жилых кварталах, после чего стороны могут перейти к более сложным вопросам о признании ЛНР и ДНР, затронуть тему Минских соглашений или перспективу создания нового соглашения.

«Выход из ситуации очень простой. Это разрушение той инфраструктуры Вооружённых сил Украины, на которой начала высаживаться инфраструктура НАТО. Второе — аресты и судебные процессы над теми членами нацистских организаций, которые совершали военные преступления против жителей Донбасса, против граждан России, законодательное закрепление невозможности создания этих нацистских организаций (имеется в виду легально, там, где нелегально, — пусть силовики ловят.) И законодательное закрепление нейтрального статуса Украины, это потребует внесение в Конституцию и это потребует отказа самой организации НАТО в том, что они рассматривают Украину как потенциального члена своей организации и своего альянса. Всё это предлагалось до проведения специальной военной операции», — подытожил Баширов.

Лукашенко допустил, что начавшийся российско-украинский переговорный процесс может дойти до встречи глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского. Вскоре и сам президент Украины выразил готовность к переговорам с российским коллегой. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что для этого пока рано.